Seniorze, nie odbieraj tego telefonu. Fala oszustw pod przykrywką podwyżek emerytur
Wraz z waloryzacją rent i emerytur pojawiła się nowa fala oszustw. Przestępcy wykorzystują fakt, że seniorzy spodziewają się korespondencji z ZUS i próbują wyłudzić dane oraz pieniądze. Wystarczy jeden nieostrożny telefon, by stracić oszczędności życia.
Schemat zaczyna się od „listu z ZUS”
Oszuści najczęściej dzwonią na numery stacjonarne, które wciąż posiada wiele starszych osób. Podają się za pracowników poczty i informują o rzekomej przesyłce z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twierdzą, że kurier dostarczy list z decyzją o podwyżce świadczenia.
Podczas rozmowy próbują potwierdzić adres zamieszkania lub inne dane osobowe. To kluczowy moment. Uzyskanie adresu pozwala im przejść do kolejnego etapu oszustwa.
Drugi telefon bywa bardziej niebezpieczny
Po pewnym czasie kontaktuje się kolejna osoba. Tym razem rozmówca podaje się za policjanta. Informuje, że trwa akcja przeciwko przestępcom podszywającym się pod pocztę i że senior mógł paść ofiarą oszustwa.
Fałszywy funkcjonariusz namawia do zabezpieczenia pieniędzy i kosztowności. Padają pytania o gotówkę w domu, oszczędności na koncie czy biżuterię. Ofiara otrzymuje instrukcje, jak przekazać mienie, rzekomo w celu ochrony przed złodziejami.
W jednej z niedawnych spraw seniorka straciła cenne przedmioty po tym, jak uwierzyła, że bierze udział w policyjnej akcji.
Dlaczego właśnie teraz
Przełom lutego i marca to czas, gdy ZUS wysyła decyzje związane z waloryzacją. Seniorzy spodziewają się listów i informacji o nowych kwotach świadczeń. To sprawia, że historia o przesyłce brzmi wiarygodnie.
Oszuści celowo wykorzystują moment, w którym temat podwyżek jest powszechnie omawiany.
Jak się chronić
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wysyła kurierów z decyzjami o emeryturach.
Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy ani biżuterii.
Nie wolno podawać przez telefon adresu, numeru PESEL ani informacji o oszczędnościach.
W razie wątpliwości należy się rozłączyć i samodzielnie zadzwonić na numer alarmowy 112.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz w rodzinie osobę starszą, przekaż jej to ostrzeżenie. Rozmowa może uchronić przed tragedią finansową.
W czasie waloryzacji świadczeń czujność powinna być szczególnie wysoka. Każdy telefon z informacją o „liście z ZUS” należy traktować z podejrzliwością.
Przestępcy wykorzystują temat podwyżek emerytur, aby zdobyć dane i pieniądze seniorów. Schemat opiera się na podszywaniu się pod pocztę i policję. Najważniejsza zasada brzmi: nie ufaj nieznanym rozmówcom i nie przekazuj nikomu informacji o swoim majątku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.