Sejm zdecydował! Obowiazkowe kaski dla dzieci do 16 roku życia.
Kaski dla dzieci będą obowiązkowe do 16 roku życia. Sejm przyjmuje zmiany. Sejm przegłosował ustawę, która wprowadza obowiązek noszenia kasku ochronnego przez dzieci i młodzież do 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego.
Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby urazów głowy u najmłodszych.
Tylko kask uratuje głowę
Decyzja opiera się na analizach ekspertów i danych medycznych. Wypadki z udziałem hulajnóg i rowerów coraz częściej kończą się poważnymi obrażeniami, w tym urazami czaszki. Noszenie kasku może znacząco zmniejszyć siłę obrażeń w razie upadku. Lekarze pediatrzy i chirurdzy dziecięcy od dawna apelowali o wydanie takich przepisów teraz apel stał się faktem.
Szczegóły nowych regulacji
Obowiązek będzie obejmował wszystkich niepełnoletnich do 16 roku życia — zarówno kierujących, jak i pasażerów. Zmiana dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach, a także urządzeniach transportu osobistego, takich jak deskorolki elektryczne. Projekt ustawy przewiduje jasne ramy prawne, w tym możliwe kary za brak kasku choć konkrety będą doprecyzowane w dalszych pracach parlamentarnych.
Czy będą wyjątki?
W dyskusji parlamentarnej pojawia się pomysł, by zwalniać dzieci z obowiązku, jeśli jadą pod opieką dorosłego. Taki zapis budzi kontrowersje w środowiskach medycznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego wielu specjalistów wskazuje, że obecność opiekuna nie chroni przed nagłym upadkiem i nie zwalnia potrzeby ochrony głowy.
Co to oznacza dla rodziców?
Rodzice już teraz powinni rozważyć zakup porządnych kasków dla swoich dzieci. Nowe przepisy wymuszą dostosowanie do norm bezpieczeństwa lekkie, wentylowane modele z certyfikatem będą najczęściej wybieraną opcją. Warto również, by opiekunowie dawali dobry przykład i sami korzystali z kasku podczas jazdy.
Kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać?
Choć ustawa została przyjęta, jej wejście w życie będzie poprzedzone okresem przejściowym. Przepisy muszą zostać wpisane do ustawy o ruchu drogowym i przejść przez kolejne etapy legislacyjne. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że proces ten potrwa jak najszybciej.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.