Seniora w samej koszuli na mrozie uratowała czujność przechodnia! Ważny apel policji!
Dzięki błyskawicznej reakcji jednego z warszawiaków udało się uniknąć tragedii. W zeszłą środę, tuż po godzinie 14:00, uwagę przechodnia przy rondzie Starzyńskiego przykuł starszy mężczyzna. Senior, mimo panującego mrozu, spacerował ubrany jedynie w cienką flanelową koszulę
Kontakt był niemal niemożliwy
Wezwani na miejsce policjanci natychmiast zaopiekowali się 89-latkiem, zabierając go do ogrzanego radiowozu. Mężczyzna był skrajnie zdezorientowany – nie wiedział, gdzie się znajduje, a w rozmowie z mundurowymi dwukrotnie podawał inne imiona. Ze względu na ryzyko silnego wychłodzenia organizmu, na miejsce wezwano karetkę. Ratownicy medyczni uznali, że stan seniora wymaga hospitalizacji i przewieźli go do pobliskiego szpitala.
Trudna walka o ustalenie tożsamości
Praca policjantów z Pragi-Północ nie skończyła się na wezwaniu pomocy. Przez wiele godzin weryfikowali oni dane mężczyzny, próbując ustalić, kim jest i skąd przyszedł. Jak przekazała nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka miejscowej policji, ostatecznie udało się potwierdzić tożsamość 89-letniego mieszkańca Bielan. Funkcjonariusze odnaleźli jego rodzinę i przekazali seniora pod opiekę syna.
Policja apeluje: Nie bądźmy obojętni!
To zdarzenie stało się dla mundurowych pretekstem do ważnego apelu. Niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem szczególnie dla osób starszych, nieporadnych i zdezorientowanych.
Pamiętajmy: Jedna krótka informacja przekazana pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie lub zdrowie. Jeśli widzisz kogoś, kto wygląda na zagubionego lub jest ubrany nieadekwatnie do pogody – reaguj! Taka osoba nie musi być agresywna, często osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi (np. demencją) mogą wyjść z domu i zdezorientowane błąkać się po mieście, nie umiejąc wrócić ani skontaktować się z bliskimi. Szybka reakcja i wezwanie pomocy jest kluczowe!
