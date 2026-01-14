Silny mróz i ślizgawica na drogach! IMGW wydał alerty pogodowe
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał serię ostrzeżeń dla niemal całej Polski. W skali zagrożeń obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia, co oznacza, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne dla zdrowia i utrudniać komunikację
Gołoledź (Opady marznące)
Największym zagrożeniem w najbliższym czasie będą marznące opady deszczu i mżawki, które natychmiast zamieniają się w lód na drogach i chodnikach.
-
Ostrzeżenia pomarańczowe (2. stopień): Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz części lubuskiego (powiaty północne i środkowe). Niebezpieczeństwo potrwa do środy wieczorem (ok. godz. 23:00).
-
Ostrzeżenia żółte (1. stopień): Obejmują pas od dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego, przez wielkopolskie, podkarpackie, małopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, aż po podkarpackie i lubelskie. Utrudnienia mogą potrwać do czwartku, do godziny 1:00 w nocy.
Silny mróz
Wschodnia i północno-wschodnia Polska zmaga się z falą dotkliwego zimna. Obowiązują tam żółte alerty w województwach podlaskie, lubelskie, wschodnie Mazowsze, Warmia i Mazury oraz część świętokrzyskiego. W nocy w tych regionach termometry mogą wskazać od -15°C do -18°C, a lokalnie nawet -22°C. W ciągu dnia temperatura nadal będzie ujemna (od -7°C do -12°C). Alarmy wygasają w środę o godzinie 9:00 rano.
Intensywny śnieg
Dla pasma wschodniego wydano również ostrzeżenia przed śnieżycami. Instytut wydał ostrzeżenia dla województw podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz części warmińsko-mazurskiego. Według prognoz ma spaść od 10 do 15 cm śniegu. Opady przewidywane są od środy (godz. 14:00) aż do czwartkowej nocy (godz. 2:00).
Wskazówki dla kierowców
Jazda po gołoledzi i w trakcie śnieżyc wymaga zupełnie innej techniki niż na suchej nawierzchni.
-
Zasada ograniczonego zaufania do hamulców: Na lodzie (czarny lód) droga hamowania wydłuża się nawet dziesięciokrotnie. Hamuj silnikiem i unikaj gwałtownych ruchów kierownicą.
-
Zadbaj o widoczność: Przed wyjazdem dokładnie odśnież całe auto (również dach i światła) oraz usuń lód z szyb. Pamiętaj o płynie do spryskiwaczy odpornym na niskie temperatury.
-
Zwiększ odstęp: Zachowaj znacznie większy dystans od auta przed Tobą, by mieć czas na reakcję w razie poślizgu.
-
Zestaw ratunkowy: Przy mrozach rzędu –20 stopni warto mieć w aucie koc, naładowany powerbank oraz łopatę do śniegu (na wypadek utknięcia w zaspie).
Wskazówki dla pieszych
Piesi są najbardziej narażeni na upadki oraz skutki gołoledzi i niskich temperatur.
-
Idź „krokiem pingwina”: Na bardzo śliskiej nawierzchni pochyl środek ciężkości lekko do przodu i stawiaj małe, płaskie kroki. To minimalizuje ryzyko utraty równowagi.
-
Ubiór na cebulkę: Kilka warstw ubrań lepiej izoluje ciepło niż jedna gruba kurtka. Nie zapomnij o czapce (przez głowę ucieka najwięcej ciepła) i rękawiczkach.
-
Odblaski: Podczas opadów śniegu widoczność jest drastycznie ograniczona. Nawet w mieście warto mieć element odblaskowy, by kierowca mógł Cię wcześniej dostrzec.
-
Wolne ręce: Nie trzymaj rąk w kieszeniach podczas marszu po lodzie – w razie poślizgu będą Ci potrzebne do zamortyzowania upadku lub złapania równowagi.
