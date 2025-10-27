Sędzia z „afery hejterskiej” pod wpływem za kierownicą?! Prokuratura żąda uchylenia immunitetu
Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu warszawskiego sędziego Jakuba I., znanego z udziału w „aferze hejterskiej”. Według śledczych, dwa tygodnie temu sędzia prowadził samochód mając ponad 2 promile alkoholu we krwi i uderzył w drzewo w Rejowcu Fabrycznym, mijając o włos stojących na chodniku ludzi. Jeśli immunitet zostanie uchylony, grożą mu poważne konsekwencje karne.
Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba I. – miał prowadzić samochód po alkoholu
Warszawski sędzia Jakub I., znany z udziału w tzw. „aferze hejterskiej”, znów znalazł się w centrum skandalu. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie jego immunitetu. Śledczy zarzucają mu, że prowadził samochód w stanie nietrzeźwości i spowodował kolizję w Rejowcu Fabrycznym w województwie lubelskim. Według ustaleń, sędzia miał ponad 2 promile alkoholu we krwi.
Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu świadka, który widział, jak auto prowadzone przez Jakuba I. uderza w drzewo i niemal potrąca stojące na chodniku osoby. Do zdarzenia miało dojść 11 października około godziny 22:50. Z relacji świadka wynika, że sędzia był sam w samochodzie, a po kolizji odjechał z miejsca zdarzenia. Policja, która przybyła na miejsce, odnalazła pojazd pod domem sędziego — ze śladami uszkodzeń i fragmentami kory drzewa na karoserii.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, Jakub I. tłumaczył funkcjonariuszom, że został odwieziony do domu przez „nieznanego kolegę”, którego danych nie był w stanie podać. Wersja ta nie znalazła jednak potwierdzenia — żaden z uczestników spotkania towarzyskiego, w którym wcześniej brał udział sędzia, nie potwierdził istnienia takiej osoby.
Podczas interwencji policja przeprowadziła badanie trzeźwości, które wykazało około 2 promili alkoholu we krwi. Prokuratura zabezpieczyła także próbki do dalszych badań toksykologicznych.
Jakub I. jest sędzią warszawskiego sądu rejonowego i korzysta z immunitetu sędziowskiego. Oznacza to, że nie może zostać zatrzymany ani postawiony w stan oskarżenia bez zgody sądu dyscyplinarnego. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
Według zapowiedzi śledczych, zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na winę sędziego. Jeśli immunitet zostanie uchylony, prokuratura planuje postawić Jakubowi I. zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn grozi kara do dwóch lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
Sprawa wywołała falę komentarzy w środowisku prawniczym. To kolejny przypadek, który podważa zaufanie opinii publicznej do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
