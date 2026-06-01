Seniorzy odkryli genialny sposób! Kiedy najłatwiej dostać szybkie skierowanie do sanatorium?

1 czerwca 2026 15:12 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Cierpliwe wyczekiwanie przez kilkanaście miesięcy na wyznaczony termin leczenia uzdrowiskowego przestaje być jedyną drogą dla kuracjuszy. Coraz większa grupa sprytnych seniorów korzysta z legalnego procederu, który umożliwia wyjazd do wód w zaledwie kilka dni. Kluczem do sukcesu są tzw. zwroty w Narodowym Funduszu Zdrowia.

para seniorów przed laptopem
Fot. Shutterstock

Jak działa system „last minute” w lecznictwie uzdrowiskowym?

Mechanizm, który jeszcze do niedawna uchodził za niszowe i rzadko spotykane rozwiązanie, dziś staje się masowo wykorzystywaną alternatywą. Zasada działania tego rozwiązania jest niezwykle przejrzysta i opiera się na losowych zdarzeniach życiowych innych pacjentów.

Każdego dnia dziesiątki osób, które otrzymały już upragnione skierowanie sfinansowane przez państwo, zmuszone są zrezygnować z wyjazdu. Powody bywają różne – od nagłego pogorszenia stanu zdrowia, przez niespodziewaną hospitalizację, aż po pilne obowiązki rodzinne czy bariery logistyczne. Zwolnione w ten sposób miejsce nie przepada, lecz natychmiast wraca do ogólnej puli wojewódzkiego oddziału NFZ i może być od ręki przepisane innemu oczekującemu.

Skala tego zjawiska jest ogromna. Statystyki urzędowe pokazują, że w samym tylko województwie łódzkim każdego dnia do urzędników wraca od 60 do 70 niewykorzystanych skierowań, co w skali roku generuje potężną pulę około 7 tysięcy wolnych miejsc.

Zima i okres poświąteczny, idealny moment na szybki wyjazd

Osoby liczące na błyskawiczne spakowanie walizek powinny strategicznie podejść do kalendarza. Liczba rezygnacji wykazuje bowiem silną sezonowość. Najwięcej wolnych terminów wraca do systemu w okresie od stycznia do marca.

To czas, kiedy wielu starszych pacjentów obawia się trudnych, zimowych warunków atmosferycznych – mrozów, zaśnieżonych lub śliskich chodników oraz uciążliwego transportu na drugi koniec Polski. Wysyp rezygnacji notuje się także bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w trakcie nasilonych fal infekcji sezonowych. Z kolei latem upolowanie zwrotu graniczy z cudem – uzdrowiska w górach i nad Morzem Bałtyckim cieszą się wtedy stuprocentowym obłożeniem.

Historie kuracjuszy: Zamiast w 2027 roku, wyjechali w kilka dni

Na forach internetowych i grupach społecznościowych dedykowanych seniorom regularnie pojawiają się wstrząsające – w pozytywnym sensie – relacje osób, które przechytrzyły systemową kolejkę.

Pani Maria z Radomia: Jej oficjalny termin leczenia przypadał dopiero na 2027 rok. Sfrustrowana perspektywą wielomiesięcznego wyczekiwania, zadzwoniła do swojego oddziału NFZ i poprosiła o dopisanie do rejestru osób oczekujących na zwroty. Telefon z propozycją otrzymała już po 9 dniach. Po kolejnych dwóch dniach siedziała w pociągu do Kołobrzegu.

Pan Andrzej z Łodzi: Pacjent kardiologiczny, który dzięki systematycznemu monitorowaniu wolnych miejsc otrzymał skierowanie do Kudowy-Zdroju w zaledwie trzy tygodnie od zgłoszenia gotowości. Na przygotowanie do podróży i załatwienie spraw formalnych dostał od urzędu 5 dni.

Kto może skorzystać i jakie kryteria trzeba spełnić?

Procedura „last minute” w NFZ obwarowana jest sztywnymi rygorami medycznymi i prawnymi. Nie każdy chętny może z niej skorzystać od ręki. Urzędnicy skrupulatnie weryfikują profil każdego kandydata przed przyznaniem zwrotu.

Kompleksowy poradnik i zasady korzystania ze zwrotów NFZ

Kluczowe kryterium formalne Wymogi proceduralne i zasady działania
Aktualne skierowanie Musisz posiadać już wystawione i formalnie zatwierdzone przez lekarza oraz NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.
Karencja czasowa Od momentu zakończenia Twojego poprzedniego pobytu w sanatorium na NFZ musi upłynąć minimum 18 miesięcy.
Zgodność profilu medycznego Twoja choroba musi pokrywać się ze specjalizacją ośrodka (np. mając problemy z reumatologią, nie otrzymasz zwrotu do sanatorium kardiologicznego).
Czas na podjęcie decyzji Błyskawiczny. Telefon z funduszu może paść w każdej chwili, a czas na spakowanie się i wyjazd wynosi często od 24 do 48 godzin.

Jak skutecznie zgłosić się po zwrot i jakie są ryzyka?

Aby dołączyć do grona ekspresowych kuracjuszy, należy podjąć bezpośredni kontakt ze swoim wojewódzkim oddziałem NFZ. Można to uczynić osobiście w placówce, drogą mailową lub tradycyjną ścieżką telefoniczną. Najlepsze rezultaty przynosi regularne, metodyczne dzwonienie do wydziału lecznictwa uzdrowiskowego i ponawianie swojej deklaracji o pełnej dyspozycyjności transportowej.

Eksperci i prawnicy „Gazety Prawnej” ostrzegają jednak przed bezmyślnym żonglowaniem terminami. Tradycyjna, bezpodstawna rezygnacja z przyznanego już wcześniej, regularnego terminu sanatorium niesie za sobą bolesne konsekwencje formalne. Jeśli odrzucimy przydział bez przedstawienia twardych dowodów (np. zaświadczenia o nagłej chorobie lub pobycie w szpitalu), nasze dotychczasowe skierowanie zostanie bezpowrotnie anulowane. Wówczas cały proces dokumentacyjny trzeba będzie rozpoczynać od zera, stając na samym końcu gigantycznej kolejki.

 

 

Opracowanie na podstawie oficjalnych procedur Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), statystyk rezygnacji wojewódzkich oddziałów lecznictwa uzdrowiskowego oraz analiz prawno-konsumenckich „Gazety Prawnej”.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna