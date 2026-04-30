Sejm zdecydował. Wotum nieufności wobec ministry zdrowia. Zagłosowali

30 kwietnia 2026 13:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sejm nie poparł wniosku o wotum nieufności wobec ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Oznacza to, że szefowa resortu pozostaje na stanowisku.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wniosek nie uzyskał większości

Głosowanie zakończyło się odrzuceniem wniosku zgłoszonego przez opozycję. Do jego przyjęcia potrzebna była bezwzględna większość głosów, której nie udało się uzyskać. Tym samym parlament nie zdecydował się na odwołanie ministry zdrowia.

Debata poprzedzająca głosowanie była burzliwa. Opozycja zarzucała kierownictwu resortu błędy w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. Strona rządowa odpierała te zarzuty, podkreślając prowadzone działania i reformy.

Minister zostaje na stanowisku

Wynik głosowania oznacza, że Jolanta Sobierańska-Grenda nadal będzie kierować Ministerstwem Zdrowia. Rząd utrzymał większość w tej sprawie, co pozwoliło na odrzucenie wniosku.

To kolejne polityczne starcie w Sejmie, które pokazuje, że mimo napięć koalicja rządząca wciąż jest w stanie obronić swoich ministrów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna