Sejm zapowiada głosowanie nad prezydenckimi wetami. Co może się zmienić dla obywateli?

Od piątku Sejm zajmie się dwoma ustawami zawetowanymi przez prezydenta. W planie obrad znalazło się głosowanie nad próbą odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach oraz tzw. ustawy łańcuchowej. Marszałek Włodzimierz Czarzasty potwierdził termin prac.
Co się zmienia po zapowiedzi głosowania nad wetami prezydenta? Sejm podał termin
Od piątku posłowie zajmą się dwoma ustawami, które wcześniej zostały zawetowane przez prezydenta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w planie posiedzenia znalazło się głosowanie nad próbą odrzucenia weta dotyczącego ustawy o kryptoaktywach. Zapowiedział także procedowanie weta do tzw. ustawy łańcuchowej. Wyjaśniamy, czego dotyczą przepisy i jakie mogą być skutki decyzji posłów.
W piątek Sejm przystąpi do rozpatrywania dwóch prezydenckich wet. Chodzi o ustawę regulującą rynek kryptoaktywów oraz o przepisy nazywane ustawą łańcuchową, które dotyczą monitorowania i dokumentowania obrotu towarami wrażliwymi. Zapowiedź głosowań marszałek przedstawił w środę podczas swojej wypowiedzi dla mediów.
Co się zmienia?
Zapowiedź głosowania oznacza, że obie ustawy wracają na posiedzenie Sejmu w pełnym trybie. Jeśli posłowie zdecydują o odrzuceniu prezydenckiego weta, ustawy zostaną przyjęte bez zmian i trafią do publikacji. W przypadku ustawy o kryptoaktywach chodzi o wdrożenie unijnych regulacji dotyczących rejestrów, wymogów bezpieczeństwa oraz nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie walut cyfrowych.
Ustawa łańcuchowa przewiduje rozszerzenie obowiązków ewidencyjnych firm zajmujących się transportem i handlem wybranymi kategoriami towarów. Kluczowym elementem jest wymóg dokładniejszego raportowania przepływu towarów oraz sposobu ich przewozu. Zmiany mają ograniczyć nieprawidłowości w łańcuchach dostaw i ułatwić identyfikowanie ryzyka podatkowego.
Fakty i tło sprawy
Prezydent zawetował obie ustawy pod koniec listopada. W przypadku kryptoaktywów wskazał na potrzebę doprecyzowania zasad nadzoru. Ustawa łańcuchowa była komentowana jako próba uszczelnienia systemu kontroli obrotu towarami, które często stają się elementem wyłudzeń podatkowych. Projekt przygotowano na podstawie analiz Ministerstwa Finansów i danych Krajowej Administracji Skarbowej.
Zgodnie z procedurą, Sejm może odrzucić weto większością trzech piątych głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Dlatego wynik piątkowego głosowania będzie zależał od mobilizacji wszystkich klubów.
Co to oznacza dla Polaków?
Dla osób korzystających z usług firm związanych z kryptoaktywami istotne będzie wprowadzenie jednolitych zasad ochrony, w tym obowiązków informacyjnych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa transakcji. Firmy działające w branży będą musiały dostosować swoje procedury do nowych regulacji.
Przedsiębiorcy transportowi oraz firmy handlowe objęte ustawą łańcuchową mogą zyskać nowe obowiązki w zakresie raportowania i dokumentacji. Wejście przepisów w życie oznacza konieczność korzystania z systemów monitorujących i przygotowania dodatkowych danych o przewozie towarów.
Sejm zajmie się w piątek dwoma prezydenckimi wetami: dotyczącymi ustawy o kryptoaktywach i ustawy łańcuchowej. Oba głosowania zdecydują o dalszym losie regulacji wprowadzających nowe obowiązki dla rynku cyfrowego i przedsiębiorców transportowych. Ustalenia posłów będą miały znaczenie dla firm oraz osób korzystających z ich usług.
