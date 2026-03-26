Sejm zajmie się obniżką cen paliw. Rząd przygotował nowe przepisy

Sejm zajmie się obniżką cen paliw. Rząd przyspiesza prace nad ustawami
Sejm i Senat rozpoczynają prace nad projektami ustaw, które mają obniżyć ceny paliw w Polsce. Rząd zapowiada zmiany w podatkach oraz dodatkowe mechanizmy kontroli cen, a cały proces legislacyjny ma przebiegać w przyspieszonym tempie. Decyzje mogą zapaść jeszcze w najbliższych godzinach.
Co się zmienia?
Propozycje rządu obejmują obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej.
W praktyce oznacza to obniżkę akcyzy na benzynę o około 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Według zapowiedzi premiera zmiany mogą przełożyć się na spadek cen paliw nawet o około 1,2 zł na litrze.
Dodatkowo rząd planuje wprowadzenie maksymalnych cen paliw, które mają być ustalane na bieżąco przez ministra energii.
Fakty i tło sprawy
Marszałek Sejmu zapowiedział szybkie procedowanie ustaw jeszcze podczas trwającego posiedzenia. Harmonogram zakłada przejście przez wszystkie etapy legislacyjne w krótkim czasie.
Równolegle Senat zadeklarował gotowość do natychmiastowego zajęcia się ustawami po zakończeniu prac w Sejmie.
Kluczowym elementem całego procesu będzie także nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, które – zgodnie z zapowiedzią premiera – odbędzie się w czwartek o godz. 18. To właśnie wtedy rząd ma formalnie przyjąć pakiet decyzji dotyczących obniżenia cen paliw.
Dlaczego rząd chce obniżyć ceny paliw
Premier wskazał, że wzrost cen paliw jest związany z sytuacją międzynarodową, w tym konfliktem na Bliskim Wschodzie i jego wpływem na globalne rynki surowców.
Rząd zapowiada działania, które mają ograniczyć skutki tych zjawisk dla kierowców i gospodarki. Celem jest możliwie szybkie obniżenie cen na stacjach.
Dodatkowe mechanizmy kontroli rynku
Nowe rozwiązania mają nie tylko obniżyć podatki, ale także zapewnić, że zmiany faktycznie przełożą się na ceny dla klientów.
Rząd zapowiada wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny detalicznej paliw, aby ograniczyć możliwość zwiększania marż przez sprzedawców.
Dodatkowo rozważane jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych, jeśli ich zyski będą uznane za zbyt wysokie.
Co to oznacza dla kierowców i firm
Jeśli przepisy zostaną przyjęte, kierowcy mogą odczuć wyraźny spadek cen paliw w krótkim czasie. Wpłynie to także na koszty transportu i działalności gospodarczej.
Rząd zapewnia jednocześnie, że nie planuje wprowadzania limitów sprzedaży paliwa. Takie rozwiązanie mogłoby zostać rozważone tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy zwiększonym popycie.
Zapowiedziano również monitorowanie tzw. turystyki paliwowej, czyli sytuacji, w której kierowcy z innych krajów przyjeżdżają tankować w Polsce.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla przeciętnego kierowcy oznacza to szansę na niższe ceny paliwa w najbliższym czasie. Skala zmian będzie jednak zależała także od sytuacji na rynkach globalnych.
Warto śledzić decyzje parlamentu, ponieważ tempo prac wskazuje, że nowe przepisy mogą wejść w życie bardzo szybko.
Podsumowanie
Rząd przygotował pakiet zmian mających obniżyć ceny paliw, obejmujący zarówno podatki, jak i mechanizmy kontroli rynku. Sejm i Senat zajmą się ustawami w trybie pilnym, a decyzje mogą zapaść w najbliższym czasie. Jeśli przepisy zostaną przyjęte, kierowcy mogą odczuć wyraźne obniżki cen na stacjach.
