Sezon na grzyby ruszył, a z nim kary. Straż Leśna ostrzega: 500 zł za jeden błąd!
Jesień to czas grzybobrania, ale nie wszyscy wracają z lasu tylko z koszykiem pełnym okazów. Coraz częściej zamiast darów lasu grzybiarze dostają… mandat. Straż leśna przypomina, że za złamanie podstawowych zasad – jak wjazd autem do lasu – można zapłacić nawet 500 zł.
Grzybobranie z mandatem. 500 zł kary za wjazd do lasu
Najczęstszy błąd grzybiarzy
Jak informuje Nadleśnictwo Katowice, do pierwszych wykroczeń doszło już pod koniec września. Strażnicy wystawili kilka mandatów, głównie za nielegalny wjazd samochodem do lasu. To właśnie ten problem pojawia się co roku najczęściej. – Jako straż możemy wystawić mandat na kwotę do 500 zł – podkreśla Joanna Staszewska z nadleśnictwa w rozmowie z Wirtualną Polską.
Leśnicy zwracają też uwagę na inne przewinienia: śmiecenie, wchodzenie na uprawy leśne czy młodniki poniżej czterech metrów wysokości. Przypominają również, że ogniska wolno rozpalać jedynie w wyznaczonych miejscach.
Eksperci apelują, by grzybiarze dbali o porządek i nie zostawiali odpadów. – Dobrą praktyką jest nie tylko zbieranie grzybów, ale też podniesienie kilku śmieci z lasu i wyrzucenie ich do najbliższego kosza – podkreśla Staszewska.
Strażnicy przypominają także o zasadach bezpieczeństwa. Przed wyjściem do lasu warto poinformować bliskich o planowanej trasie i mieć przy sobie naładowany telefon. Samochód należy zostawić na specjalnie przygotowanych parkingach, tak by nie blokować dróg dojazdowych dla służb ratunkowych.
Choć pojawiają się mandaty, grzybiarze mają w tym roku powody do radości. W województwie śląskim jeden z mieszkańców natrafił na prawdziwego olbrzyma – grzyb mierzył 27 cm wysokości, a jego kapelusz miał 23 cm średnicy. Zdjęcie trafiło do TVP3 Katowice i szybko rozeszło się po mediach społecznościowych.
Obfite zbiory, sprzyjające warunki pogodowe i coraz więcej nietypowych okazów sprawiają, że w najbliższych tygodniach w lasach będzie jeszcze tłoczniej. A to oznacza, że straż leśna będzie częściej przypominać grzybiarzom o zasadach.
