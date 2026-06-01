Seniorzy odkryli genialny sposób! Kiedy najłatwiej dostać szybkie skierowanie do sanatorium?

Jak działa system „last minute” w lecznictwie uzdrowiskowym?

Mechanizm, który jeszcze do niedawna uchodził za niszowe i rzadko spotykane rozwiązanie, dziś staje się masowo wykorzystywaną alternatywą. Zasada działania tego rozwiązania jest niezwykle przejrzysta i opiera się na losowych zdarzeniach życiowych innych pacjentów.

Każdego dnia dziesiątki osób, które otrzymały już upragnione skierowanie sfinansowane przez państwo, zmuszone są zrezygnować z wyjazdu. Powody bywają różne – od nagłego pogorszenia stanu zdrowia, przez niespodziewaną hospitalizację, aż po pilne obowiązki rodzinne czy bariery logistyczne. Zwolnione w ten sposób miejsce nie przepada, lecz natychmiast wraca do ogólnej puli wojewódzkiego oddziału NFZ i może być od ręki przepisane innemu oczekującemu.

Skala tego zjawiska jest ogromna. Statystyki urzędowe pokazują, że w samym tylko województwie łódzkim każdego dnia do urzędników wraca od 60 do 70 niewykorzystanych skierowań, co w skali roku generuje potężną pulę około 7 tysięcy wolnych miejsc.