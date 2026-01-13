„Ścieżki rowerowe czarne, a chodniki to lodowisko”. Radny interweniuje u burmistrza
Do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wpłynęła interpelacja w sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników. Radny Marek Piotr Borkowski zwraca uwagę na dramatyczną sytuację pieszych, którzy narażeni są na upadki i złamania. Kontrowersje budzi fakt, że służby w pierwszej kolejności odśnieżają infrastrukturę dla rowerzystów, pomijając ciągi piesze przy przychodniach.
Mieszkańcy boją się o swoje zdrowie
Radny Marek Piotr Borkowski skierował pismo do burmistrza dzielnicy, Tomasza Kucharskiego, w którym alarmuje o zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców. Zgodnie z treścią dokumentu, do radnego spływają liczne zgłoszenia poparte dokumentacją fotograficzną. Wynika z nich, że oblodzone i nieodśnieżone chodniki stanowią pułapkę dla przechodniów.
Szczególny niepokój budzi stan infrastruktury w miejscach kluczowych dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. W interpelacji wskazano konkretny przykład chodnika przy przychodni zdrowia przy ulicy Grochowskiej 339. Według relacji mieszkańców nawierzchnia w tym rejonie przez dłuższy czas pozostaje śliska.
Skutki zaniedbań są poważne. Mieszkańcy informują o licznych upadkach, które kończą się interwencjami medycznymi. W piśmie wymieniono konkretne obrażenia, takie jak złamania żeber, kończyn oraz inne urazy powstałe na skutek poślizgnięć.
Rowerzyści ważniejsi od pieszych?
Jeden z głównych wątków interpelacji dotyczy priorytetów służb oczyszczania miasta. Radny Borkowski zwraca uwagę na dysproporcję w utrzymaniu różnych typów ciągów komunikacyjnych. Mieszkańcy są oburzeni faktem, że w tym samym czasie, gdy chodniki pokryte są warstwą lodu, ścieżki rowerowe są odśnieżone i czarne.
Samorządowiec w swoim piśmie zadaje 6 kluczowych pytań do zarządu dzielnicy. Domaga się wyjaśnień w następujących kwestiach:
- Kto odpowiada za odśnieżanie terenów przy placówkach ochrony zdrowia?
- Dlaczego w niektórych miejscach priorytet mają ścieżki rowerowe, a chodniki pozostają nieprzejezdne?
- Czy urzędnicy monitorują liczbę wypadków i urazów na nieodśnieżonych traktach?
- Czy planowana jest zmiana harmonogramów odśnieżania, aby zabezpieczyć osoby starsze i chore?
Autor interpelacji podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach szpitali i przychodni powinno być bezwzględnym priorytetem działań samorządu w okresie zimowym.
Co to oznacza dla Ciebie? – Gdzie zgłaszać zagrożenie?
Interpelacja radnego to sygnał, że problem jest zauważalny na szczeblu samorządowym, jednak jako mieszkaniec masz wpływ na to, jak szybko służby zareagują na oblodzenie.
- Zgłaszaj niebezpieczne miejsca: Jeśli widzisz nieodśnieżony chodnik, zwłaszcza przy urzędach, szkołach czy przychodniach, możesz zgłosić to poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (poprzez aplikację lub telefon).
- Domagaj się odszkodowania: Jeżeli uległeś wypadkowi na nieodśnieżonym chodniku, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy terenu. Kluczowe jest udokumentowanie zdarzenia (zdjęcia miejsca, notatka ze szpitala, dane świadków).
- Uważaj na priorytety służb: Pamiętaj, że obecne harmonogramy mogą faworyzować główne ciągi komunikacyjne i ścieżki rowerowe. Poruszając się mniejszymi uliczkami, zachowaj szczególną ostrożność, nawet jeśli główna ulica obok jest czarna.
