Skandal w Kijowie! Aż 82% Ukraińców chce rozmów zamiast dalszej walki, sondaż ujawnia dramatyczne nastroje społeczne.
Sondaż: aż 82% Ukraińców chce rozmów z Rosją, a nie ciągłej walki. Nowe badanie grupy socjologicznej „Rating” przeprowadzone pod koniec sierpnia 2025 roku pokazuje, że wśród Ukraińców pojawia się przełom w nastawieniu do wojny z Rosją.
Większość ankietowanych uważa, że dalsze działania militarne nie są najlepszym rozwiązaniem.
Co wynika z sondażu
82 procent badanych Ukraińców widzi jedyny realny sposób zakończenia wojny w negocjacjach z Rosją
59 procent opowiada się za zakończeniem walk i szukaniem kompromisu
20 procent wciąż uważa, że trzeba kontynuować działania wojenne aż do odzyskania wszystkich okupowanych ziem
13 procent respondentów by wystarczyły granice sprzed 24 lutego 2022 roku
Wśród najważniejszych oczekiwań Ukraińców znajdują się międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa wsparcie militarne i finansowe przez partnerów oraz udział mediatorów międzynarodowych w rozmowach pokojowych
Co to oznacza
Sondaż ujawnia, że coraz większa jest presja społeczna wewnątrz Ukrainy na dążenie do pokoju a nie dalszej eskalacji konfliktu
Zmiana nastrojów może wpływać na decyzje władz ukraińskich dotyczące strategii wojennej negocjacji i dyplomacji
Możliwy efekt: większe zaangażowanie zewnętrznych mediatorów i rosnące głosy za gwarancjami bezpieczeństwa, nawet jeśli oznaczałoby to pewne ustępstwa terytorialne.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
