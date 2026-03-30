Showroom Lenovo & Motorola świętuje pierwsze urodziny. Klienci mogą liczyć na wyjątkowe prezenty
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Lenovo.
Warszawski Showroom Lenovo & Motorola przy Placu Powstańców Warszawy 9 obchodzi pierwsze urodziny i z tej okazji marki zapraszają do wspólnego świętowania. To nie tylko promocja z atrakcyjnymi prezentami, ale także podsumowanie roku działalności miejsca, które stało się ważnym punktem na technologicznej mapie Warszawy.
Od momentu otwarcia Showroom pełni rolę przestrzeni do spotkań z nowymi technologiami – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. To tutaj warszawiacy mogą nie tylko obejrzeć i przetestować najnowsze urządzenia Lenovo i Motorola, ale też wziąć udział w wydarzeniach edukacyjnych, m.in. poświęconych wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Z oferty warsztatów i spotkań korzystali zarówno seniorzy, jak i młodsi użytkownicy technologii.
Z okazji pierwszych urodzin marki przygotowały specjalną akcję promocyjną. Klienci, którzy zdecydują się na zakup sprzętu Lenovo lub Motorola w showroomie, mogą otrzymać atrakcyjne prezenty. Przy zakupach produktów Lenovo o wartości minimum 999 zł mogą zyskać tablet Lenovo Tab One, a przy wydatkach od 2 999 zł – tablet Lenovo Idea Tab. Z kolei osoby wybierające urządzenia Motorola za co najmniej 999 zł otrzymają w prezencie wydajną ładowarkę TurboPower™ 125 W Dual Port.
Lenovo Tab One to lekki i poręczny tablet z 8,7‑calowym ekranem, stworzony do codziennego korzystania – przeglądania internetu, oglądania filmów i pracy z aplikacjami, a dzięki wydajnej baterii i systemowi Android sprawdzi się także w podróży.
Lenovo Idea Tab z długim czasem pracy na baterii i smukłą, lekką konstrukcją oferuje większy, 11‑calowy ekran 2.5K, szybkie działanie i łączność 5G, co czyni go uniwersalnym urządzeniem zarówno do nauki, jak i rozrywki.
Z kolei Motorola TurboPower™ 125 W Dual Port to kompaktowa, a zarazem wyjątkowo wydajna ładowarka z dwoma portami USB‑C, umożliwiająca szybkie i bezpieczne ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie.
Showroom Lenovo & Motorola to miejsce bezpośredniego kontaktu z technologią. Oferuje szeroką gamę urządzeń – od sprzętu biznesowego i gamingowego po rozwiązania do nauki i codziennej rozrywki – z możliwością przetestowania na miejscu modeli, które na żywo dostępne są wyłącznie w tej lokalizacji, takie jak laptopy ThinkPad, monitor ThinkVision 3D czy wyjątkowe okulary do grania Lenovo Legion Glasses 2.
Odwiedzający mogą sprawdzić także innowacyjne akcesoria, monitory gamingowe i ultrapanoramiczne monitory biznesowe, a w doborze odpowiednio dopasowanego sprzętu pomagają doświadczeni eksperci Lenovo. Wśród dostępnych urządzeń wyróżniają się m.in. Lenovo Yoga Tab – tablet z wbudowaną lokalnie sztuczną inteligencją, czy doskonały do multimediów i mobilnej pracy, gamingowy laptop Lenovo Legion 5i z wydajną grafiką i ekranem OLED. Wśród modeli marki Motorola uwagę przyciąga Motorola edge 70 Swarovski Edition, łącząca zaawansowaną technologię z wyjątkowym designem i odpornością klasy premium.
Urodzinowa promocja trwa od 30 marca do 11 kwietnia 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród i obowiązuje wyłącznie stacjonarnie w Showroomie. To dobra okazja, by nie tylko skorzystać z prezentów, ale też odwiedzić przestrzeń, która w ciągu roku stała się lokalnym centrum technologii i wiedzy.
Showroom Lenovo & Motorola znajduje się w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 9 (wejście od ulicy Świętokrzyskiej) i otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 20:00, w soboty i niedziele handlowe od 10:00 do 17:00.
