Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Sprawa ma związek z zabiegiem syna.

12 maja 2026 10:40 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W poniedziałek 11 maja 2026 roku zapadła decyzja dotycząca obecności Tomasza Lenza w strukturach Koalicji Obywatelskiej. Informacja o zmianie statusu polityka została przekazana po analizie wydarzeń związanych z funkcjonowaniem placówki medycznej.

Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej oraz z klubu parlamentarnego. Decyzja ta ma związek z zabiegiem medycznym jego syna, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.

W związku z tym zdarzeniem Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości 134 tys. zł. Placówka medyczna otrzymała 14 dni na złożenie odwołania od tej decyzji.

Działania prokuratury

Sprawa ma również wymiar prawny. Prokurator Regionalny w Gdańsku zdecydował o przekazaniu dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Jedno z tych postępowań dotyczy bezpośrednio zabiegu u syna senatora Tomasza Lenza.

Informacje o wykluczeniu senatora z partii i klubu parlamentarnego pojawiły się w poniedziałek wieczorem. Decyzja ta kończy członkostwo polityka w strukturach Koalicji Obywatelskiej.

 

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa (pap.pl)

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

