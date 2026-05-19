Sąsiad postawił płot i chce pieniędzy? W tych sytuacjach musisz zapłacić
Spory o ogrodzenie od lat należą do najczęstszych konfliktów między sąsiadami. Wielu właścicieli nieruchomości jest przekonanych, że nie musi dokładać się do płotu postawionego bez ich zgody. Tymczasem przepisy w niektórych sytuacjach jasno wskazują, kiedy trzeba zapłacić za naprawę lub utrzymanie ogrodzenia, nawet jeśli wcześniej nie uczestniczyło się w jego budowie.
Musisz dopłacić sąsiadowi do płotu? W tych sytuacjach przepisy nie оставiają wyboru
Budowa płotu często kończy się sąsiedzkim konfliktem
Ogrodzenie ma zapewniać bezpieczeństwo, prywatność i wyraźnie oddzielać sąsiednie działki.
W praktyce bardzo często staje się jednak początkiem wieloletnich sporów.
Najczęściej problem pojawia się wtedy, gdy jeden z właścicieli samodzielnie decyduje o budowie płotu, wybiera materiały i ekipę, a dopiero po zakończeniu prac żąda od sąsiada zwrotu połowy kosztów.
W wielu przypadkach druga strona może jednak odmówić zapłaty.
Kiedy sąsiad nie musi płacić za nowe ogrodzenie?
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego samo postawienie płotu nie oznacza automatycznie wspólnego obowiązku finansowego.
Jeżeli inwestor wybudował ogrodzenie bez wcześniejszego uzgodnienia tego z sąsiadem, druga strona nie ma obowiązku dokładać pieniędzy do inwestycji.
Prawo traktuje taką budowę jako indywidualną decyzję właściciela nieruchomości.
Oznacza to, że osoba stawiająca płot na własną rękę bierze na siebie pełne koszty materiałów oraz wykonania.
Najlepiej mieć zgodę na piśmie
Eksperci podkreślają, że przed rozpoczęciem budowy najlepiej zawrzeć z sąsiadem jasne porozumienie.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pisemna zgoda określająca podział kosztów oraz przebieg ogrodzenia.
Brak takich ustaleń może później prowadzić do poważnych sporów i problemów finansowych.
Kiedy trzeba dopłacić do płotu?
Sytuacja zmienia się całkowicie wtedy, gdy ogrodzenie stoi dokładnie na granicy działek.
Zgodnie z art. 154 Kodeksu cywilnego przyjmuje się wtedy, że płot służy wspólnemu użytkowi obu właścicieli.
To oznacza, że koszty związane z utrzymaniem takiego ogrodzenia powinny być ponoszone wspólnie.
Dotyczy to między innymi:
– napraw uszkodzonych przęseł,
– malowania ogrodzenia,
– konserwacji siatki,
– wymiany zniszczonych elementów.
Liczy się dokładne położenie płotu
Kluczowe znaczenie ma dokładne położenie ogrodzenia.
Jeżeli konstrukcja stoi wyłącznie na działce jednego właściciela, wszystkie decyzje i koszty należą tylko do niego.
Jeśli jednak płot znajduje się na osi granicy, sąd może uznać go za wspólny element obu nieruchomości.
W praktyce nawet kilka centymetrów może mieć ogromne znaczenie.
Prawo budowlane także nakłada obowiązki
Budując ogrodzenie, trzeba pamiętać również o przepisach Prawa budowlanego.
Płoty o wysokości do 2,20 metra zazwyczaj nie wymagają zgłoszenia.
Wyższe konstrukcje trzeba już zgłaszać do odpowiednich organów administracji.
Samowola budowlana może skończyć się karą finansową, a nawet nakazem rozbiórki.
Takiego ogrodzenia nie wolno budować
Przepisy zakazują także stosowania niebezpiecznych elementów na niskiej wysokości.
Drut kolczasty, ostre zakończenia czy tłuczone szkło nie mogą znajdować się niżej niż 1,8 metra od ziemi.
Ma to chronić ludzi oraz zwierzęta przed przypadkowymi obrażeniami.
Nadchodzą nowe przepisy
Od 20 września 2026 roku mają wejść w życie nowe warunki techniczne dotyczące ogrodzeń.
Zmiany mają zwiększyć nacisk na bezpieczeństwo, estetykę i ochronę środowiska.
Właściciele nieruchomości będą musieli jeszcze dokładniej pilnować zgodności inwestycji z przepisami.
Co to oznacza dla właścicieli działek?
Najważniejsze zasady:
– sąsiad nie musi dopłacać do płotu postawionego bez uzgodnienia,
– wspólne koszty dotyczą głównie utrzymania ogrodzenia stojącego na granicy działek,
– położenie płotu ma kluczowe znaczenie prawne,
– wyższe ogrodzenia wymagają zgłoszenia,
– niebezpieczne elementy na płocie są ograniczone przepisami.
Eksperci podkreślają, że przed rozpoczęciem budowy najlepiej dokładnie ustalić wszystkie szczegóły z sąsiadem. Jedna pochopna decyzja może bowiem zamienić spokojne sąsiedztwo w wieloletni konflikt.
