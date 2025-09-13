Sejm zdecydował. Nowy prezes NIK wybrany po zakończeniu kadencji Banasia
Sejm podjął decyzję w sprawie obsady stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Głosowanie zakończyło się wyraźnym rozstrzygnięciem, a wybór otwiera nowy etap w funkcjonowaniu jednej z kluczowych instytucji nadzorujących finanse publiczne w Polsce.
Mariusz Haładyj nowym prezesem NIK. Sejm zakończył wybór następcy Mariana Banasia
Sejm wybrał nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli. W piątkowym głosowaniu posłowie zdecydowali, że stanowisko obejmie Mariusz Haładyj, dotychczasowy prezes Prokuratorii Generalnej. Jego kandydatura uzyskała zdecydowaną większość – poparło ją 421 posłów, przeciw było zaledwie czterech, a sześciu wstrzymało się od głosu.
Koniec kadencji Mariana Banasia
30 sierpnia zakończyła się sześcioletnia kadencja dotychczasowego prezesa NIK Mariana Banasia. Na jego miejsce zgłoszono dwóch kandydatów. Klub PiS zaproponował Tadeusza Dziubę, byłego posła i wiceprezesa Izby, natomiast marszałek Sejmu Szymon Hołownia przedstawił kandydaturę Mariusza Haładyja, konsultując ją z przedstawicielami rządu.
Kandydaci przed Sejmem
W poniedziałek obaj kandydaci zaprezentowali swoje wizje funkcjonowania NIK przed parlamentarzystami, ekspertami i organizacjami społecznymi. Mariusz Haładyj podkreślał, że Izba powinna pełnić rolę strażnika finansów publicznych i oceniać instytucje państwowe nie tylko pod kątem formalnym, ale przede wszystkim efektywności, oszczędności i celowości działań.
– Miarą skuteczności NIK powinno być nie tylko wykrywanie poważnych nadużyć, ale również doprowadzenie do trwałych zmian, które poprawią funkcjonowanie państwa i będą odczuwalne przez obywateli – zaznaczył Haładyj.
Zaproponował także wykorzystanie sztucznej inteligencji do stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed nieprawidłowościami w administracji publicznej.
Wycofanie kontrkandydata
Tuż przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o wycofaniu kandydatury Tadeusza Dziuby. Jak podkreślił, była to wspólna decyzja po rozmowie z samym zainteresowanym, wieloletnim pracownikiem NIK i zasłużonym działaczem politycznym.
Nowy rozdział w historii Izby
Wybór Mariusza Haładyja otwiera nowy etap w funkcjonowaniu Najwyższej Izby Kontroli. Nowy prezes zapowiada modernizację i usprawnienie pracy instytucji, której zadaniem jest nadzór nad finansami publicznymi oraz kontrola działań rządu i samorządów.
