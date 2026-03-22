Seniorze, możesz nie płacić za śmieci w 2026 roku. Sprawdź, kiedy obowiązuje pełne zwolnienie z opłat
Rosnące opłaty za wywóz odpadów coraz mocniej obciążają domowe budżety. Szczególnie dotyka to emerytów, którzy często dysponują ograniczonymi dochodami. Okazuje się jednak, że w określonych sytuacjach seniorzy mogą zostać całkowicie zwolnieni z opłat za śmieci. W niektórych przypadkach rachunek może wynosić dokładnie zero złotych. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki i dopełnić formalności w urzędzie.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa dla właścicieli i użytkowników nieruchomości mieszkalnych. Przepisy nie przewidują automatycznego zwolnienia z powodu wieku czy statusu emeryta.
Oznacza to, że seniorzy mieszkający w swoich domach lub mieszkaniach co do zasady muszą płacić za wywóz śmieci tak samo jak inni mieszkańcy.
Istnieją jednak wyjątki oraz lokalne programy wsparcia, które pozwalają znacząco obniżyć opłaty, a w niektórych przypadkach całkowicie je zlikwidować.
Samorządy mogą wprowadzać ulgi
Zasady dotyczące opłat za odpady reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy dają jednak samorządom dużą swobodę w ustalaniu lokalnych ulg i programów pomocowych.
Dlatego w wielu miastach i gminach funkcjonują specjalne rozwiązania dla osób o niskich dochodach, w tym dla samotnych seniorów.
Przykładem jest Warszawa, gdzie działa program pomocy osłonowej dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe. Dzięki niemu część seniorów może otrzymać wsparcie pokrywające znaczną część opłat za wywóz odpadów.
W innych gminach obowiązują podobne rozwiązania, choć zasady ich przyznawania mogą się różnić.
Kiedy można całkowicie nie płacić za śmieci
Istnieje również sytuacja, w której opłata za śmieci może zostać zniesiona w całości.
Dotyczy to nieruchomości, które faktycznie nie są zamieszkane. Jeżeli w danym lokalu nikt nie przebywa i nie powstają tam odpady, właściciel może ubiegać się o zawieszenie opłaty.
Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy senior przez dłuższy czas przebywa:
w sanatorium
w szpitalu
w domu opieki
u rodziny poza miejscem zamieszkania
Jeżeli lokal pozostaje pusty, gmina może wstrzymać naliczanie opłat za wywóz odpadów.
Jak uzyskać zwolnienie z opłaty
Zwolnienie z opłat nie następuje automatycznie. Konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji w urzędzie gminy lub miasta.
Właściciel nieruchomości musi poinformować samorząd, że w danym lokalu nikt nie mieszka i nie powstają tam odpady.
We wniosku należy zazwyczaj podać:
okres nieobecności
oświadczenie o braku mieszkańców
dokument potwierdzający pobyt w innym miejscu
Może to być na przykład zaświadczenie z sanatorium, placówki opiekuńczej lub inny dokument potwierdzający czasową zmianę miejsca pobytu.
Gdzie znaleźć wniosek
Formularze potrzebne do zgłoszenia zwolnienia są dostępne w kilku miejscach.
Najczęściej można je znaleźć:
na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej
w urzędzie gminy lub miasta
na platformie ePUAP
Każda gmina może stosować własne wzory dokumentów i procedury.
Co to oznacza dla seniorów
Dla wielu emerytów możliwość czasowego zwolnienia z opłat za śmieci może oznaczać realne oszczędności. Szczególnie dotyczy to osób, które przez dłuższy czas przebywają poza swoim mieszkaniem.
Warto więc sprawdzić lokalne przepisy w swojej gminie i dowiedzieć się, jakie ulgi są dostępne.
Choć opłaty za wywóz śmieci są obowiązkowe, prawo przewiduje sytuacje, w których można ich uniknąć. Jeśli nieruchomość pozostaje niezamieszkana lub senior spełnia warunki lokalnego programu pomocowego, rachunek za odpady może zostać znacząco obniżony, a nawet całkowicie zniesiony. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.
