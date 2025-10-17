Sejm podnosi CIT dla banków! Kredyty i pożyczki pójdą w górę?
Sejm uchwalił podwyżkę CIT dla banków. Kredyty mogą stać się droższe. Sejm przyjął ustawę, która zmienia system opodatkowania banków.
Od 1 stycznia 2026 roku stawka podatku CIT dla sektora bankowego wzrośnie z 19 do 30 procent. W kolejnych latach przewidziano stopniowe obniżki w 2027 roku do 26 procent, a od 2028 roku do poziomu 23 procent.
Podatek bankowy w nowej formie
Zmianie ulegnie również tzw. podatek bankowy. Jego stawka zostanie obniżona, co ma częściowo zrównoważyć skutki wyższej stawki CIT. Rząd argumentuje, że dzięki temu budżet państwa zyska dodatkowe środki, a jednocześnie nie dojdzie do nadmiernego obciążenia całego sektora finansowego.
Obawy sektora finansowego
Banki reagują z niepokojem. Według przedstawicieli branży podniesienie stawki CIT może przełożyć się na wyższe koszty kredytów i ograniczoną dostępność finansowania. Wskazują, że obciążenia podatkowe uderzą nie tylko w same instytucje, ale przede wszystkim w klientów. Ekonomiści ostrzegają, że wzrost kosztów działalności banków niemal na pewno zostanie przeniesiony na obywateli.
Co to oznacza dla klientów
Eksperci przewidują, że efektem zmian mogą być wyższe raty kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych oraz mniej korzystne warunki lokat. Podwyżka CIT w połączeniu z presją inflacyjną i kosztami obsługi długu publicznego może sprawić, że banki będą ostrożniejsze w udzielaniu finansowania.
Polityczna decyzja z szerokimi skutkami
Nowe przepisy mają zapewnić budżetowi miliardowe wpływy i stać się jednym z filarów polityki fiskalnej rządu. Jednak decyzja Sejmu otworzyła szeroką dyskusję o równowadze między interesem państwa a stabilnością rynku finansowego. Dla obywateli oznacza to jedno: w najbliższych latach bankowe produkty mogą stać się wyraźnie droższe.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.