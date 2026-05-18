Seniorzy mogą przestać płacić. Wielu wciąż nie wie o obowiązującym limicie

18 maja 2026 12:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Część emerytów może legalnie uniknąć opłat za abonament RTV, ale wielu seniorów nadal nie korzysta z przysługującego zwolnienia. Poczta Polska przypomniała właśnie, jakie warunki trzeba spełnić w 2026 roku, by nie płacić ani za radio, ani za telewizor.

Dla części osób oznacza to realną ulgę w domowym budżecie, szczególnie po kolejnych podwyżkach opłat.

Abonament RTV znowu droższy

Od początku 2026 roku obowiązują nowe stawki abonamentu:

  • 9,50 zł miesięcznie za radio,
  • 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radio i telewizor.

To kolejna podwyżka, która szczególnie mocno uderza w osoby starsze i emerytów.

Nie wszyscy muszą jednak płacić.

Kluczowy jest limit emerytury

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje seniorom, którzy:

  • ukończyli 60 lat,
  • mają prawo do emerytury,
  • otrzymują świadczenie nieprzekraczające określonego limitu.

W 2026 roku granica wynosi dokładnie 4451,78 zł brutto miesięcznie.

Osoby spełniające ten warunek mogą zostać całkowicie zwolnione z opłat.

Trzeba dopełnić formalności

Samo spełnienie warunków nie oznacza automatycznego zwolnienia. Senior musi zgłosić się do placówki pocztowej i przedstawić odpowiednie dokumenty.

Najczęściej potrzebne są:

  • dowód osobisty,
  • decyzja o wysokości emerytury,
  • dokument potwierdzający prawo do świadczenia.

Dopiero po zarejestrowaniu zwolnienia abonament przestaje obowiązywać.

Nie tylko seniorzy mogą skorzystać

Przepisy przewidują zwolnienia również dla:

  • osób z niepełnosprawnościami,
  • inwalidów wojennych,
  • części bezrobotnych,
  • osób pobierających wybrane świadczenia socjalne.

W praktyce wiele osób nadal nie wie, że może legalnie nie płacić abonamentu RTV.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli jesteś emerytem lub masz w rodzinie seniora, warto sprawdzić:

  • wysokość świadczenia brutto,
  • czy limit 4451,78 zł nie został przekroczony,
  • czy zwolnienie zostało formalnie zgłoszone na poczcie.

Dla części osób może to oznaczać oszczędność kilkuset złotych rocznie.

