Seniorzy mają czas do 25 lutego. Potem skarbówka może obniżyć emeryturę
Seniorzy mają czas tylko do 25 lutego, by uniknąć poważnych konsekwencji. Brak wpłaty abonamentu RTV może uruchomić procedury skarbowe, a w skrajnym przypadku doprowadzić do potrąceń bezpośrednio z emerytury.
Seniorzy muszą pamiętać o ważnym terminie. Do 25 lutego należy opłacić abonament RTV, inaczej zaległość może trafić do egzekucji skarbowej. W skrajnym przypadku oznacza to potrącenia bezpośrednio z emerytury.
Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego nadal obowiązuje wszystkich posiadaczy sprawnych odbiorników. Nie ma znaczenia, czy ktoś faktycznie ogląda telewizję publiczną lub słucha radia. Liczy się sam fakt posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału.
Termin płatności i procedura po jego przekroczeniu
Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, powstaje zaległość. Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 7 dni od doręczenia pisma, Poczta Polska może wystawić tytuł wykonawczy i przekazać sprawę do urzędu skarbowego.
Egzekucja odbywa się na zasadach przewidzianych dla należności publicznoprawnych. Oznacza to, że urząd skarbowy może sięgnąć po zajęcie rachunku bankowego, nadpłaty podatku, a w przypadku emerytów i rencistów – także dokonać potrącenia ze świadczenia wypłacanego przez ZUS. Choć obowiązują limity potrąceń, dla wielu seniorów nawet niewielkie obniżenie miesięcznej wypłaty jest dotkliwe.
Ile wynosi abonament i jakie grożą kary?
W 2026 roku miesięczna stawka abonamentu wynosi 9,50 zł za radio oraz 30,50 zł za telewizor. Przy dłuższych zaległościach kwota szybko rośnie. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia niezgłoszonego odbiornika może zostać nałożona kara stanowiąca wielokrotność miesięcznej opłaty. W praktyce oznacza to jednorazowe obciążenie sięgające kilkuset złotych.
Zaległości mogą być dochodzone nawet po wielu latach. Dla osób, które nie płaciły abonamentu przez dłuższy czas, wezwanie do zapłaty bywa dużym zaskoczeniem.
Kto musi płacić abonament?
Obowiązek dotyczy każdego, kto posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny. W świetle przepisów nie ma znaczenia, czy sprzęt jest używany. Wystarczy możliwość technicznego odbioru sygnału. Do urządzeń objętych opłatą zaliczają się m.in. telewizory, radia domowe, sprzęt audio z tunerem oraz odbiorniki zamontowane w samochodach.
Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Podczas wizyty mogą żądać potwierdzenia rejestracji odbiornika. Brak dokumentu może skutkować wszczęciem postępowania.
Dla seniorów szczególnie istotne jest pilnowanie terminu 25 lutego. W przypadku opłacania abonamentu w systemie miesięcznym niedotrzymanie daty może uruchomić całą procedurę egzekucyjną. W praktyce oznacza to ryzyko niższej emerytury w kolejnych miesiącach.
W dobie rosnących kosztów życia nawet niewielka kwota potrącona ze świadczenia może mieć znaczenie dla domowego budżetu. Dlatego warto sprawdzić, czy obowiązek dotyczy konkretnej osoby oraz czy przysługuje ewentualne zwolnienie z opłat przewidziane w przepisach.
