Silna eksplozja w Osinach. Nocny huk wstrząsnął Lubelszczyzną – są nagrania i pierwsze ustalenia służb
Mieszkańcy Osin w powiecie łukowskim przeżyli dramatyczną noc. Tuż przed godziną 2:00 w środku nocy rozległ się potężny huk, a niebo na chwilę rozświetliła błyskająca łuna.
❗️ Jak poinformował @PAPinformacje asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej @PolskaPolicja , po godz. 2 w nocy z wtorku na środę policjanci otrzymali zgłoszenie na temat „eksplozji, wybuchu” w miejscowości Osiny w pow. łukowskim.
Na polu kukurydzy doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu, który spowodował wybicie szyb w pobliskich domach. Zdarzenie zostało uchwycone przez kamery monitoringu – na nagraniach widać moment wybuchu, który sprawił, że „aż cały dom się zatrząsł”, jak relacjonowali świadkowie.
Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz jednostki wojskowe. Funkcjonariusze odnaleźli nadpalone elementy różnej wielkości, rozrzucone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów – w tym szczątki metalowe i plastikowe, a także fragment przypominający śmigło. Powstał również krater w ziemi, co potwierdzają lokalne źródła.
Według wstępnych ustaleń, obiekt mógł stanowić element starego silnika. Jednocześnie pojawiają się nieoficjalne hipotezy, że mogło chodzić o wojskowego drona. MON poinformowało jednak, że nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani od strony Ukrainy, ani Białorusi, co wyklucza atak z zewnątrz.
Śledztwo prowadzi prokuratura we współpracy z wojskiem i Żandarmerią Wojskową. Do akcji włączono także specjalne zespoły poszukiwawczo-ratownicze. Służby zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców – zmierzone promieniowanie nie wykazało niebezpiecznych wartości.
Co to oznacza dla czytelnika?
Incydent w Osinach pokazuje, jak poważnie traktowane są wszystkie niejasne zdarzenia w rejonach przygranicznych. Choć na ten moment nie ma sygnałów, że zdarzenie miało charakter militarny, sprawa budzi niepokój wśród mieszkańców i całego regionu. Ostateczne wyjaśnienia pozwolą nie tylko uspokoić opinię publiczną, ale też sprawdzić skuteczność systemów bezpieczeństwa.
