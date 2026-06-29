Setki klimatyzowanych miejsc w Warszawie czeka na Ciebie za darmo. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego domu

Podczas obecnej fali rekordowych upałów Warszawa udostępniła mieszkańcom sieć ogólnodostępnych „Miejsc Chłodu” – klimatyzowanych bibliotek, domów kultury, ośrodków sportu i urzędów dzielnicowych, gdzie każdy może bezpłatnie schronić się przed żarem. Lista obejmuje wszystkie 18 dzielnic i jest aktywna od 1 czerwca do 30 września.
Termometr uliczny w mieście Bilbao pokazuje przerażające 50 stopni Celsjusza podczas intensywnej fali letnich upałów w Hiszpanii. | Fot. Mazur Travel / Shutterstock. Co to właściwie jest i kto może skorzystać?
Miejsca Chłodu to konkretne, wskazane przez miasto publiczne budynki – biblioteki, domy i ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, urzędy dzielnic, a czasem także obiekty specjalne, jak fort czy historyczna studnia. Dostęp jest otwarty dla wszystkich mieszkańców, bez zapisów i bez opłat – trzeba po prostu przyjść w godzinach otwarcia danej placówki.
Pełny wykaz lokalizacji wraz z godzinami otwarcia miasto publikuje na stronach internetowych poszczególnych dzielnic, a wszystkie punkty można też znaleźć na interaktywnej mapie pod adresem testmapa.um.warszawa.pl/upały. Tam, w odróżnieniu od listy tekstowej, można sprawdzić najbliższą lokalizację względem własnego adresu.
Niektóre miejsca działają non stop, inne tylko kilka godzin dziennie
Skala dostępności różni się drastycznie między poszczególnymi punktami. Część obiektów sportowych, jak Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście na ulicy Polnej czy Aleja Sportów Miejskich na Bemowie, działa codziennie od wczesnego rana do późnego wieczora, nawet do godziny 22:00 czy 23:00. Inne, zwłaszcza wypożyczalnie i biblioteki, mają znacznie krótsze, czasem wakacyjnie skrócone godziny otwarcia – część z nich w lipcu i sierpniu pracuje krócej niż w pozostałych miesiącach roku.
Dobry przykład tej różnorodności to Mokotów, gdzie na liście znalazło się aż 19 różnych lokalizacji – od Ośrodka Sportu i Rekreacji czynnego praktycznie całą dobę w weekendy, przez sieć wypożyczalni i bibliotek z różnymi godzinami w zależności od dnia tygodnia, aż po Centrum „Łowicka”, otwarte od 6:00 do 22:00 w dni powszednie.
Specjalne godziny na weekend rekordowych upałów
W kilku dzielnicach miasto zdecydowało się na specjalne, rozszerzone godziny otwarcia właśnie na ten konkretny, najgorętszy weekend. W Wilanowie urząd dzielnicy i lokalne centra kultury w dniach 27 i 28 czerwca pracowały dłużej niż zwykle – na przykład Centrum Kultury Wilanów na ulicy Kolegiackiej, normalnie otwarte do 21:00, w te dni było dostępne od 9:00 do 20:00. Podobnie zareagowała Praga-Północ, gdzie sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy na Kłopotowskiego została otwarta na weekendy 27-28 czerwca oraz 4-5 lipca, w godzinach 11:00-18:00.
Także na Bielanach budynek Urzędu Dzielnicy udostępnił dodatkowo hol na parterze w dniach 27 i 28 czerwca, w godzinach 10:00-13:00 – to przykład, jak miasto reaguje na bieżąco, doraźnie rozszerzając dostępność tam, gdzie populacja najbardziej tego potrzebuje w szczycie fali gorąca.
Nietypowe miejsca chłodu – fort i historyczna studnia
Wśród typowych bibliotek i domów kultury na liście znalazły się też ciekawsze, mniej oczywiste lokalizacje. Na Żoliborzu Miejscem Chłodu jest Fort Sokolnickiego, otwarty zgodnie z planem wydarzeń, a 27 czerwca dodatkowo dostępny w godzinach 12:00-14:00. W Rembertowie chłodu szukać można przy Studni wody oligoceńskiej na ulicy Haubicy, czynnej codziennie od 8:00 do 20:00 – naturalnie chłodna woda z głębokich warstw wodonośnych przyciąga mieszkańców niezależnie od fali upałów, ale w te dni jej walory chłodzące zyskują dodatkowe znaczenie.
