Siarczysty mróz znowu da nam się we znaki! Wieczorem kolejna fala
Polska znalazła się w lodowatym uścisku, który nie zamierza odpuścić! To, co dzieje się za oknami, to nie jest zwykła zima – to prawdziwy atak syberyjskiego chłodu. Kolejną dobę z rzędu termometry w wielu regionach kraju pokazują wartości, które zagrażają zdrowiu, a prognozy na najbliższe godziny są bezlitosne: czeka nas powtórka z lodowego koszmaru!
Rekordy zimna: Gdzie było najgorzej?
Ostatnie godziny przyniosły ekstremalne odczyty, które mrożą krew w żyłach. Prawdziwy biegun zimna objawił się w okolicach miejscowości Stuposiany, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek odnotowano niewiarygodne -26 stopni Celsjusza.
Wtorkowy poranek również nie przyniósł ulgi. Według oficjalnych danych IMGW:
-
Ostrołęka o godzinie 7:00 stała się lodówką Polski z wynikiem -20,3°C.
-
Na wielu stacjach we wschodniej połowie kraju temperatura oscylowała w granicach -16, -18, a lokalnie nawet -22 stopni.
Dzień w słońcu, noc w lodzie
Choć w ciągu dnia wyżowa i słoneczna aura poprawi nam nastroje (warunki biometeorologiczne staną się korzystne), to rano i wieczorem mróz będzie uderzał w nasze organizmy ze zdwojoną siłą. Uważać muszą zwłaszcza mieszkańcy rejonów, gdzie wystąpią poranne mgły osadzające szadź.
Wyjątkiem na mapie pozostaje południowy zachód, gdzie jako jedyny region można liczyć na kilka kresek powyżej zera.
Uwaga: Nadchodzi kolejna fala uderzeniowa!
Nie dajcie się zwieść słońcu w ciągu dnia. Noc z wtorku na środę, pod wpływem potężnego wyżu, przyniesie kolejny paraliżujący atak mrozu:
-
Północny wschód: Ponownie spadki do -20 stopni.
-
Centrum Polski: Siarczyste -11 stopni.
-
Południowy zachód: Najcieplej, od -3 do 0 stopni.
JAK PRZETRWAĆ TAKI MRÓZ? (Praktyczne wskazówki)
Przy temperaturach spadających poniżej -20 stopni, zwykła kurtka może nie wystarczyć. Oto jak zadbać o siebie i bliskich:
-
Ubieraj się „na cebulkę”: Kilka cienkich warstw zatrzymuje powietrze, które jest najlepszym izolatorem. Warstwa zewnętrzna powinna chronić przed wiatrem i wilgocią (szadzią).
-
Chroń wystające części ciała: Nos, uszy i policzki są najbardziej narażone na odmrożenia. Stosuj tłuste kremy ochronne bez wody w składzie.
-
Reaguj na drżenie mięśni: To pierwszy sygnał, że Twój organizm traci ciepło zbyt szybko. Nie ignoruj go!
-
Zadbaj o dietę: Pij ciepłe napoje i jedz kaloryczne posiłki. Organizm zużywa teraz ogromne ilości energii na ogrzanie ciała.
-
Pamiętaj o zwierzętach: Przy -20 stopniach nawet psy z grubą sierścią nie powinny przebywać na zewnątrz przez dłuższy czas. Woda w miskach zamarza w kilka minut – sprawdzaj ją regularnie.
