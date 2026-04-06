Setki interwencji i tysiące mieszkańców bez prądu. Silny wiatr uderzył w Polskę

6 kwietnia 2026 14:47 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Silny wiatr powoduje poważne utrudnienia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniują setki razy, usuwając skutki powalonych drzew i uszkodzonych dachów. W części kraju tysiące odbiorców pozostają bez prądu, a służby apelują o zachowanie ostrożności.

Silny wiatr, który w poniedziałek przechodzi przez Polskę, powoduje liczne szkody i utrudnienia. Strażacy od rana interweniują setki razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew i zabezpieczaniu uszkodzonych budynków. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwie lubelskim, ale problemy odnotowano także w innych regionach kraju.

Dynamiczne załamanie pogody przyniosło gwałtowne podmuchy wiatru w wielu częściach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 12 województw. W części regionów obowiązują alerty II stopnia, a prędkość wiatru może dochodzić nawet do 95 km/h. Służby apelują o ostrożność i ograniczenie przebywania na zewnątrz w czasie najsilniejszych podmuchów.

Fakty i tło sprawy

Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie lubelskim. Do południa strażacy interweniowali tam ponad 420 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew i konarów, ale kilkadziesiąt przypadków obejmowało uszkodzenia dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jednym z poważniejszych zdarzeń było uszkodzenie dachu budynku szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Fragmenty blachy spadły na teren placówki. W momencie zdarzenia budynek był w remoncie i nie przebywali w nim pacjenci.

Skutkiem silnego wiatru są także przerwy w dostawach energii. W województwie lubelskim bez prądu pozostaje ponad 20 tysięcy odbiorców.

Problemy pojawiły się również na Pomorzu. Strażacy interweniowali tam 41 razy od niedzieli do poniedziałku. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z powiatów wejherowskiego, sztumskiego, słupskiego i gdańskiego. Działania dotyczyły głównie usuwania połamanych gałęzi i drzew.

W województwie świętokrzyskim od rana do południa odnotowano ponad 60 interwencji. Zgłoszenia obejmowały uszkodzenia dachów, zerwane linie energetyczne oraz zagrożenia związane z infrastrukturą budynków. W jednym z przypadków winda w budynku pomocy społecznej zatrzymała dwie osoby. Służby musiały także zapewnić zasilanie dla sprzętu medycznego.

Prognoza i ostrzeżenia IMGW

IMGW wskazuje, że najtrudniejsze warunki występują na Wybrzeżu i północy kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia II stopnia, a porywy wiatru mogą osiągać od 85 do 95 km/h. W pozostałych regionach, objętych alertem I stopnia, wiatr osiąga prędkość do 85 km/h.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godziny 21:00. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w godzinach popołudniowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zaleca unikanie parkowania pod drzewami oraz ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni w czasie silnego wiatru.

Co to oznacza dla mieszkańców

Silny wiatr może powodować realne zagrożenie dla zdrowia i mienia. W najbliższych godzinach warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew, linii energetycznych i budynków z luźnymi elementami konstrukcji.

Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz śledzić komunikaty służb i prognozy pogody. W przypadku awarii prądu lub uszkodzeń infrastruktury należy kontaktować się z odpowiednimi służbami.

Sytuacja pogodowa pozostaje dynamiczna, a służby w wielu regionach nadal prowadzą intensywne działania.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

