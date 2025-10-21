Schudniesz więcej i na dłużej! Nowe badania nie pozostawiają złudzeń.
Operacje bariatryczne skuteczniejsze niż Ozempic. Przełomowe badania zmieniają podejście do leczenia otyłości. Nowe badania przeprowadzone w Cleveland Clinic wykazały, że zabiegi bariatryczne przynoszą znacznie lepsze efekty zdrowotne niż popularne leki na odchudzanie takie jak Ozempic.
Chirurgiczne leczenie otyłości nie tylko pozwala na większą i trwalszą utratę masy ciała, ale również wyraźnie zmniejsza ryzyko groźnych powikłań związanych z cukrzycą typu 2.
Pacjenci, którzy poddali się operacjom, w ciągu dekady stracili średnio ponad 21 procent masy ciała. Dla porównania osoby stosujące wyłącznie farmakoterapię schudły niecałe 7 procent. Co więcej, operacje bariatryczne wiązały się z niższym ryzykiem śmierci, chorób serca, niewydolności nerek czy uszkodzenia wzroku.
Naukowcy podkreślają, że choć leki GLP-1 stały się w ostatnich latach prawdziwym przełomem, to w dłuższej perspektywie operacje nadal pozostają skuteczniejszym sposobem na poprawę zdrowia pacjentów zmagających się z otyłością i cukrzycą.
Co to oznacza dla osób szukających skutecznych metod walki z nadwagą? Eksperci przekonują, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście i łączenie różnych metod leczenia, ale wyniki badań jasno pokazują, że chirurgia wciąż daje najtrwalsze rezultaty.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
