Seniorzy mogą stracić pieniądze przez jeden brak działania. Termin mija szybciej, niż się wydaje
Wielu emerytów jest przekonanych, że skoro ZUS rozliczył za nich podatek, wszystko zostało już załatwione. To błędne założenie może kosztować realne pieniądze. W systemie istnieje luka, przez którą część środków po prostu nie trafia tam, gdzie powinna.
Automatyczne rozliczenie PIT przez ZUS działa tylko częściowo. Instytucja wykonuje podstawowe czynności, ale nie podejmuje decyzji w imieniu podatnika. To oznacza, że niektóre elementy rozliczenia wymagają samodzielnego działania.
Najważniejsza kwestia dotyczy 1,5 procent podatku. Jeśli emeryt nie wskaże konkretnej organizacji, środki nie zostaną przekazane. W praktyce oznacza to, że pieniądze pozostają w budżecie państwa, zamiast trafić do wybranego celu.
Wystarczy jeden prosty krok, aby tego uniknąć. Należy złożyć formularz PIT-OP i wskazać organizację, która ma otrzymać środki. Cały proces jest szybki i możliwy do wykonania bez wychodzenia z domu.
Czas ma jednak kluczowe znaczenie. Termin na dopełnienie formalności upływa z końcem kwietnia. Po jego przekroczeniu nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian.
To nie wszystko. Część seniorów może mieć prawo do zwrotu nadpłaconego podatku. Aby odzyskać te pieniądze, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji. Bez tego środki nie zostaną wypłacone.
Warto też pamiętać o ulgach podatkowych. Wydatki na leczenie czy rehabilitację mogą obniżyć podatek, ale nie są automatycznie uwzględniane. Trzeba je wykazać samodzielnie.
Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, nie zakładaj, że wszystko zostało załatwione automatycznie. Sprawdzenie rozliczenia może zająć kilka minut, a pozwoli uniknąć utraty pieniędzy.
Brak jednej decyzji może sprawić, że środki przepadną. Termin jest krótki, dlatego warto działać teraz, zanim będzie za późno.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.