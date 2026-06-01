Seniorzy mieli dostać nawet 1600 zł miesięcznie. Sejm podjął decyzję, ale temat wciąż wraca

1 czerwca 2026 18:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu emerytów liczyło na nowe wsparcie finansowe powiązane z wychowaniem dzieci. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o świadczeniu określanym jako „1600 plus dla seniorów”, które miało trafiać do rodziców, których dzieci pracują i odprowadzają składki w Polsce. Sprawa trafiła nawet do Sejmu, jednak najnowsze decyzje parlamentarzystów pokazują, że droga do ewentualnego wprowadzenia takiego dodatku jest jeszcze daleka.

Fot. Shutterstock / Warszawa w Pigułce

Nowy dodatek dla emerytów wzbudził ogromne zainteresowanie

Propozycja od początku budziła emocje. Zwolennicy przekonywali, że rodzice wychowujący przyszłych podatników w znaczący sposób przyczynili się do funkcjonowania systemu emerytalnego i powinni otrzymać dodatkowe wsparcie. Szczególnie zainteresowani byli seniorzy pobierający niższe świadczenia, dla których każdy dodatkowy zastrzyk gotówki ma duże znaczenie.

Wokół projektu szybko pojawiło się jednak wiele nieporozumień. Część osób była przekonana, że świadczenie zostało już przyjęte i wkrótce ruszą wypłaty. Tymczasem taki dodatek nie obowiązuje obecnie w polskim systemie prawnym i nie jest wypłacany przez żadną instytucję państwową.

Kto miał otrzymywać dodatkowe pieniądze?

Zgodnie z przedstawioną koncepcją wsparcie miało trafiać do rodziców, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci aktywnych zawodowo w Polsce. Kluczowe znaczenie miało to, aby dorosłe dzieci pracowały legalnie, płaciły podatki oraz odprowadzały składki do ZUS.

W założeniach świadczenie miało pełnić podwójną rolę. Z jednej strony stanowić dodatkową pomoc finansową dla seniorów, a z drugiej być formą docenienia wkładu rodziców w wychowanie kolejnych pokoleń uczestniczących w finansowaniu systemu emerytalnego.

Tak miały wyglądać wypłaty

Według jednej z propozycji małżeństwo spełniające warunki mogłoby otrzymywać łącznie 1600 zł miesięcznie, czyli po 800 zł na osobę. W innych wariantach rozważano przyznawanie 800 zł za każde pracujące w Polsce dziecko, pod warunkiem wychowania przynajmniej dwojga potomstwa.

To właśnie sposób naliczania świadczenia stał się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów całej koncepcji.

Sejm podjął decyzję

Sprawą zajęła się Sejmowa Komisja do Spraw Petycji. Ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu obywatelskiej petycji bez dalszego rozpatrywania. Nie oznacza to jednak definitywnego zamknięcia tematu. Komisja wskazała, że w parlamencie funkcjonuje już podobna propozycja dotycząca wsparcia dla rodziców wychowujących pracujące dzieci, dlatego nie ma potrzeby prowadzenia równolegle dwóch niemal identycznych procedur.

Posłowie zwrócili się również do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska oraz analiz dotyczących skutków finansowych ewentualnego wprowadzenia takiego rozwiązania.

Co to oznacza dla seniorów?

Na dziś nie ma przepisów gwarantujących wypłatę „1600 plus dla seniorów”. Nie ustalono również terminu wejścia w życie takiego świadczenia. Oznacza to, że osoby liczące na dodatkowe pieniądze muszą poczekać na dalsze decyzje parlamentu i stanowisko rządu.

Jednocześnie seniorzy nadal mogą korzystać z już funkcjonujących form wsparcia, takich jak program Mama 4+ czy uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny. To obecnie obowiązujące rozwiązania skierowane do części emerytów i rencistów.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna