Seniorzy mieli dostać nawet 1600 zł miesięcznie. Sejm podjął decyzję, ale temat wciąż wraca
Wielu emerytów liczyło na nowe wsparcie finansowe powiązane z wychowaniem dzieci. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o świadczeniu określanym jako „1600 plus dla seniorów”, które miało trafiać do rodziców, których dzieci pracują i odprowadzają składki w Polsce. Sprawa trafiła nawet do Sejmu, jednak najnowsze decyzje parlamentarzystów pokazują, że droga do ewentualnego wprowadzenia takiego dodatku jest jeszcze daleka.
Nowy dodatek dla emerytów wzbudził ogromne zainteresowanie
Propozycja od początku budziła emocje. Zwolennicy przekonywali, że rodzice wychowujący przyszłych podatników w znaczący sposób przyczynili się do funkcjonowania systemu emerytalnego i powinni otrzymać dodatkowe wsparcie. Szczególnie zainteresowani byli seniorzy pobierający niższe świadczenia, dla których każdy dodatkowy zastrzyk gotówki ma duże znaczenie.
Wokół projektu szybko pojawiło się jednak wiele nieporozumień. Część osób była przekonana, że świadczenie zostało już przyjęte i wkrótce ruszą wypłaty. Tymczasem taki dodatek nie obowiązuje obecnie w polskim systemie prawnym i nie jest wypłacany przez żadną instytucję państwową.
Kto miał otrzymywać dodatkowe pieniądze?
Zgodnie z przedstawioną koncepcją wsparcie miało trafiać do rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci aktywnych zawodowo w Polsce. Kluczowe znaczenie miało to, aby dorosłe dzieci pracowały legalnie, płaciły podatki oraz odprowadzały składki do ZUS.
W założeniach świadczenie miało pełnić podwójną rolę. Z jednej strony stanowić dodatkową pomoc finansową dla seniorów, a z drugiej być formą docenienia wkładu rodziców w wychowanie kolejnych pokoleń uczestniczących w finansowaniu systemu emerytalnego.
Tak miały wyglądać wypłaty
Według jednej z propozycji małżeństwo spełniające warunki mogłoby otrzymywać łącznie 1600 zł miesięcznie, czyli po 800 zł na osobę. W innych wariantach rozważano przyznawanie 800 zł za każde pracujące w Polsce dziecko, pod warunkiem wychowania przynajmniej dwojga potomstwa.
To właśnie sposób naliczania świadczenia stał się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów całej koncepcji.
Sejm podjął decyzję
Sprawą zajęła się Sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu obywatelskiej petycji bez dalszego rozpatrywania. Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia tematu. Komisja wskazała, że w parlamencie funkcjonuje już podobna propozycja dotycząca wsparcia dla rodziców wychowujących pracujące dzieci, dlatego nie ma potrzeby prowadzenia równolegle dwóch niemal identycznych procedur.
Posłowie zwrócili się również do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska oraz analiz dotyczących skutków finansowych ewentualnego wprowadzenia takiego rozwiązania.
Co to oznacza dla seniorów?
Na dziś nie ma przepisów gwarantujących wypłatę „1600 plus dla seniorów”. Nie ustalono również terminu wejścia w życie takiego świadczenia. Oznacza to, że osoby liczące na dodatkowe pieniądze muszą poczekać na dalsze decyzje parlamentu i stanowisko rządu.
Jednocześnie seniorzy nadal mogą korzystać z już funkcjonujących form wsparcia, takich jak program Mama 4+ czy uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny. To obecnie obowiązujące rozwiązania skierowane do części emerytów i rencistów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.