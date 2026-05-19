Senior wygrał z ZUS i otrzymał 18 tys. Inni emeryci też mogą zawalczyć o większe pieniądze
Pan Andrzej przez 18 lat walczył z ZUS o wyższą emeryturę i ostatecznie wygrał w sądzie. Jak informuje biznesinfo.pl dzięki korzystnemu wyrokowi jego świadczenie wzrosło o około 870 zł miesięcznie, a dodatkowo otrzymał 18 tys. zł wyrównania. Prawnicy alarmują, że podobny problem może dotyczyć nawet 200 tys. seniorów pobierających wcześniejsze emerytury.
Wcześniejsza emerytura miała być dla wielu Polaków szansą na szybszy odpoczynek po latach ciężkiej pracy. W praktyce część seniorów straciła jednak ogromne pieniądze przez sposób wyliczania świadczeń przez ZUS. Pan Andrzej przez lata walczył w sądzie o swoje prawa i ostatecznie wygrał. Jego emerytura wzrosła o około 870 zł miesięcznie, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych musiał wypłacić mu 18 tys. zł wyrównania. Prawnicy alarmują, że podobny problem może dotyczyć nawet 200 tys. osób w całej Polsce.
Wcześniejsza emerytura okazała się pułapką
W Polsce wcześniejsze emerytury przysługują między innymi osobom wykonującym szczególnie ciężkie zawody. Z rozwiązania przez lata korzystali górnicy, nauczyciele, kolejarze czy funkcjonariusze służb mundurowych.
Dla wielu osób możliwość wcześniejszego zakończenia pracy była ogromną ulgą. Problem pojawił się jednak później – podczas wyliczania docelowej emerytury.
ZUS przez lata pomniejszał kapitał emerytalny o wcześniej wypłacone świadczenia.
W praktyce oznaczało to, że osoby korzystające z wcześniejszych emerytur otrzymywały później znacznie niższe świadczenia po osiągnięciu wieku emerytalnego.
ZUS odciął seniorowi ponad 125 tys. zł
Jednym z poszkodowanych okazał się pan Andrzej, były górnik opisany przez Business Insider.
Mężczyzna przez ponad 25 lat pracował pod ziemią – zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Po powrocie do kraju rozpoczął walkę o prawidłowe przeliczenie swojej emerytury.
ZUS zastosował wobec niego mechanizm pomniejszenia kapitału emerytalnego o wcześniej pobierane świadczenia.
Według relacji seniora z jego konta emerytalnego zniknęło w ten sposób około 125 tys. zł.
Efekt był bardzo dotkliwy. Emerytura pana Andrzeja wynosiła jedynie około 1230 zł miesięcznie.
Walka z ZUS trwała aż 18 lat
Senior nie zgodził się z decyzją urzędników i skierował sprawę do sądu.
Proces trwał niemal dwie dekady. Pan Andrzej przez lata kompletował dokumenty, archiwalne zaświadczenia i historię zatrudnienia.
Ostatecznie sąd przyznał mu rację.
ZUS musiał wypłacić 18 tys. zł wyrównania, a miesięczna emerytura wzrosła do ponad 3 tys. zł brutto.
To oznacza wzrost świadczenia o około 870 zł miesięcznie.
Trybunał Konstytucyjny już wcześniej miał zastrzeżenia
Spór dotyczący wcześniejszych emerytur nie jest nowy.
W poprzednich latach Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie analizował przepisy dotyczące pomniejszania kapitału emerytalnego.
W części orzeczeń wskazywano, że takie rozwiązania mogą naruszać zasadę zaufania obywatela do państwa.
Mimo to wielu seniorów nadal otrzymuje niższe świadczenia wyliczone według dawnych zasad.
Problem może dotyczyć nawet 200 tys. Polaków
Prawnicy zajmujący się sprawami emerytalnymi oceniają, że podobna sytuacja może obejmować nawet 200 tys. osób.
Najczęściej chodzi o seniorów, którzy:
– pobierali wcześniejsze emerytury,
– przechodzili na świadczenia przed zmianami przepisów,
– wykonywali zawody uprzywilejowane,
– mają wieloletni staż pracy.
W wielu przypadkach seniorzy nawet nie wiedzą, że ich świadczenie mogło zostać wyliczone niekorzystnie.
Warszawscy seniorzy coraz częściej walczą o przeliczenia
W Warszawie rośnie liczba spraw dotyczących ponownego przeliczania emerytur.
Kancelarie prawne specjalizujące się w sporach z ZUS wskazują, że coraz więcej seniorów analizuje stare decyzje emerytalne i składa wnioski o ponowne wyliczenie świadczeń.
Najczęściej chodzi właśnie o osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.
Eksperci podkreślają, że część spraw kończy się korzystnymi wyrokami dla emerytów.
ZUS przypomina o obowiązujących przepisach
Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że działa na podstawie obowiązujących ustaw i orzeczeń sądowych.
W praktyce jednak wiele spraw nadal trafia do sądów, ponieważ seniorzy kwestionują sposób interpretacji przepisów.
Nie wyklucza się, że w przyszłości konieczne będą kolejne zmiany prawa dotyczące wcześniejszych emerytur.
Co to oznacza dla Ciebie? Warto sprawdzić stare decyzje ZUS
Historia pana Andrzeja pokazuje, że część seniorów może mieć prawo do wyższych świadczeń lub wyrównania.
Najważniejsze informacje:
– wcześniejsze emerytury mogły obniżyć późniejsze świadczenia,
– ZUS przez lata pomniejszał kapitał emerytalny o wypłacone świadczenia,
– senior wygrał z ZUS i odzyskał 18 tys. zł wyrównania,
– jego emerytura wzrosła o około 870 zł miesięcznie,
– problem może dotyczyć nawet 200 tys. Polaków.
Osoby, które pobierały wcześniejsze emerytury, mogą sprawdzić swoje stare decyzje emerytalne oraz skonsultować sprawę z doradcą lub prawnikiem specjalizującym się w sporach z ZUS.
