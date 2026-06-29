Setki klimatyzowanych miejsc w Warszawie czeka na Ciebie za darmo. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego domu

29 czerwca 2026 12:51 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Podczas obecnej fali rekordowych upałów Warszawa udostępniła mieszkańcom sieć ogólnodostępnych „Miejsc Chłodu” – klimatyzowanych bibliotek, domów kultury, ośrodków sportu i urzędów dzielnicowych, gdzie każdy może bezpłatnie schronić się przed żarem. Lista obejmuje wszystkie 18 dzielnic i jest aktywna od 1 czerwca do 30 września.

Termometr uliczny w mieście Bilbao pokazuje przerażające 50 stopni Celsjusza podczas intensywnej fali letnich upałów w Hiszpanii. | Fot. Mazur Travel / Shutterstock.
Termometr uliczny w mieście Bilbao pokazuje przerażające 50 stopni Celsjusza podczas intensywnej fali letnich upałów w Hiszpanii. | Fot. Mazur Travel / Shutterstock.

Co to właściwie jest i kto może skorzystać?

Miejsca Chłodu to konkretne, wskazane przez miasto publiczne budynki – biblioteki, domy i ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, urzędy dzielnic, a czasem także obiekty specjalne, jak fort czy historyczna studnia. Dostęp jest otwarty dla wszystkich mieszkańców, bez zapisów i bez opłat – trzeba po prostu przyjść w godzinach otwarcia danej placówki.

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Pełny wykaz lokalizacji wraz z godzinami otwarcia miasto publikuje na stronach internetowych poszczególnych dzielnic, a wszystkie punkty można też znaleźć na interaktywnej mapie pod adresem testmapa.um.warszawa.pl/upały. Tam, w odróżnieniu od listy tekstowej, można sprawdzić najbliższą lokalizację względem własnego adresu.

Niektóre miejsca działają non stop, inne tylko kilka godzin dziennie

Skala dostępności różni się drastycznie między poszczególnymi punktami. Część obiektów sportowych, jak Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście na ulicy Polnej czy Aleja Sportów Miejskich na Bemowie, działa codziennie od wczesnego rana do późnego wieczora, nawet do godziny 22:00 czy 23:00. Inne, zwłaszcza wypożyczalnie i biblioteki, mają znacznie krótsze, czasem wakacyjnie skrócone godziny otwarcia – część z nich w lipcu i sierpniu pracuje krócej niż w pozostałych miesiącach roku.

Dobry przykład tej różnorodności to Mokotów, gdzie na liście znalazło się aż 19 różnych lokalizacji – od Ośrodka Sportu i Rekreacji czynnego praktycznie całą dobę w weekendy, przez sieć wypożyczalni i bibliotek z różnymi godzinami w zależności od dnia tygodnia, aż po Centrum „Łowicka”, otwarte od 6:00 do 22:00 w dni powszednie.

Specjalne godziny na weekend rekordowych upałów

W kilku dzielnicach miasto zdecydowało się na specjalne, rozszerzone godziny otwarcia właśnie na ten konkretny, najgorętszy weekend. W Wilanowie urząd dzielnicy i lokalne centra kultury w dniach 27 i 28 czerwca pracowały dłużej niż zwykle – na przykład Centrum Kultury Wilanów na ulicy Kolegiackiej, normalnie otwarte do 21:00, w te dni było dostępne od 9:00 do 20:00. Podobnie zareagowała Praga-Północ, gdzie sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy na Kłopotowskiego została otwarta na weekendy 27-28 czerwca oraz 4-5 lipca, w godzinach 11:00-18:00.

Także na Bielanach budynek Urzędu Dzielnicy udostępnił dodatkowo hol na parterze w dniach 27 i 28 czerwca, w godzinach 10:00-13:00 – to przykład, jak miasto reaguje na bieżąco, doraźnie rozszerzając dostępność tam, gdzie populacja najbardziej tego potrzebuje w szczycie fali gorąca.

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Nietypowe miejsca chłodu – fort i historyczna studnia

Wśród typowych bibliotek i domów kultury na liście znalazły się też ciekawsze, mniej oczywiste lokalizacje. Na Żoliborzu Miejscem Chłodu jest Fort Sokolnickiego, otwarty zgodnie z planem wydarzeń, a 27 czerwca dodatkowo dostępny w godzinach 12:00-14:00. W Rembertowie chłodu szukać można przy Studni wody oligoceńskiej na ulicy Haubicy, czynnej codziennie od 8:00 do 20:00 – naturalnie chłodna woda z głębokich warstw wodonośnych przyciąga mieszkańców niezależnie od fali upałów, ale w te dni jej walory chłodzące zyskują dodatkowe znaczenie.

