Seniorzy mają czas do 23 stycznia. Brak wpłaty oznacza niższą emeryturę
Seniorzy mają czas tylko do 23 stycznia, by uregulować abonament RTV za styczeń. Brak wpłaty może skutkować karą finansową i postępowaniem egzekucyjnym, a w skrajnym przypadku nawet potrąceniami z emerytury.
Nieopłacenie abonamentu RTV nadal może mieć realne konsekwencje finansowe, szczególnie dla seniorów. W 2026 roku obowiązują wyższe stawki, a zaległości mogą skutkować postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez urząd skarbowy, w tym potrąceniami z emerytury. Kluczowa data to 23 stycznia – to ostatni bezpieczny termin na dokonanie wpłaty.
Dlaczego 23 stycznia jest tak ważny
Abonament RTV należy regulować do 25. dnia każdego miesiąca. W styczniu 2026 roku 25 stycznia wypada w niedzielę, dlatego – aby uniknąć ryzyka opóźnienia – wpłatę najlepiej zrealizować do piątku 23 stycznia. Po tym terminie abonament może zostać uznany za nieopłacony w terminie.
Eksperci podkreślają, że w praktyce to właśnie ostatni dzień roboczy przed ustawowym terminem jest najbezpieczniejszy dla zobowiązanych.
Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki abonamentu:
- 9,50 zł miesięcznie – za radio,
- 30,50 zł miesięcznie – za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.
Możliwe jest uzyskanie zniżek przy opłacaniu abonamentu z góry, np. 10 proc. rabatu przy wpłacie za cały rok kalendarzowy.
Kary za brak opłat mogą być dotkliwe
Niepłacenie abonamentu RTV może skutkować karą w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki, czyli w 2026 roku:
- 285 zł – w przypadku radia,
- 915 zł – w przypadku telewizora lub zestawu RTV.
Po otrzymaniu wezwania do zapłaty zobowiązany ma tylko 7 dni na uregulowanie należności lub udokumentowanie prawa do zwolnienia. Brak reakcji oznacza przekazanie sprawy do urzędu skarbowego.
Urząd skarbowy może sięgnąć po emeryturę
W przypadku egzekucji urząd skarbowy ma prawo ściągnąć zaległy abonament m.in. z:
- emerytury lub renty,
- wynagrodzenia za pracę,
- rachunku bankowego,
- nadpłaty podatku.
Choć obowiązują limity potrąceń i kwoty wolne od zajęcia, dla wielu seniorów nawet niewielkie zmniejszenie świadczenia może być odczuwalne.
Kogo dotyczy obowiązek płacenia abonamentu
Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy każdej osoby posiadającej urządzenie umożliwiające odbiór radia lub telewizji. Co istotne, nie ma znaczenia, czy sprzęt jest faktycznie używany – wystarczy samo jego posiadanie, w tym np. radio w samochodzie.
Odbiornik należy zarejestrować, a następnie regularnie opłacać należność.
Kto jest zwolniony z opłat
Z abonamentu RTV zwolnione są m.in.:
- osoby, które ukończyły 75 lat,
- osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osoby całkowicie niezdolne do pracy,
- osoby niewidome lub z poważnym uszkodzeniem słuchu,
- bezrobotni,
- osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenia z pomocy społecznej,
- emeryci po 60. roku życia, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Ważne: w wielu przypadkach zwolnienie nie działa automatycznie – trzeba je zgłosić w Poczcie Polskiej.
Kontrole wciąż możliwe
Kontrole abonamentu prowadzą inspektorzy Poczty Polskiej. Choć w prywatnych mieszkaniach zdarzają się rzadko, to po stwierdzeniu zaległości procedura egzekucyjna może ruszyć szybko. Kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody, ale może wszcząć formalne postępowanie.
Seniorzy, którzy nie są zwolnieni z opłat, powinni pamiętać o terminie 23 stycznia. Brak wpłaty abonamentu RTV może skończyć się nie tylko wysoką karą, ale także potrąceniami z emerytury. W 2026 roku, przy wyższych stawkach i sprawnie działającej egzekucji skarbowej, ryzyko finansowe jest realne.
