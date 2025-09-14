Skandal w Polsce. Ambasada Ukrainy interweniuje u polskiego MSZ
W piątek nad ranem nieznani sprawcy ukradli krzyż z kopuły greckokatolickiej cerkwi w Legnicy. Incydent wywołał ostrą reakcję strony ukraińskiej – ambasada w trybie pilnym wystosowała notę do polskiego MSZ. Sprawa nabiera charakteru dyplomatycznego, a w tle pojawiają się pytania o motywy sprawców.
Nocna akcja wymagała przygotowania
Do kradzieży doszło w piątek około godziny 6:10 rano w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny należącej do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Jak informuje komisarz Jagoda Ekiert z legnickiej policji, sprawcy weszli na dach świątyni i odcięli metalowy krzyż z głównej kopuły.
Proboszcz ks. Mirosław Drapała opisuje, że sprawcy musieli być dobrze przygotowani. Na dach dostali się po drabinie, następnie w poszycie kopuły wbijali kotwy, które umożliwiły im wspięcie się na drugą, mniejszą kopułę, na której znajdował się krzyż o wymiarach dwa na dwa metry.
Alarm włączył się dopiero po odcięciu krzyża, co pozwoliło sprawcom uciec. Elementy metalowego symbolu religijnego zostały rozrzucone wokół budynku. Dodatkowo zniszczonych zostało około 100 metrów kwadratowych miedzianego dachu świątyni.
Symbolika czasu wzbudza podejrzenia
Timing wydarzenia wzbudza szczególne zaniepokojenie. Kradzież miała miejsce w przeddzień uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzonej w niedzielę 14 września. Dodatkowo w sobotę we wrocławskiej katedrze greckokatolickiej odbyła się sakra biskupia ks. Mariusza Dmyterki.
Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka podkreśla, że „podniesienie ręki na krzyż i na cerkiew oznacza, że zostały przekroczone granice jakiejkolwiek przyzwoitości”. Według niego nie był to zwykły akt wandalizmu, ponieważ na terenie znajdują się inne krzyże, które są znacznie łatwiej dostępne, ale sprawcy wybrali najwyższy, najtrudniej dostępny.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w okolicy Legnicy lub innych miejscowościach z dużą społecznością ukraińską, warto być świadomym narastających napięć. Tego typu incydenty mogą wpływać na atmosferę w lokalnej społeczności i wymagają szczególnej uwagi ze strony wszystkich mieszkańców.
Eksperci przestrzegają, że prowokacje skierowane przeciwko mniejszościom religijnym czy narodowym mogą destabilizować społeczne więzi, szczególnie w czasie, gdy Polska i Ukraina stoją przed wspólnymi wyzwaniami bezpieczeństwa.
Dyplomatyczna interwencja na najwyższym szczeblu
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar niezwłocznie zareagował na incydent. W sobotę napisał na portalu X: „Zwracam się do organów ścigania Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w związku z uszkodzeniem dachu oraz odcięciem krzyża na kopule Cerkwi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Legnicy”.
Ambasada Ukrainy w trybie pilnym skierowała notę do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu zwrócił się do miejscowych organów ścigania z żądaniem podjęcia wszystkich niezbędnych działań oraz pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.
Bodnar zaapelował „do polskich przyjaciół i partnerów o natychmiastową reakcję na antyukraińskie tendencje w społeczeństwie polskim”. „Jesteśmy przekonani, że dla narodu polskiego, podobnie jak dla narodu ukraińskiego, niszczenie świątyń jest niedopuszczalne w żadnych okolicznościach” – podkreślił ambasador.
MSZ nie wyklucza prowokacji
Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński potępił akt wandalizmu, określając go jako „bezrozumny wandalizm, zbezczeszczenie świątyni i próbę uderzenia w uczucia religijne”. Jednocześnie nie wykluczył, że mogło dojść do prowokacji, której celem jest doprowadzenie do waśni narodowych i wzbudzenie antagonizmu między Polakami a Ukraińcami.
Ta interpretacja może wskazywać, że polskie władze traktują incydent nie tylko jako zwykłe przestępstwo, ale również jako potencjalną część szerszej kampanii dezinformacyjnej lub prowokacyjnej.
Ostrzeżenie przed rosnącymi napięciami
Mirosław Skórka ostrzega, że wzrost nastrojów antyukraińskich jest obecnie widoczny w sondażach, a społeczność ukraińska zaczyna to boleśnie odczuwać. „W mojej ocenie te działania są destruktywne dla Polski, niszczą solidarność społeczną i zagrażają naszemu bezpieczeństwu w sytuacji, kiedy do nas zaczynają przylatywać ruskie drony” – podkreślił.
„Apelujemy do wszystkich: opamiętajmy się, bo ktoś próbuje nam zepsuć to, co jest nam najbardziej potrzebne, czyli solidarność” – dodał prezes Związku Ukraińców w Polsce.
Śledztwu nadano priorytet
Legnicka policja prowadzi intensywne śledztwo w sprawie. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy. Analizowane są wszystkie zgromadzone dowody, aby ustalić tożsamość sprawców.
Sprawa została potraktowana priorytetowo, co pokazuje, jak poważnie władze traktują zarówno aspekt kryminalny, jak i potencjalne konsekwencje społeczne tego czynu.
Odpowiedź wspólnoty religijnej
W sobotę wieczorem w sprofanowanej cerkwi odprawione zostały nieszpory ekspiacyjne. W ceremoniach wzięli udział zwierzchnicy Kościoła greckokatolickiego, w tym arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk oraz biskup Włodzimierz Juszczak, Ordynariusz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej.
Biskup Arkadiusz Trochanowski podkreślił, że „ten czyn, dokonany w przeddzień święta Podwyższenia Krzyża Świętego, jest szczególnie wymownym i bolesnym znakiem”.
Test dla polsko-ukraińskiej solidarności
Incydent w Legnicy staje się testem dla relacji polsko-ukraińskich w trudnym momencie historycznym. W czasie, gdy oba kraje muszą wspólnie stawić czoła zagrożeniom ze wschodu, tego typu prowokacje mogą osłabiać więzi społeczne i sojusznicze.
Sposób, w jaki polskie organy ścigania i społeczeństwo zareagują na ten incydent, może mieć znaczenie dla przyszłości współpracy między sąsiadującymi narodami. Szybkie wyjaśnienie sprawy i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności będzie sygnałem, że Polska traktuje poważnie bezpieczeństwo wszystkich społeczności religijnych na swoim terytorium.