Stołeczny ratusz przypomina też, że praktyczne wskazówki, jak chronić się przed upałem w szerszym sensie – nie tylko gdzie się schłodzić, ale jak unikać udaru cieplnego czy odwodnienia – dostępne są na stronie eko.um.warszawa.pl/upały.

Jak znaleźć najbliższe Miejsce Chłodu? Publikujemy pełną listę wg dzielnic

Poniżej publikujemy pełny wykaz wszystkich Miejsc Chłodu udostępnionych przez m.st. Warszawę w sezonie 2026, czynnych od 1 czerwca do 30 września (chyba że zaznaczono inaczej). Dostęp jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich mieszkańców.

Zanim wybierzesz się do konkretnego miejsca, warto sprawdzić jego godziny otwarcia na dany dzień tygodnia – wiele wypożyczalni i bibliotek ma inny rozkład w poniedziałki, środy czy piątki, a niektóre są zupełnie zamknięte w weekendy. Jeśli planujesz wizytę właśnie w najgorętszy dzień tygodnia, sprawdź też, czy dana dzielnica nie wprowadziła specjalnych, wydłużonych godzin na czas konkretnej fali upałów – tak jak ma to miejsce w Wilanowie, na Pradze-Północ i na Bielanach w ostatni weekend czerwca.

Bemowo

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
113 Wypożyczalnia ul. Powstańców Śląskich 108A pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Pływalnia Pingwin ul. Oławska 3a pon-niedz. 6:00-22:00
Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40 pon-niedz. 6:00-22:00
Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11 pon-niedz. 6:00-22:00
142 Wypożyczalnia/MAL Spotykalnia ul. Powstańców Śląskich 126 (CH Bemowo) pon-pt 10:00-18:00
141 Wypożyczalnia ul. Batalionów Chłopskich 87 pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Miejsce Aktywności Lokalnej ul. Rozłogi 18 pon-czw 10:00-18:00, pt 11:30-18:00
XVII Czytelnia ul. Powstańców Śląskich 17 pon. 10:00-17:00, wt-czw 12:30-19:30, pt 10:00-16:00
114 Wypożyczalnia ul. Powstańców Śląskich 17 pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
143 Wypożyczalnia ul. Sternicza 98 pon. 10:00-19:30, wt-śr 12:30-19:30, czw 10:00-17:00, pt 10:00-16:00
Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 (parter) pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Aleja Sportów Miejskich ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22H pon-niedz. 9:00-21:00

Białołęka

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
OPS – Miejsce Aktywności Lokalnej Przystanek Porajów ul. Porajów 14 pon-pt 8:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Vincenta van Gogha 1 pon-pt 9:30-20:30, sob-niedz 10:30-20:30
Czytelnia Naukowa nr XX ul. Vincenta van Gogha 1 pon. 12:00-19:00, wt. 12:00-19:00, śr. 10:00-16:00, czw. 12:00-19:00, pt. 10:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56 pon-niedz. 8:00-22:00
Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Strumykowa 21 pon-niedz. 8:00-22:00
Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Modlińska 257 pon-niedz. 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Głębocka 66 pon-pt 9:30-20:30, sob-niedz 10:30-20:30
Białołęcki Ośrodek Kultury ul. Głębocka 84 wt-pt 13:00-21:00, sob. 10:00-18:00
Wypożyczalnia nr 69 ul. Kłosowa 6A pon. 12:00-19:00, wt. 12:00-19:00, śr. 10:00-16:00, czw. 12:00-19:00, pt. 10:00-16:00

Bielany

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Storyteka ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Galeria Młociny, I piętro) pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Mediateka Start Meta ul. Szegedyńska 13A pon-pt 10:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Bielański Ośrodek Kultury ul. Carla Goldoniego 1 pon-pt 9:00-21:00
MAL Samogłoska ul. Samogłoska 9A (I piętro bez windy) wt-pt 10:00-20:00
Budynek Urzędu Dzielnicy Bielany ul. Stefana Żeromskiego 29 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. W dniach 27 i 28 czerwca dodatkowo hol na parterze 10:00-13:00
MAL Kasprowicza ul. Jana Kasprowicza 14 wt-sob 10:00-20:00
Czytelnia Naukowa II ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19, 1 piętro pon-pt 10:00-19:00, druga sobota miesiąca 10:00-15:00
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 112 pon-pt 9:00-21:00

