Seniorzy po 75. roku życia z automatyczną podwyżką. KRUS ujawnia nowe stawki
Od 2026 roku rolnicy otrzymają wyższy dodatek pielęgnacyjny z KRUS. Świadczenie, które dziś wynosi 348,22 zł miesięcznie, ma wzrosnąć wraz z marcową waloryzacją, a jego wypłata obejmie zarówno osoby niesamodzielne, jak i wszystkich seniorów po 75. roku życia. Zmiana oznacza realne wzmocnienie domowych budżetów i prostsze zasady przyznawania wsparcia.
Zasiłek pielęgnacyjny z KRUS. Od 2026 roku wyższe wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych
Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez KRUS to jedno z najważniejszych świadczeń uzupełniających rolnicze emerytury i renty. Trafia do osób, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osiągnęły wiek 75 lat. Od kilku lat kwota ta rośnie, a od 2026 roku ponownie zostanie podwyższona. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to większą stabilność finansową i możliwość pokrycia kosztów opieki.
Co daje prawo do dodatku pielęgnacyjnego?
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje dwóm grupom uprawnionych. Otrzymują go osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W ich przypadku świadczenie ma wspierać w wydatkach związanych z codzieną opieką. Druga grupa to seniorzy, którzy ukończyli 75 lat. Po osiągnięciu tego wieku dodatek przyznawany jest automatycznie i nie wymaga składania wniosku.
Rozwiązanie to jest istotne dla wielu rodzin, ponieważ minimalna emerytura rolnicza wynosi obecnie niespełna 1880 zł brutto. Dodatkowe środki pozwalają pokryć koszt leków, wizyt lekarskich i niezbędnych usług, które z wiekiem stają się coraz droższe.
Ile wynosi świadczenie i jak zmieni się od 2026 roku?
Stawka dodatku pielęgnacyjnego ulega waloryzacji 1 marca każdego roku. Obecnie obowiązująca kwota to 348,22 zł miesięcznie i będzie wypłacana do końca lutego 2026 roku. W 2024 roku wynosiła 330,07 zł, co pokazuje systematyczny wzrost.
Prognozy wskazują, że od marca 2026 roku kwota może wzrosnąć do około 365 zł miesięcznie. Oznacza to kolejne podwyżki, które w skali roku dają nawet kilkaset złotych więcej. To istotne szczególnie dla seniorów z najmniejszymi emeryturami, którzy coraz częściej zmagają się z rosnącymi kosztami życia.
Jak uzyskać wypłatę z KRUS?
Droga do uzyskania świadczenia zależy od sytuacji osoby zainteresowanej. Osoby młodsze niż 75 lat muszą złożyć wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. KRUS wymaga opinii lekarza orzecznika oraz potwierdzenia stanu zdrowia.
W przypadku seniorów po 75. roku życia procedura jest znacznie prostsza. Świadczenie przyznawane jest automatycznie, a wypłata uruchamiana bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy. To ważne ułatwienie, które pozwala uniknąć zbędnych formalności.
Dodatek pielęgnacyjny pozostaje jednym z kluczowych elementów wsparcia dla rolników-seniorów. Jego systematyczne podwyżki oraz uproszczone zasady przyznawania dla najstarszych odbiorców sprawiają, że staje się on realnym wzmocnieniem domowych budżetów.
