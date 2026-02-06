Sąsiad pali śmieciami? Od stycznia 2026 r. kary za „kopciuchy” są nieuniknione
Gryzący dym, zapach spalenizny i szary nalot na oknach – to codzienność wielu polskich osiedli w sezonie grzewczym. Jednak cierpliwość sąsiadów i urzędników właśnie się kończy. Od stycznia 2026 roku w kolejnych regionach Polski wchodzą w życie rygorystyczne zakazy używania kotłów bezklasowych. Dla tych, którzy zamiast opału wybierają śmieci lub zwlekają z wymianą pieca, prawo przewiduje dotkliwe sankcje finansowe.
Nie tylko mandat, ale i grzywna do 5000 zł
Walka ze smogiem wchodzi obecnie w decydującą fazę, a obowiązujące przepisy są coraz częściej konstruowane w taki sposób, aby realnie zniechęcać do ignorowania uchwał antysmogowych poprzez dotkliwe konsekwencje finansowe. Osoby, które spalają odpady lub korzystają z zakazanych źródeł ciepła, muszą liczyć się z możliwością nałożenia mandatu karnego bezpośrednio podczas kontroli, a jego wysokość może sięgać kilkuset złotych. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, sankcje mogą być znacznie wyższe, a grzywna może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Co szczególnie istotne, kary te nie mają charakteru jednorazowego.
Kontrole mogą być przeprowadzane wielokrotnie pod tym samym adresem, a brak dostosowania się do przepisów przy każdej kolejnej wizycie może skutkować nałożeniem następnych sankcji finansowych, co w dłuższej perspektywie oznacza bardzo poważne obciążenie dla domowego budżetu.
Czego kategorycznie nie wolno wrzucać do pieca?
Wiele osób wciąż traktuje domowy kocioł jak małą spalarnię odpadów, co jest przestępstwem przeciwko środowisku i zdrowiu publicznemu. Lista zakazanych materiałów obejmuje:
-
lakierowane drewno i stare meble (płyty wiórowe),
-
opony i wyroby gumowe,
-
plastikowe butelki oraz opakowania foliowe,
-
kolorowe gazety i kartony z nadrukami.
Jak reagować na trujący dym?
Jeśli rozmowa z sąsiadem nie pomaga, prawo daje mieszkańcom konkretne narzędzia. Zgłoszenia można dokonać pod numerem alarmowym Straży Miejskiej/Gminnej 986. W miejscowościach, gdzie takie służby nie funkcjonują, interwencję należy zgłosić bezpośrednio w urzędzie miasta lub gminy. Służby mają prawo wejść na posesję i pobrać próbki popiołu do analizy laboratoryjnej.
Ostatni dzwonek na dotacje
Dla tych, którzy obawiają się kosztów modernizacji, ratunkiem pozostaje program „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie może pokryć znaczną część wydatków na pompę ciepła, kocioł gazowy (w układzie hybrydowym) czy termomodernizację budynku. Warto jednak działać szybko, ponieważ wraz z wejściem zakazów, terminy u monterów i czas oczekiwania na środki mogą się wydłużyć.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (art. 96 – podstawa prawna do wprowadzania uchwał antysmogowych przez sejmiki województw).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 191 – dotyczący kar za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami).
- Kodeks wykroczeń (art. 24 – określający wysokość grzywien).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) (przepisy obowiązujące od 2025 r., które ułatwiają strażom gminnym natychmiastową weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.