Mokotów

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Marynarska 19A pon-pt 8:00-16:00
Dom Kultury KADR ul. Wincentego Rzymowskiego 32 pon-pt 10:00-18:00 (punkt dostępny zgodnie z planem wydarzeń)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III ul. Tuchlińska 2a pon. 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
OSiR Mokotów ul. Niegocińska 2A pon-pt 6:00-21:00, sob-niedz 8:00-20:00 (lipiec-sierpień nieczynne)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 95 ul. Piotra Gruszczyńskiego 12 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 8 Al. Niepodległości 19 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXIII Al. Niepodległości 19 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna Al. Niepodległości 19 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XVII ul. Puławska 238 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 140 ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1 pon. 13:00-19:00, wt-pt 10:00-19:00
Służewski Dom Kultury ul. Jana Sebastiana Bacha 15 pon-niedz. 9:00-21:00
Dzielnicowa Czytelnia Naukowa nr IV ul. Wiktorska 10 pon. 13:00-19:00, wt-pt 9:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Centrum „Łowicka” ul. Łowicka 21 pon-pt 6:00-22:00, sob-niedz 8:00-21:00
Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI ul. Tyniecka 40a pon. 13:00-19:00, wt-pt 10:00-19:00
Czytelnia nr XXI ul. Bukietowa 4a pon. 13:00-19:00, wt-pt 9:00-19:00, sob. 10:00-15:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 108 ul. Puławska 119 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 1 ul. Puławska 43 pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 125 ul. Czerniakowska 38A pon-wt 13:00-19:00, śr-czw 10:00-16:00, pt 13:00-19:00
Dom Kultury Dorożkarnia ul. Siekierkowska 28 pon-niedz. 9:00-21:00

Ochota

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17A pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00, sob-niedz 10:00-18:00
Targowisko „Zieleniak” ul. Grójecka 97 pon-pt 8:00-18:00, sob. 8:00-12:00
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75 sob-niedz 10:00-20:00

Praga-Południe

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 pon-niedz. 8:00-22:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 40 ul. Ludwika Michała Paca 46 pon-śr 10:00-19:00 (wakacje: 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje: 11:00-16:00)
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wiatraczna 11 pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 89 ul. Grochowska 202 pon-pt 10:00-19:00 (wakacje: pon-śr 14:00-19:00, czw-pt 11:00-16:00)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 78 ul. Majdańska 5 pon-pt 10:00-19:00 (wakacje: pon-śr 14:00-19:00, czw-pt 11:00-16:00)
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 3 Al. Jerzego Waszyngtona 2B pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Walecznych 59, wejście A pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 100 ul. Zwycięzców 46 pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 45 / Wypożyczalnia Nr 94 ul. Meksykańska 3 pon. i śr. 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 55 / Wypożyczalnia Nr 62 ul. Egipska 7 pon. i śr. 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 42 / Wypożyczalnia Nr 92 ul. Biskupia 50 pon. i śr. 13:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), wt. 10:00-16:00 (wakacje 14:00-19:00), czw. 10:00-16:00 (wakacje 11:00-16:00), pt. 13:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00)
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 34 / Wypożyczalnie Nr 44, Zbiorów Obcojęzycznych ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 pon-śr 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00), sob. 9:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Terminal Kultury Gocław – Filia Centrum Promocji Kultury ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 pon-niedz. 8:00-22:00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 / Wypożyczalnia Nr 19 / Czytelnia Naukowa nr V / Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów ul. Janusza Meissnera 5 pon-śr 10:00-19:00 (wakacje 14:00-19:00), czw-pt 10:00-19:00 (wakacje 11:00-16:00), sob. 9:00-15:00 (wakacje nieczynne)

Praga-Północ

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Filia Biblioteki ul. Jagiellońska 47E pon-czw 10:00-18:00, pt. 11:00-16:00
MAL Śliwka ul. Wojciecha Gersona 16 pon-pt 16:00-20:00, sob. 9:00-14:00
Urząd Dzielnicy Praga-Północ (sala konferencyjna) ul. Kłopotowskiego 15 weekendy 27-28 czerwca oraz 4-5 lipca, 11:00-18:00

Rembertów

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 51 ul. Gawędziarzy 8 pon-śr 11:00-19:00, czw-pt 8:00-16:00 oraz wybrane soboty
Studnia wody oligoceńskiej ul. Haubicy 3 pon-niedz. 8:00-20:00

