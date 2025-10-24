Seniorze, nie płać ani złotówki! Możesz odzyskać nawet 2000 zł rocznie. Wystarczy jeden dokument
Tysiące seniorów każdego miesiąca tracą pieniądze, choć mogliby ich w ogóle nie wydawać. Zniżki na bilety, darmowy abonament RTV, niższe rachunki za śmieci – to wszystko już Ci się należy. Problem? Większość emerytów nawet o tym nie wie.
Darmowe przejazdy? Tak, ale trzeba znać zasady
W stolicy osoby po 70. roku życia mogą korzystać z komunikacji miejskiej bez żadnych opłat. Wystarczy dowód osobisty i… gotowe. Jednak niewielu o tym wie – wielu seniorów nadal płaci pełne ceny za bilety, choć nie muszą. Między 65. a 70. rokiem życia warto wyrobić „Bilet Seniora” – kosztuje zaledwie 50 zł rocznie i umożliwia nielimitowane podróże autobusami i tramwajami w Warszawie.
Pani Janina przez 12 miesięcy płaciła 110 zł miesięcznie za bilety. Dopiero sąsiadka uświadomiła ją, że za tę samą usługę może zapłacić 50 zł… za cały rok. To oznacza ponad 1200 zł oszczędności rocznie – tylko na biletach.
Podobne ulgi działają w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i wielu innych miastach. Wystarczy sprawdzić lokalne zasady – może okazać się, że od dawna płacisz za coś, co ci się należy za darmo.
RTV? Możesz być zwolniony automatycznie – albo po złożeniu jednego wniosku
Jeśli masz skończone 75 lat – abonament RTV nie dotyczy Cię w ogóle. Zwalnia z niego automatycznie rejestr PESEL, nie trzeba nawet składać wniosku. Ale osoby w wieku 60–74 lat również mogą być zwolnione – pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza 4090 zł brutto. Wystarczy zgłosić się na pocztę z decyzją z ZUS-u i dowodem osobistym.
Pan Stanisław przez trzy lata opłacał abonament, choć był już z niego zwolniony. Stracił ponad 900 zł, które mógł przeznaczyć na leki czy jedzenie.
Rachunki za śmieci? W wielu gminach możesz płacić połowę
W Warszawie działa program Pomocy Osłonowej – seniorzy 65+ mieszkający samotnie i mający dochód poniżej 1940 zł netto mogą uzyskać zniżkę 50% na opłatę za wywóz śmieci. Pani Maria po złożeniu wniosku zaczęła płacić 14 zamiast 28 zł miesięcznie – 168 zł oszczędności rocznie.
W Gdyni zniżki otrzymują osoby posiadające kompostowniki, a w Katowicach można skorzystać z ulg dzięki Karcie Dużej Rodziny. W niektórych gminach zwolnienie z opłat jest możliwe nawet w 100%.
Karta Seniora – przepustka do tańszego życia
W wielu miastach dostępne są lokalne karty seniora, dające zniżki na komunikację, kulturę, sport, usługi medyczne i zakupy. Przykłady to:
-
Karta Warszawiaka
-
Karta Krakowskiego Seniora
-
Wrocławska Karta Seniora
-
Karta Seniora Gdańska
Dodatkowo można wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora, która działa w całym kraju i pozwala na zniżki w hotelach, aptekach, sklepach i przychodniach. Proces jest bezpłatny, a zysk może wynieść nawet kilkaset złotych rocznie.
Jak to załatwić krok po kroku?
-
Komunikacja miejska: po 70. roku życia wystarczy dowód osobisty. Między 65–70 lat – złóż wniosek o Bilet Seniora.
-
RTV: powyżej 75 lat – nic nie musisz robić. Między 60–74 lat – zanieś decyzję ZUS i dowód na pocztę.
-
Śmieci: złóż wniosek w urzędzie gminy lub przez internet