Stołeczny ratusz przypomina też, że praktyczne wskazówki, jak chronić się przed upałem w szerszym sensie – nie tylko gdzie się schłodzić, ale jak unikać udaru cieplnego czy odwodnienia – dostępne są na stronie eko.um.warszawa.pl/upały.
Jak znaleźć najbliższe Miejsce Chłodu? Publikujemy pełną listę wg dzielnic
Poniżej publikujemy pełny wykaz wszystkich Miejsc Chłodu udostępnionych przez m.st. Warszawę w sezonie 2026, czynnych od 1 czerwca do 30 września (chyba że zaznaczono inaczej). Dostęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Zanim wybierzesz się do konkretnego miejsca, warto sprawdzić jego godziny otwarcia na dany dzień tygodnia – wiele wypożyczalni i bibliotek ma inny rozkład w poniedziałki, środy czy piątki, a niektóre są zupełnie zamknięte w weekendy. Jeśli planujesz wizytę właśnie w najgorętszy dzień tygodnia, sprawdź też, czy dana dzielnica nie wprowadziła specjalnych, wydłużonych godzin na czas konkretnej fali upałów – tak jak ma to miejsce w Wilanowie, na Pradze-Północ i na Bielanach w ostatni weekend czerwca.
Bemowo
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
113 Wypożyczalnia
ul. Powstańców Śląskich 108A
pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Pływalnia Pingwin
ul. Oławska 3a
pon-niedz. 6:00-22:00
Hala Sportowa
ul. Obrońców Tobruku 40
pon-niedz. 6:00-22:00
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej
ul. Obrońców Tobruku 11
pon-niedz. 6:00-22:00
142 Wypożyczalnia/MAL Spotykalnia
ul. Powstańców Śląskich 126 (CH Bemowo)
pon-pt 10:00-18:00
141 Wypożyczalnia
ul. Batalionów Chłopskich 87
pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Miejsce Aktywności Lokalnej
ul. Rozłogi 18
pon-czw 10:00-18:00, pt 11:30-18:00
XVII Czytelnia
ul. Powstańców Śląskich 17
pon. 10:00-17:00, wt-czw 12:30-19:30, pt 10:00-16:00
114 Wypożyczalnia
ul. Powstańców Śląskich 17
pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
143 Wypożyczalnia
ul. Sternicza 98
pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Urząd Dzielnicy Bemowo
ul. Powstańców Śląskich 70 (parter)
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Aleja Sportów Miejskich
ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H
pon-niedz. 9:00-21:00
Białołęka
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
OPS – Miejsce Aktywności Lokalnej Przystanek Porajów
ul. Porajów 14
pon-pt 8:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta van Gogha 1
pon-pt 9:30-20:30, sob-niedz 10:30-20:30
Czytelnia Naukowa nr XX
ul. Vincenta van Gogha 1
pon. 12:00-19:00, wt. 12:00-19:00, śr. 10:00-16:00, czw. 12:00-19:00, pt. 10:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Światowida 56
pon-niedz. 8:00-22:00
Białołęcki Ośrodek Sportu
ul. Strumykowa 21
pon-niedz. 8:00-22:00
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Modlińska 257
pon-niedz. 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Głębocka 66
pon-pt 9:30-20:30, sob-niedz 10:30-20:30
Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Głębocka 84
wt-pt 13:00-21:00, sob. 10:00-18:00
Wypożyczalnia nr 69
ul. Kłosowa 6A
pon. 12:00-19:00, wt. 12:00-19:00, śr. 10:00-16:00, czw. 12:00-19:00, pt. 10:00-16:00
Bielany
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Storyteka
ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Młociny, I piętro)
pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Mediateka Start Meta
ul. Szegedyńska 13A
pon-pt 10:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Bielański Ośrodek Kultury
ul. Carla Goldoniego 1
pon-pt 9:00-21:00
MAL Samogłoska
ul. Samogłoska 9A (I piętro bez windy)
wt-pt 10:00-20:00
Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany
ul. Stefana Żeromskiego 29
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. W dniach 27 i 28 czerwca dodatkowo hol na parterze 10:00-13:00
MAL Kasprowicza
ul. Jana Kasprowicza 14
wt-sob 10:00-20:00
Czytelnia Naukowa II
ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 1 piętro
pon-pt 10:00-19:00, druga sobota miesiąca 10:00-15:00
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
ul. Estrady 112
pon-pt 9:00-21:00
Mokotów
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Mokotów
ul. Marynarska 19A
pon-pt 8:00-16:00
Dom Kultury KADR
ul. Wincentego Rzymowskiego 32
pon-pt 10:00-18:00 (punkt dostępny zgodnie z planem wydarzeń)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III
ul. Tuchlińska 2a
pon. 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
OSiR Mokotów
ul. Niegocińska 2A
pon-pt 6:00-21:00, sob-niedz 8:00-20:00 (lipiec-sierpień nieczynne)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 95
ul. Piotra Gruszczyńskiego 12
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 8
Al. Niepodległości 19