Śródmieście

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Centrum Pomocy Społecznej ul. Konwiktorska 3/5 pon-pt 8:00-16:00
Międzypokoleniowa Klubokawiarnia ul. Mordechaja Anielewicza 3/5 pon-pt 10:00-20:00 (wakacje: 10:00-18:00)
Dom w Alejach Aleje Jerozolimskie 2 pon-sob 9:00-21:00 (wakacje: pon-czw 10:00-18:00, pt-sob nieczynne)
Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji Śródmieście ul. Polna 7A pon-niedz. 6:00-22:00

Targówek

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Łabiszyńska 20 (pływalnia-recepcja) pon-niedz. 6:00-22:00
Dom Kultury Świt ul. Piotra Wysockiego 11 pon-pt 8:00-20:00
Biblioteka Publiczna ul. Rembielińska 20 (galeria Renova, I piętro) pon-pt 10:00-19:00 (od 1.09.2026 r.)
Biblioteka Publiczna stacja Metro Kondratowicza, lok. 1015 i 1017 pon-pt 10:00-19:00
Biblioteka Publiczna ul. św. Wincentego 85 pon-pt 10:00-19:00, dwie soboty w miesiącu 10:00-15:00
Dom Kultury Zacisze ul. Blokowa 1 pon-pt 8:00-21:00 (wakacje: 8:00-16:00 lub 9:00-17:00), sob. 10:00-15:00 (zależnie od warsztatów), niedz. tylko w godzinach wydarzeń
Biblioteka Publiczna ul. Zamkowa 8 pon-śr 12:00-19:00, czw-pt 9:00-16:00
Dom Kultury Dom Otwarty ul. Radzymińska 123 lok. 3 pon-pt 12:00-19:00
Centrum Kultury i Aktywności ul. Siarczana 6 pon-pt 8:00-16:00

Ursus

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Dom Kultury Kolorowa ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 pon-pt 9:00-21:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Niedźwiadek” ul. Mariana Keniga 14 pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Oddział „Czechowice” ul. Plutonu AK „Torpedy” pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego Filia „Skorosze” ul. Dzieci Warszawy 27A pon-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-14:00

Ursynów

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12B pon-niedz. 10:00-18:00
Przynieś-Wynieś-Porozmawiaj ul. Ernesta Malinowskiego 5 pon-pt 10:00-15:00
Urząd Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji Narodowej 61 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Arena Ursynów ul. rtm. Witolda Pileckiego 122 pon-pt 7:30-22:30, sob-niedz 8:00-20:00 (lipiec-sierpień nieczynne)
Arena Active Club ul. rtm. Witolda Pileckiego 122 pon-pt 7:30-22:30, sob. 8:00-20:00, niedz. 10:00-18:00
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ZOS Hawajska ul. Dereniowa 48 pon-pt 8:00-23:00, sob-niedz 9:00-20:00

Wawer

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a pon-niedz. 8:00-21:30
WCK Filia Radość ul. Powojowa 2 pon-pt 9:00-17:00
WCK Filia Anin ul. V Poprzeczna 13 pon-pt 8:00-17:00
WCK Filia Marysin ul. Korkowa 119/123 pon-pt 8:00-17:00
WCK Filia Falenica ul. Walcownicza 2 pon-pt 9:00-17:00
WCK Filia Aleksandrów ul. Samorządowa 10 pon-pt 10:00-20:00

Wesoła

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wesoła ul. 1 Praskiego Pułku 33 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Biblioteka os. Centrum ul. 1 Praskiego Pułku WP 31 pon. 11:00-19:00, wt. 11:00-18:00, śr. 10:00-16:00, czw-pt 11:00-18:00

Wilanów

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. 27-28.06: 10:00-18:00
Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3 pon-pt 9:00-21:00. 27-28.06: 9:00-20:00
Filia Centrum Kultury Wilanów ul. Radosna 11 pon-pt 9:00-21:00. 27-28.06: 9:00-20:00

Włochy

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Biblioteka Publiczna ul. ks. J. Chrościckiego 2 pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00
Artystyczny Dom Animacji (ADA) ul. ks. Juliana Chrościckiego 14 pon-pt 7:00-22:00, sob. 7:00-21:00, niedz. 14:00-21:00
Ośrodek Pomocy Społecznej / MAL ul. Rejonowa 6/8 wt-czw 12:00-20:00, pt. 12:00-18:00 oraz jedna ruchoma sobota w miesiącu
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy ul. Potrzebna 10 pon-pt 8:00-16:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy ul. Czereśniowa 118 pon-pt 8:00-16:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy ul. Czereśniowa 35 pon-pt 8:00-16:00
Dom Kultury Włochy ul. Bolesława Chrobrego 27 pon-pt 8:00-17:00
Wypożyczalnia nr 17 Al. Jerozolimskie 200 pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gładka 18 pon-pt 6:00-22:00, sob-niedz 8:00-22:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy ul. Robotnicza 15 pon-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 71 ul. Astronautów 1 pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy ul. Szybowcowa 4 pon-pt 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy Włochy Aleja Krakowska 257 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 28 ul. 1 Sierpnia 36A pon. 13:00-20:00, wt-pt 10:00-20:00, sob. 10:00-15:00
Okęcka Sala Widowiskowa (OSW) ul. 1 Sierpnia 36A pon-pt 10:00-18:00

