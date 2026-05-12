Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Sprawa ma związek z zabiegiem syna.
Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej oraz z klubu parlamentarnego. Decyzja ta ma związek z zabiegiem medycznym jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
W związku z tym zdarzeniem Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości 134 tys. zł. Placówka medyczna otrzymała 14 dni na złożenie odwołania od tej decyzji.
Działania prokuratury
Sprawa ma również wymiar prawny. Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował o przekazaniu dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Jedno z tych postępowań dotyczy bezpośrednio zabiegu u syna senatora Tomasza Lenza.
Informacje o wykluczeniu senatora z partii i klubu parlamentarnego pojawiły się w poniedziałek wieczorem. Decyzja ta kończy członkostwo polityka w strukturach Koalicji Obywatelskiej.
