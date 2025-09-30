Skandal w Kijowie! Urzędnik MSZ sprzedawał ukraińskie paszporty Rosjanom.
Urzędnik MSZ Ukrainy sprzedawał paszporty Rosjanom robił to, by bez przeszkód podróżowali po UE. Urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy został zatrzymany przez służby za sprzedaż ukraińskich paszportów rosyjskim obywatelom.
Dzięki temu mieli oni możliwość swobodnego przemieszczania się po Unii Europejskiej. Dochodzenie prowadzi Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wraz z Policią Narodową i MSZ.
Według ustaleń proceder miał miejsce w 2022 roku, w pierwszych miesiącach pełnoskalowej inwazji Rosji. Podejrzany pełnił funkcję doradcy w jednym z departamentów MSZ i wykorzystywał dostęp do procedur legalizacyjnych, by legalizować cudzy pobyt i nadawać obywatelstwo. Kontakt ze zleceniodawcami nawiązywał poprzez internetowych pośredników.
Urzędnikowi grozi do siedmiu lat więzienia. Śledczy sprawdzają także, czy nie był on zaangażowany w działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Cała sprawa stawia pod znakiem zapytania wydolność systemów bezpieczeństwa i nadzoru nad kluczowymi urzędnikami państwowymi.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.