Wola

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Dom na Kole ul. Obozowa 85 wt-pt 13:00-19:00
Wypożyczalnia „Na kole” nr 11 ul. Erazma Ciołka 20 pon, śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Klub Podróżnika” nr 51 ul. Marcina Bielskiego 3 pon, śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
MAL „Kotłownia” ul. Jana Olbrachta 7A pon-wt 10:00-16:00, śr-pt 13:00-19:00, sob. 11:00-15:00
Wypożyczalnia nr 80 „Cyfrowa Redutowa” / Biblioteka nr 36 ul. Redutowa 48 śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów OPS ul. Zawiszy 5 pon-pt 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00
Wypożyczalnia nr 73 „Ekoteka” / Biblioteka nr 25 ul. Żytnia 64 śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 „Poliglotka” ul. Nowolipki 21 śr, pt 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., czw 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15 pon-pt 12:00-18:00, sob-niedz zgodnie z harmonogramem
Wolskie Centrum Kultury (WCK) ul. Działdowska 6 pon-pt 8:00-17:00, wt-pt 8:00-20:00, sob. 8:00-17:00
Klubokawiarnia Sąsiedzka ul. Działdowska 6 wt-pt 14:00-19:00, sob. 12:00-17:00
Biblioteka „Biblioteczna Strefa Gier” nr 13 ul. Stanisława Staszica 5A pon. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wolska Mozaika ul. Wolska 46/48 pon-pt 10:00-16:00, sob-niedz zgodnie z harmonogramem
Wypożyczalnia nr 10 ul. Wolska 75 pon. 12:00-19:00, śr. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Odolanka” nr 83 ul. Juliana Konstantego Ordona 12F śr, czw 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., pt. 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Wypożyczalnia „Fantasmagoria” nr 14 ul. Młynarska 35A śr, pt 9:00-19:00 (wakacje 12:00-19:00), wt., czw 9:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Urząd Dzielnicy Wola Al. „Solidarności” 90 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00, do końca sierpnia w niedziele 11:00-15:00
Biblioteka Publiczna (Wypożyczalnia nr 32, Biblioteka nr 31 „Kornikosowo”, XII Czytelnia Młodzieżowa, III Czytelnia Naukowa) Al. „Solidarności” 90 wt., pt. 9:00-19:30 (wakacje 9:00-15:30), pon., śr., czw. 9:00-19:30 (wakacje 12:00-19:00), sob. 10:00-15:00 (wakacje nieczynne)
Wypożyczalnia „Biblioteka z Historią” nr 91 / Biblioteka „Biblioteka Małego Człowieka” nr 46 ul. Chłodna 11 pon. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)
Wypożyczalnia „Kącik Smakosza” nr 106 / Biblioteka „Kącik Smakosza” nr 32 ul. Twarda 64 śr. 12:00-19:00, wt. 9:00-15:30, czw. 9:00-15:30 (wakacje 12:00-19:00), pt. 12:00-19:00 (wakacje 9:00-15:30)

Żoliborz

Lokalizacja Adres Godziny otwarcia
Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Juliusza Słowackiego 6/8 pon. 8:00-18:00, wt-pt 8:00-16:00. 27-28.06: 8:00-18:00
Fort Sokolnickiego ul. Stefana Czarnieckiego 51 pon-niedz. zgodnie z planem wydarzeń. 27.06: 12:00-14:00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Marii Kazimiery 1 pon-pt 7:30-15:00
Miejsce Aktywności Lokalnej ul. Marii Kazimiery 20 wt. 15:00-20:00, śr-pt 12:00-20:00, sob. 10:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111 ul. Adama Mickiewicza 65 pon, wt, pt 11:30-19:00, śr. 8:30-16:00, czw. 12:00-16:00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 138 ul. Władysława Broniewskiego 9A pon, wt, pt 11:30-19:00, śr. 8:30-16:00, czw. 12:00-16:00
Centrum Lokalne Żoliborz ul. Ludwika Rydygiera 6B wt. 15:00-20:00, śr-pt 12:00-20:00, sob. 10:00-18:00

 

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