Setki interwencji i tysiące mieszkańców bez prądu. Silny wiatr uderzył w Polskę
Silny wiatr powoduje poważne utrudnienia w wielu regionach Polski. Strażacy interweniują setki razy, usuwając skutki powalonych drzew i uszkodzonych dachów. W części kraju tysiące odbiorców pozostają bez prądu, a służby apelują o zachowanie ostrożności.
Silny wiatr, który w poniedziałek przechodzi przez Polskę, powoduje liczne szkody i utrudnienia. Strażacy od rana interweniują setki razy, głównie przy usuwaniu powalonych drzew i zabezpieczaniu uszkodzonych budynków. Najtrudniejsza sytuacja występuje w województwie lubelskim, ale problemy odnotowano także w innych regionach kraju.
Dynamiczne załamanie pogody przyniosło gwałtowne podmuchy wiatru w wielu częściach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 12 województw. W części regionów obowiązują alerty II stopnia, a prędkość wiatru może dochodzić nawet do 95 km/h. Służby apelują o ostrożność i ograniczenie przebywania na zewnątrz w czasie najsilniejszych podmuchów.
Fakty i tło sprawy
Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie lubelskim. Do południa strażacy interweniowali tam ponad 420 razy. Większość zgłoszeń dotyczyła powalonych drzew i konarów, ale kilkadziesiąt przypadków obejmowało uszkodzenia dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Jednym z poważniejszych zdarzeń było uszkodzenie dachu budynku szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. Fragmenty blachy spadły na teren placówki. W momencie zdarzenia budynek był w remoncie i nie przebywali w nim pacjenci.
Skutkiem silnego wiatru są także przerwy w dostawach energii. W województwie lubelskim bez prądu pozostaje ponad 20 tysięcy odbiorców.
Problemy pojawiły się również na Pomorzu. Strażacy interweniowali tam 41 razy od niedzieli do poniedziałku. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z powiatów wejherowskiego, sztumskiego, słupskiego i gdańskiego. Działania dotyczyły głównie usuwania połamanych gałęzi i drzew.
W województwie świętokrzyskim od rana do południa odnotowano ponad 60 interwencji. Zgłoszenia obejmowały uszkodzenia dachów, zerwane linie energetyczne oraz zagrożenia związane z infrastrukturą budynków. W jednym z przypadków winda w budynku pomocy społecznej zatrzymała dwie osoby. Służby musiały także zapewnić zasilanie dla sprzętu medycznego.
Prognoza i ostrzeżenia IMGW
IMGW wskazuje, że najtrudniejsze warunki występują na Wybrzeżu i północy kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia II stopnia, a porywy wiatru mogą osiągać od 85 do 95 km/h. W pozostałych regionach, objętych alertem I stopnia, wiatr osiąga prędkość do 85 km/h.
Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godziny 21:00. Najsilniejsze podmuchy prognozowane są w godzinach popołudniowych.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zaleca unikanie parkowania pod drzewami oraz ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni w czasie silnego wiatru.
Co to oznacza dla mieszkańców
Silny wiatr może powodować realne zagrożenie dla zdrowia i mienia. W najbliższych godzinach warto zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w pobliżu drzew, linii energetycznych i budynków z luźnymi elementami konstrukcji.
Mieszkańcy powinni zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach oraz śledzić komunikaty służb i prognozy pogody. W przypadku awarii prądu lub uszkodzeń infrastruktury należy kontaktować się z odpowiednimi służbami.
Sytuacja pogodowa pozostaje dynamiczna, a służby w wielu regionach nadal prowadzą intensywne działania.
