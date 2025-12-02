Skandal w UE! Była szefowa unijnej dyplomacji zatrzymana. Sensacyjne doniesienia z Brukseli
Federica Mogherini, była szefowa unijnej dyplomacji i obecna rektorka Kolegium Europejskiego, została zatrzymana w ramach śledztwa dotyczącego oszustw finansowych w programach szkoleniowych UE. Przeszukania objęły kluczowe instytucje w Brukseli i Brugii.
Była szefowa unijnej dyplomacji zatrzymana. Śledztwo obejmuje oszustwa finansowe w programach szkoleniowych
Federica Mogherini, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy unijnej dyplomacji ostatniej dekady, została zatrzymana przez Prokuraturę Europejską w ramach śledztwa dotyczącego poważnych nieprawidłowości finansowych. Sprawa dotyczy podejrzenia oszustwa w projektach szkoleniowych dla młodszych dyplomatów UE, finansowanych ze środków unijnych. Dochodzenie ma charakter wielowątkowy, a przeszukania objęły kluczowe instytucje europejskie.
Według ustaleń belgijskiego dziennika Le Soir, służby wkroczyły zarówno do siedziby Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w Brukseli, jak i do Kolegium Europejskiego w Brugii, gdzie Mogherini pełni funkcję rektorki. To jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków kształcenia przyszłych elit europejskiej administracji, co nadaje całej sprawie dodatkowy wymiar.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Europejską (EPPO) obejmuje łącznie trzy osoby związane z zarządzaniem unijnymi funduszami. Zatrzymania są częścią szeroko zakrojonej akcji mającej wykryć nieprawidłowości przy finansowaniu szkoleń i programów edukacyjnych dla młodych dyplomatów. Według doniesień, podejrzenia dotyczą nie tylko niezgodnego z zasadami wykorzystywania środków, ale również możliwego fałszowania dokumentów i nieuprawnionego pobierania funduszy.
Federica Mogherini pełniła funkcję wysokiej przedstawicielki UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w latach 2014–2019, odgrywając kluczową rolę w dyplomacji europejskiej i negocjacjach międzynarodowych. Jej zatrzymanie odbiło się szerokim echem w unijnych instytucjach i wywołało poruszenie w środowiskach dyplomatycznych. Jako obecna rektorka Kolegium Europejskiego odpowiadała za część programów szkoleniowych, których dotyczy śledztwo.
EPPO – która jest odpowiedzialna za walkę z nadużyciami finansowymi w instytucjach unijnych – potwierdza, że dochodzenie jest w toku, a na tym etapie nie można wykluczyć kolejnych działań. Prokuratura koncentruje się na ustaleniu skali ewentualnych nieprawidłowości, identyfikacji osób odpowiedzialnych oraz odzyskaniu środków, które mogły zostać niewłaściwie wykorzystane.
Sprawa Federiki Mogherini prawdopodobnie będzie miała poważne konsekwencje zarówno w wymiarze politycznym, jak i w funkcjonowaniu unijnych instytucji edukacyjnych. To jeden z najpoważniejszych kryzysów wizerunkowych związanych z unijną dyplomacją od lat, a jego dalszy rozwój będzie bacznie obserwowany przez europejskie media i opinię publiczną.
