Sejm podjął decyzję! Hodowla zwierząt na futra w Polsce zniknie do 2033 roku.
Sejm przegłosował zakaz hodowli zwierząt na futra. Fermy mają zniknąć do 2033 roku. Polski Sejm podjął historyczną decyzję. Posłowie przegłosowali ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych.
Nowe przepisy oznaczają, że przedsiębiorcy prowadzący fermy będą musieli wygasić swoją działalność najpóźniej do końca 2033 roku. Dla tych, którzy zdecydują się zakończyć produkcję wcześniej, przewidziano dodatkowe rekompensaty.
Jak głosowali posłowie
Za wprowadzeniem zakazu opowiedziała się większość posłów z klubów PiS, KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciwko byli głównie parlamentarzyści Konfederacji. Łącznie udział w głosowaniu wzięło 339 posłów, z czego 78 zagłosowało przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu. Wynik przesądził, że Polska dołącza do grona państw odchodzących od kontrowersyjnego przemysłu futrzarskiego.
Rekompensaty dla hodowców i odprawy dla pracowników
Nowe prawo przewiduje system odszkodowań dla hodowców. Ich wysokość będzie zależała od średniego przychodu z lat 2020–2024. Ci, którzy zamkną fermy do 2031 roku, otrzymają wyższe rekompensaty. Pracownicy zatrudnieni przy hodowli zwierząt futerkowych dostaną odprawy w wysokości rocznego wynagrodzenia, co ma złagodzić skutki społeczne zmian.
Kiedy zakaz wejdzie w życie
Zakaz hodowli wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy. Wyjątek przewidziano jedynie dla królików, gdzie okres przejściowy zostanie wydłużony. Projekt przygotowany przez posłów KO, Polski 2050 i Lewicy teraz trafi pod obrady Senatu.
Koniec ery futrzarskiej w Polsce
Decyzja parlamentu jest przełomem w debacie o ochronie zwierząt. Polska była jednym z największych producentów futer w Europie, a branża od lat budziła kontrowersje i sprzeciw organizacji prozwierzęcych. Teraz sektor futrzarski zostanie stopniowo wygaszony, a jego miejsce zajmą inne formy działalności rolniczej i przemysłowej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.