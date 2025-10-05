Skandal w Rzymie! Pomnik Jana Pawła II sprofanowany po demonstracji. Polska ambasada reaguje
Profanacja pomnika Jana Pawła II w Rzymie wywołała falę oburzenia. Po propalestyńskiej demonstracji na monumencie przed dworcem Termini pojawiły się obraźliwe napisy i symbol sierpa i młota. Polska ambasada mówi wprost o „ataku na symbol pokoju”, a włoskie władze zapowiadają zdecydowaną reakcję.
Polska ambasada reaguje na profanację pomnika Jana Pawła II w Rzymie
Polska ambasada we Włoszech wydała specjalne oświadczenie po akcie wandalizmu, którego ofiarą padł pomnik Jana Pawła II stojący przed rzymskim dworcem Termini. Po jednej z propalestyńskich demonstracji na monumencie pojawił się obraźliwy napis oraz symbol sierpa i młota. Incydent wywołał oburzenie władz Polski, Włoch i opinii publicznej.
Oburzenie strony polskiej
„Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej z głębokim oburzeniem przyjęła wiadomość o akcie wandalizmu, którego ofiarą padł pomnik Jana Pawła II stojący przed dworcem Termini w Rzymie” – podano w komunikacie opublikowanym na platformie X.
Dyplomaci podkreślili, że profanacja jest szczególnie bolesna, bo Karol Wojtyła był nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, ale też orędownikiem pokoju i pojednania, także w kontekście konfliktów na Bliskim Wschodzie. „Dlatego też profanacja jego wizerunku jest szczególnie niezrozumiała – jako atak na symbol pokoju, pojednania i wartości uniwersalnych” – zaznaczyła ambasada, dziękując władzom Rzymu za szybką reakcję i działania mające na celu przywrócenie monumentu do należytego stanu.
Akt wandalizmu po demonstracji
Do zdarzenia doszło po kolejnej manifestacji w Rzymie, podczas której wyrażano solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy. Na pomniku odsłoniętym w 2011 roku pojawił się obraźliwy napis oraz symbol sierpa i młota. Karabinierzy niemal natychmiast przystąpili do usuwania farby, jednak informacja o incydencie szybko obiegła media i wywołała falę komentarzy.
Włoskie władze potępiają
Premier Włoch Giorgia Meloni stanowczo potępiła wandalizm. – Mówią, że wychodzą na place w intencji pokoju, ale potem obrażają pamięć człowieka pokoju, który był jego prawdziwym obrońcą i budowniczym – stwierdziła. Jej zdaniem sprawcy wykazali się całkowitą ignorancją wobec historii i jej bohaterów.
Minister spraw zagranicznych Włoch, Antonio Tajani, w serwisie X napisał: „Nie ma słów, by potępić profanację pomnika św. Jana Pawła II na rzymskim dworcu Termini przez lewicowych ekstremistów podczas strajku i demonstracji w ostatnich dniach. Dość nienawiści! Dość złych nauczycieli!”.
Symboliczny wymiar incydentu
Profanacja pomnika Jana Pawła II nabiera szczególnego znaczenia w kontekście jego działań na rzecz pokoju. Papież Polak wielokrotnie apelował o dialog i rozwiązania polityczne dla konfliktów na Bliskim Wschodzie, w tym dla narodu palestyńskiego. Dlatego atak na jego wizerunek w trakcie protestu mającego nieść przesłanie solidarności i pokoju został odebrany jako głęboko sprzeczny z wartościami, które reprezentował.
