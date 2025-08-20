Skandal w systemie pomocy ujawniony! Atak na dyskryminację, 100 zł miesięcznie dla wszystkich
Emerytalna rewolucja coraz bliżej! Wiek kobiet w górę, a system czekają dramatyczne zmiany. Polski system emerytalny staje przed największym wstrząsem od lat. ZUS potwierdził, że wiek emerytalny kobiet wzrośnie z 60 do 62 lat już od 2025 roku.
To jednak dopiero początek prezydent Karol Nawrocki zapowiada kolejne reformy, które mają ustabilizować system i dostosować go do starzejącego się społeczeństwa.
Koniec dotychczasowych zasad
Obecnie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65. Zmiana podwyższająca granicę dla kobiet o dwa lata oznacza, że wiele osób będzie musiało pracować dłużej, by uzyskać pełne świadczenia. ZUS przygotował już szczegółowe wyliczenia, które uwzględniają także lata składkowe i nieskładkowe. W praktyce to oznacza, że kto nie wypracuje odpowiedniego stażu, otrzyma niższe świadczenie.
Emerytury stażowe pod warunkiem
Prezydent Nawrocki podkreśla, że tzw. emerytura stażowa pozostanie w systemie, ale z ograniczeniami. Skorzystają z niej osoby z ponad 40-letnim stażem, jednak konieczne będą dodatkowe regulacje, by uniknąć nadużyć. Dla wielu pracowników fizycznych lub osób, które poświęciły lata na wychowanie dzieci, może to być jedyna szansa na wcześniejsze zakończenie pracy.
Kto zyska, a kto straci?
Eksperci zauważają, że reforma najbardziej uderzy w kobiety – zwłaszcza te zatrudnione w ciężkich zawodach i te, które miały przerwy w karierze z powodu macierzyństwa. Z drugiej strony nowe przepisy mają lepiej uwzględniać urlopy macierzyńskie czy studia zaoczne przy wyliczaniu świadczeń.
Początek końca sztywnego wieku emerytalnego?
Polska stoi przed decyzją, która może zdefiniować przyszłość całego systemu emerytalnego. Reforma ma z jednej strony ratować finanse państwa, z drugiej – wywołuje ogromne obawy społeczne. Czy to początek ery, w której wiek emerytalny stanie się elastyczny, a praca do późnej starości normą?
Debata w Sejmie już się rozpoczyna, a ustawa wkrótce trafi pod obrady. Jedno jest pewne – zmiany dotkną milionów Polek i Polaków i na nowo zdefiniują ich życie zawodowe i plany na przyszłość.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
