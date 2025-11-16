Seniorze, sprawdź jak możesz dorobić przed Bożym Narodzeniem. Emerytura nie blokuje dodatkowych zarobków
Przedświąteczny czas to nie tylko przygotowania i spotkania z bliskimi, ale także znacznie wyższe wydatki. Średnia polska rodzina przeznaczy na święta od 1500 do nawet 2000 zł, a największą część tej kwoty pochłoną żywność oraz prezenty dla najbliższych. Dla wielu seniorów, którzy żyją z jednej emerytury, to poważne obciążenie. Dobra wiadomość jest taka, że w grudniu można legalnie dorobić, a w przypadku większości emerytów — bez żadnych limitów.
Emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tu nie ma żadnych limitów
Najwięcej korzyści mają osoby, które pobierają emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego — 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W ich przypadku obowiązuje jasna zasada: mogą dorabiać bez ograniczeń. Oznacza to, że dodatkowa praca nie wpływa na świadczenie, niezależnie od wysokości przychodu. ZUS nie obniża ani nie zawiesza emerytury. Można podjąć dowolny rodzaj zatrudnienia — umowę zlecenie, umowę o pracę, dzieło czy pracę sezonową.
Wcześniejsze emerytury i renty. Tu limity obowiązują
Osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, ale pobierają wcześniejszą emeryturę, pomostową lub rentę, muszą zwracać uwagę na limity zarobków. Przychód do 70 procent przeciętnego wynagrodzenia jest bezpieczny. Powyżej tej kwoty świadczenie jest zmniejszane, a po przekroczeniu 130 procent — zawieszane. Limity aktualizowane są co kwartał, dlatego przed podjęciem pracy warto je sprawdzić w aktualnym komunikacie ZUS.
Gdzie senior może najlepiej dorobić przed świętami
Listopad i grudzień to czas, kiedy pracodawcy pilnie szukają rąk do pracy. Przedświąteczne oferty pojawiają się w handlu, usługach, gastronomii i branży eventowej. Seniorzy są szczególnie cenieni — za punktualność, zaangażowanie, cierpliwość i kulturę osobistą.
Najbardziej opłacalne zajęcia to:
Pakowanie prezentów. Galerie handlowe i duże markety organizują specjalne stanowiska. Praca jest lekka i dobrze płatna godzinowo.
Wsparcie sprzedaży w sklepach. Składanie towaru, pomoc klientom, wydawanie zamówień internetowych. Praca w ciepłym miejscu, elastyczne grafiki.
Święty Mikołaj lub Śnieżynka. Zarobki są tu wyjątkowo wysokie, stawki dzienne często przekraczają standardowe wynagrodzenia sezonowe.
Pomoc w gastronomii i cateringach. Firmy przygotowujące wigilie pracownicze i świąteczne menu potrzebują wsparcia przy lepieniu pierogów, przygotowywaniu sałatek i dekorowaniu wypieków.
Obsługa jarmarków bożonarodzeniowych. To zajęcie dla osób lubiących kontakt z ludźmi i atmosferę świąt. Stoiska są ogrzewane, a praca jest dynamiczna.
Rękodzieło. Seniorzy, którzy potrafią szyć, robić na drutach, tworzyć stroiki lub piec świąteczne pierniki, mogą w grudniu liczyć na wyjątkowo wysokie zainteresowanie swoimi wyrobami.
Opieka nad dziećmi. Tu liczy się doświadczenie, spokój i zaufanie. W grudniu zapotrzebowanie rośnie, bo rodzice spędzają więcej czasu na zakupach.
Legalna umowa oznacza dodatkowe korzyści
Najczęściej wybieraną formą jest umowa zlecenie. Jest legalna, przejrzysta i odprowadza się od niej składki, co może skutkować późniejszym przeliczeniem emerytury i jej niewielkim podwyższeniem. To szczególnie ważne w przypadku seniorów, którzy regularnie podejmują pracę dorywczą.
Co to oznacza dla czytelnika
Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. To idealny moment, by podreperować budżet przed świętami i nie rezygnować z prezentów dla najbliższych. Ofert pracy jest bardzo dużo, a wiele z nich jest lekkich, przyjemnych i dopasowanych do możliwości osób starszych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.