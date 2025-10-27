Silne trzęsienie ziemi w Turcji. Magnituda 6.0. Zawaliły się budynki, trwa dramatyczna akcja ratunkowa
Do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6.0 w skali Richtera doszło dziś w zachodniej Turcji. Wstrząsy były na tyle silne, że zawaliły się liczne budynki mieszkalne i biurowe. Jak podają lokalne media, pod gruzami może znajdować się wiele osób, a służby ratunkowe prowadzą dramatyczną akcję poszukiwawczą.
Trzęsienie ziemi o sile 6.0 – ludzie wybiegali na ulice
Według pierwszych informacji wstrząsy wystąpiły w godzinach popołudniowych i były odczuwalne w wielu miastach regionu. Mieszkańcy relacjonują, że ziemia drżała przez kilkanaście sekund, a meble przewracały się w mieszkaniach. Wiele osób w panice wybiegło na ulice, obawiając się kolejnych wstrząsów.
„To było jak huk, a potem wszystko zaczęło się chwiać. Sufit pękł, a szkło leciało z okien” – relacjonuje jeden z mieszkańców w lokalnych mediach.
Zawalili się ludzie i budynki – trwa akcja ratunkowa
Na miejscu zdarzenia pracują setki ratowników i strażaków. Akcja ratunkowa trwa nieprzerwanie, a służby przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu uwięzionych osób. Władze ostrzegają, że bilans ofiar może być tragiczny – istnieje duże prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych.
Ratownicy korzystają z psów tropiących i ciężkiego sprzętu, by jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych. Do akcji włączono również żołnierzy i wolontariuszy.
Wstrząsy odczuwalne w sąsiednich regionach
Epicentrum trzęsienia znajdowało się w zachodniej części kraju, jednak wstrząsy odczuli mieszkańcy odległych miast, a nawet części Grecji. Służby sejsmologiczne ostrzegają przed możliwością wstrząsów wtórnych, które mogą nastąpić w ciągu najbliższych godzin.
W wielu miejscowościach przerwane zostały dostawy prądu i wody. Część dróg jest nieprzejezdna z powodu zniszczonych budynków i osuwisk.
Rząd Turcji wprowadza stan gotowości
Premier Turcji zwołał sztab kryzysowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że wszystkie służby ratunkowe w regionie zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Do najbardziej poszkodowanych miejsc wysyłane są namioty, generatory i pomoc medyczna.
Organizacje humanitarne już zapowiadają, że skala zniszczeń może być ogromna, a najbliższe godziny będą kluczowe dla uratowania osób uwięzionych pod gruzami.
Tragedia, która przypomina o zagrożeniu sejsmicznym
Turcja znajduje się w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów świata. W przeszłości kraj wielokrotnie doświadczał niszczycielskich trzęsień ziemi. Najtragiczniejsze z nich miało miejsce w lutym 2023 roku – zginęło wtedy ponad 50 tysięcy osób.
Dzisiejsze wstrząsy pokazują, że zagrożenie wciąż jest realne, a mieszkańcy regionu ponownie muszą zmierzyć się z dramatem zniszczenia i utraty bliskich.
Służby apelują do mieszkańców, by pozostali poza budynkami, unikali wjazdu do stref zagrożenia i stosowali się do komunikatów ratowników.
Trwa walka o każdą minutę i każde życie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.