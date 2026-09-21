Seniorzy pojadą Pendolino i IC za 10 zł. Rusza promocja PKP Intercity na Światowy Dzień Seniora
Z okazji nadchodzącego Światowego Dnia Seniora narodowy przewoźnik PKP Intercity przygotował wyjątkową ofertę dla osób dojrzałych. W ramach akcji „Podróż za Dychę dla Seniora” każdy bilet na krajowy przejazd bez przesiadek w 2. klasie pociągów kategorii TLK, IC, EIC oraz superszybkich EIP (Pendolino) będzie kosztował zaledwie 10 złotych. Długość pokonywanej trasy nie ma żadnego znaczenia – za ułamek standardowej ceny seniorzy przejadą z jednego końca Polski na drugi. Promocja dotyczy podróży odbywanych dokładnie w dniu 20 października 2026 roku.
Kryterium wieku, brak wymogu emerytury i ramy prawne przewozów
Promocyjne przejazdy przysługują każdemu pasażerowi, który najpóźniej w dniu wyjazdu (20 października 2026 r.) ukończy 60 lat. Co istotne, przewoźnik nie wymaga posiadania legitymacji emeryta-rencisty. Z oferty mogą więc w pełni skorzystać również osoby po sześćdziesiątce, które wciąż pozostają aktywne zawodowo i nie pobierają świadczeń z ZUS.
Organizację przewozów kolejowych oraz obowiązki pasażerów i przewoźników regulują przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 125 z późn. zm.). Podczas kontroli biletowej pasażer zobowiązany jest do okazania ważnego biletu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia (np. dowodu osobistego, paszportu, aplikacji mObywatel czy prawa jazdy). Warto pamiętać, że pula biletów w akcji jest ograniczona, a przedsprzedaż promocyjna prowadzona jest wyłącznie do 15 października 2026 r. – kupno biletu za 10 zł w dniu przejazdu nie będzie już możliwe.
Wielka szansa na tani wyjazd z Warszawy. Tłumy na dworcach w Śródmieściu i na Woli
Dla mieszkańców stolicy to idealna okazja na jednodniowy jesienny wypad do Gdańska, Krakowa, Wrocławia czy Zakopanego. Seniorzy z warszawskich dzielnic – takich jak Śródmieście (odjazd z Dworca Centralnego), Wola (Dworzec Zachodni) czy Mokotów – mogą zarezerwować bilety przez internet w serwisie e-IC, w aplikacji mobilnej PKP Intercity, a także w stacjonarnych kasach biletowych i biletomatach na dworcach.
Regulamin oferty zezwala na łączenie promocyjnego biletu z innymi akcjami, takimi jak Bilet Rodzinny, Duża Rodzina czy Taniej z Bliskimi. Jeżeli senior planuje podróż w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia, musi jednak dokupić odrębną rezerwację miejsca sypialnego.
Jak krok po kroku kupić bilet za 10 zł i skorzystać z promocji dla seniora
Zobacz zestaw praktycznych instrukcji, które pozwolą sprawnie zarezerwować tanie przejazdy kolejowe:
- Upewnij się, że spełniasz kryterium wiekowe (ukończone 60 lat najpóźniej 20 października 2026 r.) – nie musisz posiadać statusu emeryta ani legitymacji ZUS.
- Kup bilet promocyjny do 15 października 2026 roku – bilety za 10 zł nie będą sprzedawane w dniu wyjazdu, a pula miejsc jest ograniczona.
- Wybierz przejazd krajowy w 2. klasie bez przesiadek – promocja obejmuje pociągi TLK, IC, EIC oraz Pendolino (EIP).
- Skorzystaj z aplikacji PKP Intercity lub kas na Dworcu Centralnym (Śródmieście) i Zachodnim (Wola) – wybierz najwygodniejszy kanał zakupu.
- Zabierz w podróż dokument tożsamości z numerem PESEL lub datą urodzenia – okaż dowód osobisty, paszport lub mObywatel podczas kontroli biletowej.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.