Seniorzy mogą nie płacić za śmieci. Wystarczy spełnić jeden warunek
W wielu gminach seniorzy mogą zostać całkowicie zwolnieni z opłat za wywóz śmieci. Wystarczy spełnić jeden prosty warunek i złożyć odpowiednią deklarację, by comiesięczne rachunki zniknęły z domowego budżetu.
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych są dla wielu seniorów istotnym obciążeniem domowego budżetu. Mało kto jednak wie, że w części gmin w Polsce osoby starsze mogą zostać całkowicie zwolnione z opłat za śmieci. Nie jest to świadczenie ogólnokrajowe, lecz rozwiązanie lokalne, zależne od decyzji samorządu. W praktyce wszystko sprowadza się do jednej, konkretnej decyzji administracyjnej.
Od czego zależą ulgi za wywóz odpadów?
Zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalają rady gmin w drodze uchwał. To one decydują o stawkach, ulgach oraz zwolnieniach dla określonych grup mieszkańców. Najczęściej ulgi są kojarzone z kompostowaniem bioodpadów, ale coraz więcej samorządów wprowadza również rozwiązania socjalne skierowane do seniorów.
Kluczowe znaczenie ma przy tym metoda naliczania opłaty. W wielu gminach opłata zależy od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, co otwiera drogę do wprowadzenia preferencji dla osób samotnych.
Jeden warunek, który znosi opłatę
Najczęściej spotykane rozwiązanie jest bardzo konkretne. Zwolnienie z opłat przysługuje seniorom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Oznacza to, że dana osoba musi być jedynym mieszkańcem nieruchomości.
Dodatkowo wiele gmin wprowadza kryterium wiekowe, najczęściej na poziomie 75 lub 80 lat. Połączenie tych dwóch warunków – wieku oraz samotnego zamieszkiwania – pozwala na całkowite zniesienie opłaty za śmieci.
Takie rozwiązanie ma charakter wyraźnie prospołeczny. Samotni seniorzy zwykle generują niewielką ilość odpadów, a jednocześnie często dysponują ograniczonymi dochodami, zwłaszcza jeśli mieszkają w dużych, starych domach o wysokich kosztach utrzymania.
Każda gmina ma własne zasady
Warto podkreślić, że nie ma jednego ogólnopolskiego przepisu, który gwarantuje seniorom zwolnienie z opłat. Każda gmina ustala własne kryteria. W jednej wystarczy ukończenie 65 lat, w innej granica została podniesiona do 75 lub 80 lat. Zdarza się również, że ulga nie ma formy całkowitego zwolnienia, lecz znacznego obniżenia stawki.
Dlatego podstawowym krokiem powinno być sprawdzenie uchwały rady gminy lub informacji dostępnych w urzędzie miasta albo gminy.
Jak złożyć wniosek o zwolnienie?
Zwolnienie z opłaty za śmieci nie jest przyznawane automatycznie. Senior, który spełnia lokalne warunki, musi złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie gminy lub miasta. W praktyce jest to korekta dotychczasowej deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.
W deklaracji należy wskazać:
- wiek osoby uprawnionej,
- fakt prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- dane identyfikacyjne, takie jak PESEL i adres zamieszkania.
Zwolnienie obowiązuje zazwyczaj od miesiąca, w którym złożono nową deklarację, dlatego nie warto zwlekać z formalnościami.
Co, jeśli zmieni się sytuacja życiowa?
Ulga przysługuje tylko tak długo, jak długo spełnione są warunki. Jeśli do mieszkania seniora wprowadzi się inna osoba, na przykład dorosłe dziecko lub wnuk, prawo do zwolnienia wygasa.
W takiej sytuacji należy w terminie – najczęściej 14 dni od zmiany – złożyć nową deklarację. Opłata za śmieci zostanie naliczona ponownie od miesiąca, w którym zmieniła się liczba mieszkańców.
Samorządy mają możliwość weryfikacji faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość, m.in. poprzez ewidencję ludności czy analizę zużycia wody. Zatajenie zmian może skutkować naliczeniem zaległych opłat wraz z odsetkami.
Co warto zapamiętać?
Zwolnienie seniorów z opłat za śmieci jest realną formą wsparcia, ale działa tylko tam, gdzie wprowadziła je gmina. Wystarczy spełnić jeden kluczowy warunek – być jedynym mieszkańcem nieruchomości – oraz osiągnąć wymagany wiek. W zamian można całkowicie pozbyć się comiesięcznej opłaty, która dla wielu starszych osób stanowi istotny wydatek.
Dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy i – jeśli warunki są spełnione – złożyć deklarację. W tym przypadku jedna decyzja administracyjna rzeczywiście może sprawić, że rachunki po prostu znikną.