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII
Al. Niepodległości 19
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna
Al. Niepodległości 19
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVII
ul. Puławska 238
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 140
ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1
pon. 13:00-19:00, wt-pt 10:00-19:00
Służewski Dom Kultury
ul. Jana Sebastiana Bacha 15
pon-niedz. 9:00-21:00
Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr IV
ul. Wiktorska 10
pon. 13:00-19:00, wt-pt 9:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Centrum „Łowicka”
ul. Łowicka 21
pon-pt 6:00-22:00, sob-niedz 8:00-21:00
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI
ul. Tyniecka 40a
pon. 13:00-19:00, wt-pt 10:00-19:00
Czytelnia nr XXI
ul. Bukietowa 4a
pon. 13:00-19:00, wt-pt 9:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 108
ul. Puławska 119
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 1
ul. Puławska 43
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125
ul. Czerniakowska 38A
pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Dom Kultury Dorożkarnia
ul. Siekierkowska 28
pon-niedz. 9:00-21:00
Ochota
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Ochota
ul. Grójecka 17A
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00, sob-niedz 10:00-18:00
Targowisko „Zieleniak”
ul. Grójecka 97
pon-pt 8:00-18:00, sob. 8:00-12:00
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
sob-niedz 10:00-20:00
Praga-Południe
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Centrum Promocji Kultury
ul. Podskarbińska 2
pon-niedz. 8:00-22:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40
ul. Ludwika Michała Paca 46
pon-śr 10:00-19:00 (wakacje: 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje: 11:00-16:00)
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wiatraczna 11
pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89
ul. Grochowska 202
pon-pt 10:00-19:00 (wakacje: pon-śr 14:00-19:00, czw-pt 11:00-16:00)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78
ul. Majdańska 5
pon-pt 10:00-19:00 (wakacje: pon-śr 14:00-19:00, czw-pt 11:00-16:00)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3
Al. Jerzego Waszyngtona 2B
pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Walecznych 59, wejście A
pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100
ul. Zwycięzców 46
pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45 / Wypożyczalnia Nr 94
ul. Meksykańska 3
pon. i śr. 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 / Wypożyczalnia Nr 62
ul. Egipska 7
pon. i śr. 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 / Wypożyczalnia Nr 92
ul. Biskupia 50
pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34 / Wypożyczalnie Nr 44, Zbiorów Obcojęzycznych
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24
pon-śr 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00), sob. 9:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Terminal Kultury Gocław – Filia Centrum Promocji Kultury
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24
pon-niedz. 8:00-22:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 / Wypożyczalnia Nr 19 / Czytelnia Naukowa nr V / Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów
ul. Janusza Meissnera 5
pon-śr 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00), sob. 9:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Praga-Północ
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Filia Biblioteki
ul. Jagiellońska 47E
pon-czw 10:00-18:00, pt. 11:00-16:00
MAL Śliwka
ul. Wojciecha Gersona 16
pon-pt 16:00-20:00, sob. 9:00-14:00
Urząd Dzielnicy Praga-Północ (sala konferencyjna)
ul. Kłopotowskiego 15
weekendy 27-28 czerwca oraz 4-5 lipca, 11:00-18:00
Rembertów
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51
ul. Gawędziarzy 8
pon-śr 11:00-19:00, czw-pt 8:00-16:00 oraz wybrane soboty
Studnia wody oligoceńskiej
ul. Haubicy 3
pon-niedz. 8:00-20:00
Śródmieście
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Centrum Pomocy Społecznej
ul. Konwiktorska 3/5
pon-pt 8:00-16:00
Międzypokoleniowa Klubokawiarnia
ul. Mordechaja Anielewicza 3/5
pon-pt 10:00-20:00 (wakacje: 10:00-18:00)
Dom w Alejach
Aleje Jerozolimskie 2
pon-sob 9:00-21:00 (wakacje: pon-czw 10:00-18:00, pt-sob nieczynne)
Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście
ul. Polna 7A
pon-niedz. 6:00-22:00
Targówek
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Łabiszyńska 20 (pływalnia-recepcja)
pon-niedz. 6:00-22:00
Dom Kultury Świt
ul. Piotra Wysockiego 11
pon-pt 8:00-20:00
Biblioteka Publiczna
ul. Rembielińska 20 (galeria Renova, I piętro)
pon-pt 10:00-19:00 (od 1.09.2026 r.)
