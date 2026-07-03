Siedzisz przy otwartym oknie podczas burzy? Zamknij je, zanim będzie za późno
Obserwowanie burzy z bezpiecznej odległości, z herbatą w ręku, przy uchylonym oknie – dla wielu osób to jeden z tych letnich rytuałów, których nie chce się przerywać. Problem w tym, że „bezpieczna odległość” i „otwarte okno” to w praktyce sprzeczność. Odpowiedź na pytanie z tytułu jest prosta: nie, nie warto siedzieć przy otwartym oknie podczas burzy, i to z kilku niezależnych od siebie powodów, z których każdy sam w sobie wystarczyłby za uzasadnienie.
Najpierw szkło, potem dopiero piorun
Zanim w ogóle dojdzie do jakiegokolwiek wyładowania w pobliżu, otwarte okno naraża na coś dużo bardziej prozaicznego – silny wiatr i grad. Porywy towarzyszące burzom potrafią łamać gałęzie i konary, które lecąc z impetem w stronę budynku, bez trudu rozbijają szybę. Osoba siedząca tuż przy oknie w takiej sytuacji dostaje odłamki szkła prosto w twarz i ręce, zanim zdąży zareagować. Sam grad, nawet bez złamanej gałęzi, potrafi pękać szyby przy większych rozmiarach ziaren, a wiatr wpychający deszcz do środka to już najmniejszy z problemów.
Piorun w pobliżu okna to nie tylko ryzyko bezpośredniego trafienia
Tu dochodzimy do części, o której mówi się rzadziej. Piorun nie musi trafić w okno, żeby stanowić zagrożenie dla kogoś, kto przy nim siedzi. Wyładowanie w bliskiej okolicy budynku – w drzewo w ogrodzie, w sąsiedni dach, w latarnię – rozgrzewa powietrze w kanale pioruna do temperatury rzędu 30 tysięcy stopni Celsjusza, czyli kilka razy więcej niż powierzchnia Słońca. To gwałtowne rozgrzanie powoduje eksplozyjne rozszerzenie powietrza, które słyszymy jako grzmot. Przy wyładowaniu wystarczająco blisko ta fala ciśnienia ma realną siłę fizyczną – nie tylko dźwiękową. Osoba siedząca przy szeroko otwartym oknie, bez żadnej przeszkody między sobą a źródłem wyładowania, jest znacznie bardziej narażona na skutki takiej fali niż ktoś, kto siedzi w głębi pokoju, za zamkniętą szybą.
Samo pojedyncze wyładowanie to około 125 milionów woltów – energia wystarczająca, żeby zasilić 100-watową żarówkę przez ponad 3 miesiące nieprzerwanej pracy. Piorun szuka najkrótszej drogi do ziemi i wybiera najwyższe dostępne obiekty na swojej trasie – w mieście to często dachy, anteny czy attyki kamienic. Otwarte okno na wyższym piętrze, bez fizycznej bariery, staje się elementem tej trasy dużo łatwiej niż zamknięte.
Szkło potrafi przewodzić więcej, niż się wydaje
Panuje przekonanie, że szyba to pełna izolacja. W praktyce wystarczająco silne wyładowanie w bezpośrednim sąsiedztwie potrafi przebić się przez szkło, uszkadzając sprzęt elektroniczny w pomieszczeniu, a w skrajnych przypadkach wywołując pożar. Rzadkim, ale odnotowywanym zjawiskiem jest też tak zwany piorun kulisty – świecąca kula plazmy, która według relacji świadków potrafi wnikać do wnętrza budynków przez otwarte okna i drzwi. Środowisko naukowe wciąż nie jest zgodne co do mechanizmu powstawania tego zjawiska, część badaczy kwestionuje nawet jego istnienie w formie opisywanej w relacjach – ale sama częstość takich relacji sprawia, że eksperci od bezpieczeństwa traktują otwarte okno jako dodatkowe, niepotrzebne ryzyko, niezależnie od tego, czy uzna się je za w pełni wyjaśnione zjawisko.
Kaloryfer pod oknem to szczegół, o którym nikt nie myśli
W większości polskich mieszkań grzejnik stoi dokładnie pod oknem – to standard architektoniczny sprzed dekad, wciąż powszechny w starszym budownictwie. Metalowy kaloryfer podłączony do metalowej instalacji centralnego ogrzewania to, tak jak w przypadku rur wodociągowych, potencjalna droga dla przepięcia wywołanego uderzeniem pioruna w budynek lub jego bliskie sąsiedztwo. Siedzenie tuż nad kaloryferem, z otwartym oknem, opierając dłonie o parapet z metalowym profilem – to kombinacja, która niepotrzebnie zbliża ciało do kilku różnych, potencjalnie przewodzących elementów naraz.
Zasada 30/30 działa też dla samego siedzenia przy oknie
Ta sama reguła, która pomaga zdecydować, kiedy odłączyć sprzęt elektryczny czy zrezygnować z prysznica, sprawdza się i tutaj. Jeśli odstęp między błyskiem a grzmotem jest krótszy niż 30 sekund, burza znajduje się w promieniu około 10 kilometrów – to już wystarczający sygnał, żeby zamknąć okno i odsunąć się od niego, nie czekając na to, aż wyładowania będą „wystarczająco blisko”. Bezpieczny powrót do otwierania okien i przebywania blisko nich jest możliwy dopiero po 30 minutach od ostatniego usłyszanego grzmotu.
Fala uderzeniowa z bardzo bliskiego wyładowania to nie miejska legenda – część osób, które przeżyły uderzenie pioruna w pobliskie drzewo czy maszt, opisuje wyraźny podmuch odczuwalny fizycznie, nawet z pewnej odległości od samego punktu trafienia. To dodatkowy argument, żeby przy pierwszych oznakach zbliżającej się burzy nie zwlekać z zamknięciem okna, zamiast czekać, aż wyładowania będą „na tyle blisko, żeby to miało sens”.
Jak bezpiecznie obserwować burzę z domu?
Jeśli chcesz oglądać burzę – i rozumiemy, że dla wielu osób to fascynujące zjawisko, a nie coś, z czego łatwo zrezygnować – rób to zza zamkniętego okna, najlepiej z pewnej odległości od samej szyby, nie opierając się o parapet ani nie siedząc bezpośrednio nad kaloryferem.
Zamknij okno przy pierwszym grzmocie z odstępem poniżej 30 sekund od błysku, nie czekaj, aż burza będzie „wystarczająco blisko” – w praktyce trudno ocenić tę odległość na oko, a fala uderzeniowa i odłamki szkła nie dają czasu na refleks.
Jeśli masz w domu rolety zewnętrzne lub okiennice, rozważ ich zamknięcie na czas najsilniejszej fazy burzy – to dodatkowa bariera przed odłamkami szkła w razie pęknięcia szyby od uderzenia gałęzi czy dużego gradu.
Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od okien podczas burzy, szczególnie na wyższych piętrach – oprócz ryzyka związanego z wyładowaniami, samo silne uderzenie wiatru w otwarte okno potrafi je gwałtownie zatrzasnąć, co też bywa źródłem urazów.
Po zakończeniu burzy, zanim otworzysz okno na oścież, sprawdź, czy w pobliżu nie ma zwisających, nadłamanych gałęzi, które silny wiatr mógł naderwać, ale nie strącić do końca – to częsty, niedoceniany problem następnego dnia po nawałnicy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.