Seniorzy dostaną więcej, niż zakładano. Mamy nowe wyliczenia waloryzacji na 2026 rok
Dobre wieści płyną z rządowych gabinetów dla milionów polskich seniorów. Choć do marcowej waloryzacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, zaktualizowane prognozy wskazują, że portfele emerytów zasilą wyższe kwoty, niż pierwotnie szacowano. Wszystko dzięki korzystniejszemu wskaźnikowi, który przekroczył barierę 5 procent.
Mimo że ostateczne decyzje zapadną dopiero na początku przyszłego roku, najnowsze dane rzucają nowe światło na skalę podwyżek w 2026 roku. Mechanizm waloryzacji, mający na celu ochronę siły nabywczej świadczeń, może zadziałać mocniej, niż zakładali analitycy. Zamiast spodziewanych wcześniej 4,88 procent, wskaźnik może poszybować w górę.
Skąd wzięła się wyższa podwyżka?
Aktualne wyliczenia rządowe wskazują, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur od 1 marca 2026 roku wyniesie 5,08 procent. Jest to wyraźna korekta w górę względem wcześniejszych zapowiedzi.
Na ostateczną wysokość tego wskaźnika wpływ mają dwa kluczowe elementy gospodarcze:
-
Inflacja emerycka: Jest to wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, które najczęściej znajdują się w koszykach zakupowych seniorów.
-
Wzrost płac: Rząd przy ustalaniu waloryzacji bierze pod uwagę nie tylko inflację, ale powiększa ją o minimum 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w roku poprzednim.
To właśnie ten drugi czynnik – czyli udział emerytów we wzroście zamożności pracujących Polaków – przyczynił się do podniesienia prognozowanego wskaźnika powyżej 5 procent.
Konkretne kwoty. Tyle zyskają seniorzy
Jeśli prognoza na poziomie 5,08 procent się potwierdzi, przełoży się to na wymierne korzyści finansowe. Przykładowe wyliczenia dla różnych progów świadczeń prezentują się następująco:
-
Emerytura minimalna: Najubożsi seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczenia o blisko 90 złotych. Kwota minimalnej emerytury wzrosłaby z obecnych 1780,96 złotych brutto do poziomu około 1871,43 złotych brutto.
-
Świadczenia średnie: Emeryci otrzymujący świadczenie w wysokości 3500 złotych brutto, zyskają miesięcznie około 177,80 złotych.
-
Wyższe emerytury: Osoby z zasobniejszym portfelem, pobierające 5000 złotych brutto, otrzymają przelew wyższy o około 254 złote każdego miesiąca.
Kiedy wypłaty? Ważne daty
Dla wszystkich uprawnionych istotna jest informacja, że waloryzacja jest procesem automatycznym. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków ani odwiedzać placówek ZUS, by otrzymać podwyżkę.
Harmonogram zmian wygląda następująco:
-
Luty 2026: Główny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane o inflacji i wzroście płac za 2025 rok, co pozwoli na oficjalne ogłoszenie finalnego wskaźnika waloryzacji.
-
1 marca 2026: Nastąpi wejście w życie nowych stawek i pierwsze wypłaty zwaloryzowanych świadczeń.
Warto pamiętać, że marcowa akcja obejmie nie tylko podstawowe emerytury i renty. Wyższe stawki dotyczyć będą również wszelkich dodatków, w tym popularnego dodatku pielęgnacyjnego czy świadczeń dla sierot zupełnych.
