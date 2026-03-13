Sensacyjne dane GUS! Inflacja w Polsce najniższa od lat, sprawdź, co to oznacza dla Twoich pieniędzy.

13 marca 2026 16:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Mamy powody do ostrożnego optymizmu. Najnowszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego przyniósł dane, których wielu Polaków nie spodziewało się tak szybko. Inflacja w ujęciu rocznym wyhamowała do poziomu 2,1 proc., co oznacza, że wzrost cen oficjalnie znalazł się w samym środku celu Narodowego Banku Polskiego. Choć na sklepowych półkach wciąż bywa drogo, statystycznie „smok inflacyjny” został na moment obłaskawiony.

Ceny pod kontrolą, ale usługi wciąż „gryzą”

Mimo że ogólny wskaźnik CPI (Consumer Price Index) wygląda imponująco, diabeł tkwi w szczegółach. Podczas gdy ceny towarów rosną bardzo powoli, sektor usług wciąż generuje presję na nasze portfele. Fryzjer, mechanik czy wyjście do restauracji, tutaj o tanieniu nie ma mowy.

Kategoria wydatków Wzrost r/r (Luty ’26) Trend
Inflacja ogółem (CPI) 2,1% Stabilizacja
Żywność i napoje 2,4% Lekki spadek
Użytkowanie mieszkania / Energia 4,3% Wzrost
Usługi (łącznie) 4,8% Utrzymująca się drożyzna
Transport i paliwa -5,7% Silny spadek
Dlaczego to może być „inflacyjne dno”?Ekonomiści ostrzegają, że tak dobre dane mogą się nie powtórzyć w najbliższym czasie:

  • Sytuacja na Bliskim Wschodzie: Wzrost cen ropy w marcu może odbić się na cenach paliw na stacjach.
  • Efekt bazy: Rok temu ceny rosły bardzo szybko, co optycznie zaniża dzisiejszy wynik.
  • Stopy procentowe: Tak niska inflacja stawia RPP w trudnej sytuacji – czy obniżać stopy, ryzykując powrót drożyzny?

Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?

Niska inflacja nie oznacza, że ceny spadają, one po prostu rosną wolniej. Przy obecnym poziomie 2,1 proc. realna wartość naszych oszczędności jest chroniona znacznie lepiej niż w ostatnich dwóch latach. To również sygnał dla kredytobiorców: rynek już teraz zaczyna wyceniać scenariusz, w którym raty kredytów mogą w końcu zacząć wyraźniej spadać w drugiej połowie roku.

Niestety, analitycy mBanku i ING studzą zapał: „To ostatni tak niski odczyt. W marcu i kwietniu inflacja prawdopodobnie ponownie przekroczy barierę 3 proc.” przez rosnące koszty transportu i energii.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 13.03.2026 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizy serwisu Business Insider Polska dotyczące projekcji inflacji NBP.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl