Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze. Znamy kwoty i zasady!
Nowe wsparcie dla seniorów staje się faktem. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym, który w praktyce działa jak dodatkowe „500 plus” dla emerytów i rencistów o niższych dochodach. Świadczenie ma pomóc najuboższym gospodarstwom domowym w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania i już w tym roku trafi do pierwszych beneficjentów.
Nowe 500 plus dla seniorów. Prezydent podpisał ustawę o bonie ciepłowniczym
Prezydent Karol Nawrocki zatwierdził ustawę wprowadzającą tzw. bon ciepłowniczy – świadczenie, które w praktyce stanie się nowym „500 plus” dla seniorów o niższych dochodach. Z rozwiązania skorzystają emeryci i renciści, których miesięczna emerytura nie przekracza 3 272,69 zł netto, a także osoby żyjące w gospodarstwach wieloosobowych, w których dochód na osobę nie jest wyższy niż 2 454,52 zł.
Nowe przepisy przewidują, że pierwsze wypłaty pojawią się jeszcze w 2025 roku. Świadczenie trafi do osób, które korzystają z ciepła systemowego i ponoszą wydatki za ogrzewanie powyżej 170 zł za gigadżul (GJ).
Kryteria przyznania świadczenia
Bon ciepłowniczy ma wspierać gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym. Kluczowe znaczenie będzie miało kryterium dochodowe – seniorzy samotni muszą zmieścić się w limicie 3 272,69 zł netto miesięcznie, a w przypadku rodzin granicą będzie 2 454,52 zł na osobę.
Pod uwagę będzie brany dochód z poprzedniego roku: wnioski składane za 2025 r. będą rozliczane na podstawie dochodów z 2024 r., a wnioski za 2026 r. – na podstawie dochodów z 2025 r.
Warunkiem przyznania świadczenia jest także korzystanie z ciepła systemowego i ponoszenie kosztów przekraczających 170 zł/GJ.
Wysokość wsparcia
W drugiej połowie 2025 roku seniorzy otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości:
- 500 zł – przy kosztach ogrzewania powyżej 170 zł/GJ i nie wyższych niż 200 zł/GJ,
- 1000 zł – przy kosztach pomiędzy 200 a 230 zł/GJ,
- 1750 zł – przy kosztach powyżej 230 zł/GJ.
Od 2026 roku kwoty bonu wzrosną i wyniosą odpowiednio:
- 1000 zł,
- 2000 zł,
- 3500 zł.
Eksperci szacują jednak, że większość seniorów otrzyma podstawową stawkę – 500 zł w 2025 r. i 1000 zł w 2026 r., ponieważ ceny ciepła w Polsce najczęściej mieszczą się w dolnym przedziale.
Świadczenie będzie wypłacane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli dochód przekroczy limit, bon zostanie pomniejszony o wartość nadwyżki. Wypłaty poniżej 20 zł nie będą realizowane.
Terminy składania wniosków
Wnioski o przyznanie bonu ciepłowniczego będą przyjmowane przez samorządy:
- za okres lipiec–grudzień 2025 r. od 3 listopada do 15 grudnia 2025 r.,
- za cały rok 2026 od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
Niezłożenie wniosku w terminie oznacza utratę prawa do świadczenia.
Jeżeli w gospodarstwie domowym kilka osób złoży wniosek, bon otrzyma ta, która zrobi to jako pierwsza.
Dodatkowe rozwiązania w ustawie
Bon ciepłowniczy to nie jedyny element nowej ustawy. Przepisy przewidują także przedłużenie do końca 2025 roku mechanizmu mrożenia cen energii elektrycznej – maksymalna cena dla gospodarstw domowych zostanie utrzymana na poziomie 500 zł/MWh.
Rząd zapowiedział jednak, że od 2026 roku system mrożenia cen nie będzie kontynuowany. Dodatkowo do 2027 roku przedłużono zawieszenie wypłaty dodatku osłonowego, który w ocenie resortu energii został zastąpiony bardziej skutecznymi formami wsparcia.
Kiedy ustawa wchodzi w życie?
Projekt został przegłosowany przez Sejm 12 września 2025 r., a Senat nie wprowadził do niego poprawek. 26 września prezydent Karol Nawrocki zapowiedział podpisanie ustawy i ostatecznie ją zatwierdził. Oznacza to, że nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Nowe 500 plus dla seniorów, czyli bon ciepłowniczy, ma złagodzić skutki rosnących rachunków za energię i ogrzewanie w najuboższych gospodarstwach domowych. Choć wsparcie będzie miało charakter czasowy i jednorazowy, to w praktyce stanie się jednym z kluczowych narzędzi osłonowych dla osób starszych w najbliższych latach.
