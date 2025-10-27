Silne trzęsienie ziemi w Turcji. Magnituda 6.0. Zawaliły się budynki, trwa dramatyczna akcja ratunkowa

27 października 2025 22:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6.0 w skali Richtera doszło dziś w zachodniej Turcji. Wstrząsy były na tyle silne, że zawaliły się liczne budynki mieszkalne i biurowe. Jak podają lokalne media, pod gruzami może znajdować się wiele osób, a służby ratunkowe prowadzą dramatyczną akcję poszukiwawczą.

Fot. Warszawa w Pigułce

Trzęsienie ziemi o sile 6.0 – ludzie wybiegali na ulice

Według pierwszych informacji wstrząsy wystąpiły w godzinach popołudniowych i były odczuwalne w wielu miastach regionu. Mieszkańcy relacjonują, że ziemia drżała przez kilkanaście sekund, a meble przewracały się w mieszkaniach. Wiele osób w panice wybiegło na ulice, obawiając się kolejnych wstrząsów.

„To było jak huk, a potem wszystko zaczęło się chwiać. Sufit pękł, a szkło leciało z okien” – relacjonuje jeden z mieszkańców w lokalnych mediach.

Zawalili się ludzie i budynki – trwa akcja ratunkowa

Na miejscu zdarzenia pracują setki ratowników i strażaków. Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie, a służby przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu uwięzionych osób. Władze ostrzegają, że bilans ofiar może być tragiczny – istnieje duże prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych.

Ratownicy korzystają z psów tropiących i ciężkiego sprzętu, by jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych. Do akcji włączono również żołnierzy i wolontariuszy.

Wstrząsy odczuwalne w sąsiednich regionach

Epicentrum trzęsienia znajdowało się w zachodniej części kraju, jednak wstrząsy odczuli mieszkańcy odległych miast, a nawet części Grecji. Służby sejsmologiczne ostrzegają przed możliwością wstrząsów wtórnych, które mogą nastąpić w ciągu najbliższych godzin.

W wielu miejscowościach przerwane zostały dostawy prądu i wody. Część dróg jest nieprzejezdna z powodu zniszczonych budynków i osuwisk.

Rząd Turcji wprowadza stan gotowości

Premier Turcji zwołał sztab kryzysowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że wszystkie służby ratunkowe w regionie zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Do najbardziej poszkodowanych miejsc wysyłane są namioty, generatory i pomoc medyczna.

Organizacje humanitarne już zapowiadają, że skala zniszczeń może być ogromna, a najbliższe godziny będą kluczowe dla uratowania osób uwięzionych pod gruzami.

Tragedia, która przypomina o zagrożeniu sejsmicznym

Turcja znajduje się w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów świata. W przeszłości kraj wielokrotnie doświadczał niszczycielskich trzęsień ziemi. Najtragiczniejsze z nich miało miejsce w lutym 2023 roku – zginęło wtedy ponad 50 tysięcy osób.

Dzisiejsze wstrząsy pokazują, że zagrożenie wciąż jest realne, a mieszkańcy regionu ponownie muszą zmierzyć się z dramatem zniszczenia i utraty bliskich.

Służby apelują do mieszkańców, by pozostali poza budynkami, unikali wjazdu do stref zagrożenia i stosowali się do komunikatów ratowników.
Trwa walka o każdą minutę i każde życie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl