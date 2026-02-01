Siarczyste mrozy na Mazowszu. Zajęcia zawieszone w szkołach w kolejnym powiecie

1 lutego 2026 21:04

Silne mrozy wymuszają kolejne decyzje dotyczące organizacji pracy szkół. W powiecie płońskim zapadła decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński. Zmiany obejmują poniedziałek i wtorek.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zajęcia nie odbędą się w poniedziałek i wtorek

Na podstawie rekomendacji Wojewody oraz komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także wniosków dyrektorów szkół, podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w dniach 2 i 3 lutego. Powodem są prognozowane bardzo niskie temperatury i troska o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników placówek oświatowych.

Decyzja dotyczy wyłącznie szkół i ośrodków, których organem prowadzącym jest Powiat Płoński.

Lista placówek objętych decyzją

Zawieszenie zajęć dotyczy następujących jednostek:

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku „Płocka”
Zespół Szkół w Raciążu
Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą
Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Płońsku
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jońcu

W tych placówkach zajęcia dydaktyczne nie będą realizowane przez dwa dni.

Co z dalszą organizacją pracy szkół

Władze powiatu apelują o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących dalszej organizacji pracy szkół. Sytuacja pogodowa jest monitorowana na bieżąco, a ewentualne kolejne decyzje będą uzależnione od rozwoju warunków atmosferycznych.

Rodzice i uczniowie powinni sprawdzać informacje przekazywane przez dyrekcje szkół w obowiązujących kanałach komunikacji.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeśli dziecko uczęszcza do jednej z wymienionych placówek, nie należy wysyłać go na zajęcia w poniedziałek i wtorek. Warto upewnić się, czy szkoła planuje zajęcia zdalne lub inne formy organizacji opieki. Regularne sprawdzanie komunikatów pozwoli uniknąć nieporozumień.

Podsumowanie

Ekstremalne mrozy wpływają na funkcjonowanie oświaty także w powiecie płońskim. Zajęcia dydaktyczne w wybranych szkołach i ośrodkach zostały zawieszone na dwa dni. Decyzja ma charakter prewencyjny i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

