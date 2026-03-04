Seniorzy policzyli wydatki i mówią wprost. Tyle trzeba mieć miesięcznie, żeby przeżyć
Wysokie rachunki, drogie leki i rosnące koszty życia sprawiają, że wielu emerytów z niepokojem patrzy na swój domowy budżet. Z najnowszych badań wynika, że realne potrzeby finansowe seniorów są znacznie wyższe niż minimalna emerytura wypłacana przez państwo.
Dla wielu osób starszych codzienne utrzymanie staje się coraz większym wyzwaniem.
Wstęp
Powszechnie uważa się, że po przejściu na emeryturę wydatki maleją. Nie trzeba już dojeżdżać do pracy, kupować służbowych ubrań czy płacić za obiady w restauracjach.
W praktyce jednak pojawiają się inne koszty, które potrafią znacząco obciążyć domowy budżet. Seniorzy częściej korzystają z opieki medycznej, kupują leki i spędzają więcej czasu w domu.
To z kolei oznacza wyższe rachunki za prąd, wodę czy ogrzewanie. W wielu przypadkach koszty utrzymania mieszkania rosną nawet o 50 do 70 procent.
Ile pieniędzy potrzebują emeryci
Z raportu „Senior 2025” dziennika „Fakt” wynika, że prawie połowa badanych uważa, że do spokojnego życia potrzebuje co najmniej 4 tysiące złotych miesięcznie na rękę.
Taką kwotę wskazało aż 46 procent respondentów.
Kolejna grupa seniorów deklaruje, że wystarczyłoby im od 3201 do 4 tysięcy złotych miesięcznie. Taką odpowiedź wskazało niemal 25 procent badanych.
Około 12 procent ankietowanych uważa, że do przeżycia potrzebuje od 2801 do 3200 zł miesięcznie.
Kwoty te obejmują wszystkie podstawowe wydatki, w tym rachunki za mieszkanie, żywność oraz leki.
Rzeczywistość emerytów jest zupełnie inna
Tymczasem minimalna emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej senior otrzymuje około 1800 zł na rękę.
Oznacza to ogromną różnicę między realnymi potrzebami a wysokością najniższego świadczenia.
Nawet po tegorocznej waloryzacji, która wyniosła 5,3 procent, wielu seniorów wciąż musi bardzo dokładnie planować każdy wydatek.
Z czego rezygnują emeryci
Badania pokazują, że osoby starsze często są zmuszone do ograniczania wydatków.
Najczęściej rezygnują z kupowania nowych ubrań. Taką decyzję deklaruje około 31 procent emerytów.
30 procent seniorów ogranicza również wydatki na wyposażenie domu. Co szczególnie niepokojące, część osób zaczyna oszczędzać nawet na żywności.
Priorytetem pozostają przede wszystkim opłaty za mieszkanie oraz zakup leków.
Czy ceny w sklepach spadną
Eksperci wskazują jednak, że w 2026 roku część produktów spożywczych może potanieć.
Według analiz ekonomicznych możliwe są spadki cen między innymi masła, jaj, warzyw czy soków. Nieco wolniej mogą rosnąć ceny pieczywa, mięsa wieprzowego oraz oleju rzepakowego.
Szansa na obniżki dotyczy również niektórych produktów mlecznych, gdzie spadki mogą sięgnąć nawet około 10 procent.
Nie oznacza to jednak, że presja na domowe budżety zniknie.