Biblioteka Publiczna
stacja Metro Kondratowicza, lok. 1015 i 1017
pon-pt 10:00-19:00
Biblioteka Publiczna
ul. św. Wincentego 85
pon-pt 10:00-19:00, dwie soboty w miesiącu 10:00-15:00
Dom Kultury Zacisze
ul. Blokowa 1
pon-pt 8:00-21:00 (wakacje: 8:00-16:00 lub 9:00-17:00), sob. 10:00-15:00 (zależnie od warsztatów), niedz. tylko w godzinach wydarzeń
Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 8
pon-śr 12:00-19:00, czw-pt 9:00-16:00
Dom Kultury Dom Otwarty
ul. Radzymińska 123 lok. 3
pon-pt 12:00-19:00
Centrum Kultury i Aktywności
ul. Siarczana 6
pon-pt 8:00-16:00
Ursus
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Dom Kultury Kolorowa
ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16
pon-pt 9:00-21:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Niedźwiadek”
ul. Mariana Keniga 14
pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Oddział „Czechowice”
ul. Plutonu AK „Torpedy”
pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Skorosze”
ul. Dzieci Warszawy 27A
pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00
Ursynów
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
ul. Kajakowa 12B
pon-niedz. 10:00-18:00
Przynieś-Wynieś-Porozmawiaj
ul. Ernesta Malinowskiego 5
pon-pt 10:00-15:00
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Arena Ursynów
ul. rtm. Witolda Pileckiego 122
pon-pt 7:30-22:30, sob-niedz 8:00-20:00 (lipiec-sierpień nieczynne)
Arena Active Club
ul. rtm. Witolda Pileckiego 122
pon-pt 7:30-22:30, sob. 8:00-20:00, niedz. 10:00-18:00
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ZOS Hawajska
ul. Dereniowa 48
pon-pt 8:00-23:00, sob-niedz 9:00-20:00
Wawer
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wawer
ul. Żegańska 1
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1a
pon-niedz. 8:00-21:30
WCK Filia Radość
ul. Powojowa 2
pon-pt 9:00-17:00
WCK Filia Anin
ul. V Poprzeczna 13
pon-pt 8:00-17:00
WCK Filia Marysin
ul. Korkowa 119/123
pon-pt 8:00-17:00
WCK Filia Falenica
ul. Walcownicza 2
pon-pt 9:00-17:00
WCK Filia Aleksandrów
ul. Samorządowa 10
pon-pt 10:00-20:00
Wesoła
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Biblioteka os. Centrum
ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
pon. 11:00-19:00, wt. 11:00-18:00, śr. 10:00-16:00, czw-pt 11:00-18:00
Wilanów
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 2
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. 27-28.06: 10:00-18:00
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
pon-pt 9:00-21:00. 27-28.06: 9:00-20:00
Filia Centrum Kultury Wilanów
ul. Radosna 11
pon-pt 9:00-21:00. 27-28.06: 9:00-20:00
Włochy
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Biblioteka Publiczna
ul. ks. J. Chrościckiego 2
pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00
Artystyczny Dom Animacji (ADA)
ul. ks. Juliana Chrościckiego 14
pon-pt 7:00-22:00, sob. 7:00-21:00, niedz. 14:00-21:00
Ośrodek Pomocy Społecznej / MAL
ul. Rejonowa 6/8
wt-czw 12:00-20:00, pt. 12:00-18:00 oraz jedna ruchoma sobota w miesiącu
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
ul. Potrzebna 10
pon-pt 8:00-16:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
ul. Czereśniowa 118
pon-pt 8:00-16:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
ul. Czereśniowa 35
pon-pt 8:00-16:00
Dom Kultury Włochy
ul. Bolesława Chrobrego 27
pon-pt 8:00-17:00
Wypożyczalnia nr 17
Al. Jerozolimskie 200
pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gładka 18
pon-pt 6:00-22:00, sob-niedz 8:00-22:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
ul. Robotnicza 15
pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1
pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
ul. Szybowcowa 4
