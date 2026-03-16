Seniorzy mogą dostać nawet 200 zł więcej z ZUS. Sprawdź, co zrobić przed Wielkanocą
Wielu emerytów i rencistów wkrótce otrzyma dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kwietniu na konta trafi tzw. trzynasta emerytura. Dla części seniorów przelew może być jednak wyraźnie wyższy. Wystarczy wypełnić jeden formularz, aby nie stracić nawet około 200 zł.
Dodatkowe pieniądze jeszcze przed świętami
Wiosną 2026 roku emeryci i renciści mogą liczyć nie tylko na marcową waloryzację świadczeń, lecz także na kolejną wypłatę dodatkowego wsparcia. Chodzi o trzynastą emeryturę, która co roku trafia do uprawnionych osób razem z regularnym świadczeniem.
W tym roku jej wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to kwota odpowiadająca najniższej emeryturze po tegorocznej waloryzacji.
ZUS wypłaca to świadczenie automatycznie, więc seniorzy nie muszą składać osobnego wniosku. Pieniądze trafiają na konto razem z emeryturą lub rentą w standardowym terminie wypłaty.
Nie wszyscy dostaną tyle samo
Choć kwota brutto jest taka sama dla wszystkich, faktyczna suma, która pojawi się na koncie, może się różnić.
Od trzynastej emerytury potrącana jest składka zdrowotna, a w części przypadków również zaliczka na podatek dochodowy. To właśnie dlatego wysokość przelewu netto może być inna u poszczególnych seniorów.
Osoby z niższymi świadczeniami, np. poniżej około 2500 zł brutto miesięcznie, mogą otrzymać około 1638 zł „na rękę”. Z kolei przy wyższych emeryturach, np. w okolicach 3680 zł brutto, kwota netto może spaść nawet do około 1443 zł.
Różnica wynika głównie z naliczania podatku dochodowego.
Jeden dokument może zwiększyć wypłatę
Część seniorów ma możliwość uniknięcia potrącania zaliczki podatkowej. Dzięki temu na konto może trafić wyższa kwota.
Wystarczy złożyć w ZUS oświadczenie EPD-21. Dokument ten pozwala nie pobierać zaliczki na podatek w sytuacji, gdy roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, czyli mieści się w kwocie wolnej od podatku.
Po złożeniu formularza ZUS przestaje potrącać zaliczkę, a przelew z dodatkowego świadczenia może być wyższy nawet o około 200 zł.
Formularz można przekazać na kilka sposobów:
– osobiście w placówce ZUS,
– pocztą,
– elektronicznie przez platformę PUE ZUS.
Jeśli senior nie złoży takiego oświadczenia, potrącony podatek będzie można odzyskać dopiero przy rocznym rozliczeniu PIT.
Kto dostanie trzynastą emeryturę
Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 roku mają prawo do jednego z następujących świadczeń:
– emerytury,
– renty z tytułu niezdolności do pracy,
– renty rodzinnej,
– renty socjalnej,
– emerytury pomostowej,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– świadczenia przedemerytalnego.
Jeśli ktoś pobiera kilka świadczeń jednocześnie, otrzyma tylko jedną trzynastą emeryturę.
Część seniorów dostanie pieniądze wcześniej
W 2026 roku Wielkanoc przypada na 5 i 6 kwietnia. Z tego powodu niektóre wypłaty zostaną przyspieszone.
Seniorzy, którzy zwykle otrzymują pieniądze 5 lub 6 dnia miesiąca, dostaną przelew wcześniej – już 3 kwietnia. Pozostałe terminy pozostaną bez zmian, z wyjątkiem wypłaty przypadającej na 25 kwietnia, która zostanie przesunięta na 24 kwietnia.
Co to oznacza dla seniorów
Dodatkowe świadczenie z ZUS zostanie wypłacone automatycznie, ale jego ostateczna wysokość zależy od sytuacji podatkowej seniora. Warto więc sprawdzić, czy złożenie formularza EPD-21 pozwoli zatrzymać w domowym budżecie nawet około 200 zł więcej.
