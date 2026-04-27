Setki milionów na koncie zbiórki Łatwoganga i pełna przejrzystość. Fundacja uruchamia specjalny portal dla darczyńców
Po rekordowej zbiórce, która poruszyła całą Polskę, Fundacja Cancer Fighters przechodzi do kolejnego etapu. Po zakończeniu głośnego streamu Łatwoganga organizacja zapowiedziała konkretne działania i właśnie je realizuje. Powstała specjalna strona internetowa, na której każdy może sprawdzić, co dzieje się z przekazanymi pieniędzmi.
Kwota robi ogromne wrażenie. Zebrano już ponad 257 milionów złotych, a licznik nadal rośnie, bo zbiórka wciąż jest aktywna. Skala wsparcia przerosła wszystkie wcześniejsze akcje tego typu w Polsce.
Fundacja podkreśla, że przy tak ogromnych środkach kluczowa jest przejrzystość. Nowy serwis ma pełnić rolę centrum informacji dla darczyńców. To właśnie tam mają pojawiać się aktualne dane o zebranej kwocie oraz szczegóły dotyczące wydatkowania pieniędzy.
Na stronie publikowane będą kolejne decyzje, kierunki wsparcia oraz efekty podejmowanych działań. Chodzi o to, by każdy, kto wpłacił choćby symboliczną kwotę, mógł zobaczyć realny wpływ swojej pomocy.
To ważny moment dla całej akcji. Emocjonujący etap zbiórki się zakończył, teraz zaczyna się praca w tle. Fundacja zapowiada, że środki trafią zarówno do konkretnych podopiecznych, jak i do placówek medycznych w całej Polsce.
Przypomnijmy, że impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”. To właśnie wokół tej inicjatywy powstał jeden z największych charytatywnych projektów w historii polskiego internetu.
Dziewięciodniowy stream przyciągnął miliony widzów i zaangażował dziesiątki znanych osób. Padły rekordy oglądalności, a sama akcja została uznana za największy charytatywny stream na świecie.
Teraz uwaga przenosi się z ekranu na konkretne działania. To etap, który pokaże, jak ogromna internetowa mobilizacja przełoży się na realną pomoc dla dzieci walczących z chorobą.