pon-pt 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy Włochy
Aleja Krakowska 257
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36A
pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Okęcka Sala Widowiskowa (OSW)
ul. 1 Sierpnia 36A
pon-pt 10:00-18:00
Wola
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Dom na Kole
ul. Obozowa 85
wt-pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia „Na kole” nr 11
ul. Erazma Ciołka 20
pon, śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Klub Podróżnika” nr 51
ul. Marcina Bielskiego 3
pon, śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
MAL „Kotłownia”
ul. Jana Olbrachta 7A
pon-wt 10:00-16:00, śr-pt 13:00-19:00, sob. 11:00-15:00
Wypożyczalnia nr 80 „Cyfrowa Redutowa” / Biblioteka nr 36
ul. Redutowa 48
śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów OPS
ul. Zawiszy 5
pon-pt 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 73 „Ekoteka” / Biblioteka nr 25
ul. Żytnia 64
śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 „Poliglotka”
ul. Nowolipki 21
śr, pt 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., czw 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Otwarta Kolonia
ul. Górczewska 15
pon-pt 12:00-18:00, sob-niedz zgodnie z harmonogramem
Wolskie Centrum Kultury (WCK)
ul. Działdowska 6
pon-pt 8:00-17:00, wt-pt 8:00-20:00, sob. 8:00-17:00
Klubokawiarnia Sąsiedzka
ul. Działdowska 6
wt-pt 14:00-19:00, sob. 12:00-17:00
Biblioteka „Biblioteczna Strefa Gier” nr 13
ul. Stanisława Staszica 5A
pon. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wolska Mozaika
ul. Wolska 46/48
pon-pt 10:00-16:00, sob-niedz zgodnie z harmonogramem
Wypożyczalnia nr 10
ul. Wolska 75
pon. 12:00-19:00, śr. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Odolanka” nr 83
ul. Juliana Konstantego Ordona 12F
śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Wypożyczalnia „Fantasmagoria” nr 14
ul. Młynarska 35A
śr, pt 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., czw 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Urząd Dzielnicy Wola
Al. „Solidarności” 90
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00, do końca sierpnia w niedziele 11:00-15:00
Biblioteka Publiczna (Wypożyczalnia nr 32, Biblioteka nr 31 „Kornikosowo”, XII Czytelnia Młodzieżowa, III Czytelnia Naukowa)
Al. „Solidarności” 90
wt., pt. 9:00-19:30 (wakacje 9:00-15:30), pon., śr., czw. 9:00-19:30 (wakacje 12:00-19:00), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Wypożyczalnia „Biblioteka z Historią” nr 91 / Biblioteka „Biblioteka Małego Człowieka” nr 46
ul. Chłodna 11
pon. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Kącik Smakosza” nr 106 / Biblioteka „Kącik Smakosza” nr 32
ul. Twarda 64
śr. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Żoliborz
Lokalizacja
Adres
Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Żoliborz
ul. Juliusza Słowackiego 6/8
pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. 27-28.06: 8:00-18:00
Fort Sokolnickiego
ul. Stefana Czarnieckiego 51
pon-niedz. zgodnie z planem wydarzeń. 27.06: 12:00-14:00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Marii Kazimiery 1
pon-pt 7:30-15:00
Miejsce Aktywności Lokalnej
ul. Marii Kazimiery 20
wt. 15:00-20:00, śr-pt 12:00-20:00, sob. 10:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111
ul. Adama Mickiewicza 65
pon, wt, pt 11:30-19:00, śr. 8:30-16:00, czw. 12:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138
ul. Władysława Broniewskiego 9A
pon, wt, pt 11:30-19:00, śr. 8:30-16:00, czw. 12:00-16:00
Centrum Lokalne Żoliborz
ul. Ludwika Rydygiera 6B
wt. 15:00-20:00, śr-pt 12:00-20:00, sob. 10:00-18:00
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.
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